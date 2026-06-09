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Lao động

Trái ngọt từ sự tử tế

THANH NGA - MAI CHI

Bằng nhiều cách khác nhau, không ít doanh nghiệp đã và đang mang đến những giá trị thiết thực cho công nhân - lao động

Mới đây, nhân Tháng Công nhân (CN) lần thứ 18, để tri ân người lao động (NLĐ) có nhiều năm gắn bó, cống hiến, Công ty TNHH PouYuen Việt Nam (phường Tân Tạo, TP HCM) đã trao tặng 1.346 chỉ vàng 18K cho CN, lao động có thời gian làm việc từ 15 năm trở lên trong quý I/2026.

Tri ân người gắn bó

Ông Củ Phát Nghiệp, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH PouYuen Việt Nam, cho biết việc tặng vàng cho NLĐ là hoạt động phối hợp thường niên giữa doanh nghiệp (DN) và Công đoàn, được duy trì nhiều năm qua.

Hằng năm, những CN viên đủ 15 năm công tác đều được trao tặng phần quà tri ân nhằm ghi nhận đóng góp và động viên tiếp tục gắn bó lâu dài với DN. Công ty được thành lập từ năm 1996 nên số lao động đủ điều kiện nhận quà ngày càng tăng. Riêng trong quý I/2026, DN đã trao 1.346 chỉ vàng và sẽ tiếp tục thực hiện chương trình đối với những NLĐ đạt mốc 15 năm làm việc trong các quý tiếp theo.

Gắn bó với công ty từ khi 20 tuổi, chị Hồ Thị Thùy Dung (quê Đồng Tháp) cho biết điều khiến chị ở lại suốt hơn 15 năm là thu nhập ổn định, khoảng 12 triệu đồng/tháng (chưa tính tăng ca), cùng hệ thống phúc lợi và sự quan tâm thường xuyên từ Công đoàn, DN. Nhờ công việc ổn định, chị có điều kiện nuôi 2 con ăn học và tích góp mua được căn nhà nhỏ để an cư.

Hiện nay, Công ty TNHH PouYuen Việt Nam có 6 khu xưởng sản xuất giày thể thao, sử dụng khoảng 41.000 lao động. Ngoài tiền lương, công ty còn triển khai nhiều chính sách hỗ trợ như trợ cấp cho NLĐ có con dưới 6 tuổi (khoảng 19.000 trẻ, mức 150.000 đồng/trẻ/tháng); tặng quà vào các dịp 8-3, Trung thu và sinh nhật NLĐ; tặng 1 chỉ vàng cho NLĐ gắn bó từ 15 năm trở lên khi nghỉ hưu.

DN còn có phòng khám, nhà ăn và trường mầm non đang chăm sóc hơn 400 con CN với mức học phí ưu đãi. Đặc biệt, công ty dành hơn 16.000 m2 cho các hoạt động Công đoàn với đầy đủ tiện ích như hội trường, sân bóng đá, sân bóng rổ, sân bóng chuyền, sân cầu lông, sân pickleball, căng-tin và siêu thị mini phục vụ CN.

Công ty TNHH Thép Tung Ho Việt Nam (DN 100% vốn nước ngoài, chuyên sản xuất phôi thép và thép cán nóng tại phường Phú Mỹ, TP HCM) cũng là điểm sáng trong công tác chăm lo NLĐ nhiều năm qua.

Theo bà Lê Thị Xuân Hương, Chủ tịch Công đoàn công ty, DN hiện có gần 400 lao động. Ngoài bảo đảm tiền lương, công ty còn tổ chức xe đưa đón nhân viên ở xa và mua bảo hiểm tai nạn 24/24 cho toàn bộ NLĐ.

DN còn hỗ trợ kinh phí cho NLĐ tham gia đội bóng đá tập luyện 4 buổi/tháng. Lao động nữ mang thai từ đủ 28 tuần được nghỉ sớm 1 giờ mỗi ngày nhưng vẫn hưởng nguyên lương. Thời gian nghỉ này có thể được cộng dồn để nghỉ bù vào ngày thứ bảy hằng tuần.

Đặc biệt, công ty có chính sách đãi ngộ riêng dành cho lao động thâm niên. Cụ thể, NLĐ làm việc đủ 5 năm được thưởng 1 triệu đồng và tăng 300.000 đồng vào lương cơ bản; đủ 10 năm được thưởng 3 triệu đồng và tăng thêm 300.000 đồng; đủ 15 năm được thưởng 5 triệu đồng cùng mức tăng tương tự. "Tất cả chính sách trên nhằm tri ân những đóng góp của NLĐ, đồng thời khích lệ họ tiếp tục đồng hành lâu dài với DN" - bà Hương nói.

Trái ngọt từ sự tử tế - Ảnh 1.

Ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, trao giấy chứng nhận 15 năm làm việc cho các công nhân được nhận vàng tại Công ty TNHH PouYuen Việt Nam. Ảnh: MAI CHI

Cùng phát triển bền vững

Công ty TNHH May Oasis hiện sử dụng hơn 1.000 lao động tại 2 nhà máy ở TP HCM và Gia Lai. Thu nhập thấp nhất của CN hơn 8 triệu đồng/người/tháng. Với lao động lành nghề hưởng lương theo sản phẩm, thu nhập có thể vượt 20 triệu đồng/tháng.

Công ty bố trí ký túc xá miễn phí cho CN, hỗ trợ tiền thuê trọ, chi phí đi lại, phụ cấp chuyên cần 1 triệu đồng/tháng, tiền cơm, phụ cấp thâm niên và trợ cấp nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi.

Để khuyến khích tăng năng suất, hằng tháng DN trích doanh thu để thưởng cho các tổ, cá nhân hoàn thành vượt mức kế hoạch. Ngoài ra, NLĐ còn được thưởng vào các dịp lễ, Tết; hỗ trợ 50% giá vé xe và bố trí xe đưa đón CN khó khăn về quê đón Tết. Đáng chú ý, DN thành lập Quỹ hưu trí Oasis nhằm khuyến khích NLĐ gắn bó lâu dài. Mỗi tháng, công ty đóng 500.000 đồng vào quỹ cho mỗi lao động. Sau 10 năm làm việc và khi đến tuổi nghỉ hưu, NLĐ sẽ được nhận khoản hỗ trợ từ quỹ này.

Song song với chăm lo đời sống, công ty cũng đầu tư máy móc hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và số hóa sản xuất nhằm nâng cao năng suất, bảo đảm đơn hàng và việc làm ổn định cho NLĐ.

Làm việc tại Công ty TNHH May Oasis hơn 6 năm, anh Bo Bo Lùng hiện có thu nhập khoảng 15 triệu đồng/tháng. Theo anh, ngoài việc bảo đảm việc làm và thu nhập, DN còn thực hiện rất tốt các chính sách chăm lo. "Từ Khánh Hòa vào TP HCM làm việc, tôi được bố trí ở ký túc xá miễn phí. Mỗi dịp Tết, công ty còn tổ chức xe đưa chúng tôi về quê. Sự quan tâm ấy giúp NLĐ xa quê yên tâm làm việc và tiết kiệm được nhiều chi phí để phụ giúp gia đình" - anh Lùng chia sẻ.

Tương tự, tại Công ty CP Văn hóa Tân Bình (KCN Tân Bình, TP HCM), ban giám đốc cũng triển khai nhiều chính sách nhằm giữ chân NLĐ và ổn định nguồn nhân lực.

Ngoài việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng, cứ 2 năm/lần, NLĐ được xét tăng lương định kỳ. DN còn tổ chức nghỉ dưỡng hằng năm tại các khu nghỉ dưỡng 5 sao, hỗ trợ 50% chi phí cho người thân đi cùng; khám sức khỏe định kỳ và xây dựng gói chăm sóc riêng cho lao động có nhiều đóng góp hoặc giữ vị trí chuyên môn chủ chốt.

Một trong những chính sách nổi bật là mô hình "Tích lũy con ong". Theo đó, mỗi năm làm việc, CN được tích lũy một số điểm nhất định. Khi nghỉ hưu hoặc nghỉ việc vì lý do cá nhân, số điểm này sẽ được quy đổi thành tiền để chi trả cho NLĐ. Thời gian làm việc càng dài, giá trị tích lũy càng lớn.

Bên cạnh đó, chương trình "Alta hỗ trợ phát triển" cho phép NLĐ tự lựa chọn mức tiền gửi hằng tháng và được hưởng lãi suất. Khi gặp khó khăn, họ có thể vay với lãi suất thấp, tối đa gấp đôi số tiền đã tích lũy, qua đó tránh phải vay nóng hoặc tín dụng đen. "Sự tử tế của DN, sự đồng hành của Công đoàn cùng chế độ lương, thưởng và phúc lợi tốt là lý do khiến tôi quyết định gắn bó lâu dài với công ty" - chị Nguyễn Thị Ngọc Hà, CN Công ty CP Văn hóa Tân Bình, bày tỏ. 

"Nhờ có công việc ổn định, gia đình tôi có cuộc sống ngày càng tốt hơn, nhất là có được căn nhà sau nhiều năm tích góp. Đó là động lực để tôi gắn bó với công ty lâu dài" - chị Hồ Thị Thùy Dung, CN Công ty TNHH PouYuen Việt Nam, bày tỏ.

Chính sách nhân văn

Ông Lại Thế Tiến, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Văn hóa Tân Bình, cho biết tại DN có nhiều CN từng gắn bó gần 20 năm nhưng thời gian làm việc không liên tục do thay đổi nơi ở hoặc mong muốn tìm môi trường mới. Lý do sau một thời gian nghỉ việc, không ít người mong muốn quay lại. Với những trường hợp này, DN luôn tạo điều kiện tiếp nhận để họ tiếp tục có việc làm và cống hiến.

(Còn tiếp)

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