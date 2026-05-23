Giữ chân công nhân từ những điều thiết thực

Với hàng ngàn công nhân (CN) tại Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam (phường Dĩ An, TP HCM), khu vực nghỉ giải lao đã trở thành "điểm tránh nóng" sau giờ cơm trưa, nhất là trong những ngày thời tiết oi bức.

Tái tạo sức khỏe

Khu vực nghỉ giải lao được Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam đầu tư và đưa vào sử dụng từ cuối năm 2025 với kinh phí hơn 2,2 tỉ đồng. Công trình rộng rãi, thoáng mát, có mái che, bố trí bàn gỗ và đệm ngồi liền kề căng tin, tạo điều kiện để CN nghỉ ngơi, uống nước sau bữa trưa hoặc giữa ca làm việc.

Theo bà Phạm Thị Tuyết Nhung, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam, khu vực nghỉ ngơi được xây dựng từ đề xuất của CN và sự tham mưu của Công đoàn. Từ khi đưa vào sử dụng, công trình nhận được sự hưởng ứng tích cực của người lao động (NLĐ), trở thành nơi thư giãn quen thuộc sau giờ làm việc.

Để không gian nghỉ ngơi thuận tiện hơn trong mùa nắng nóng, hưởng ứng Tháng CN năm nay, Công đoàn công ty tiếp tục xây dựng "góc sinh hoạt xanh" tại khu vực này. Công ty và Công đoàn đã lắp thêm hệ thống phun sương, trồng cây xanh nhằm tạo không gian mát mẻ, dễ chịu cho NLĐ.

Ngoài chăm lo điều kiện nghỉ ngơi, Công đoàn còn tổ chức nhiều hoạt động hội thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho CN sau giờ làm việc. "NLĐ tham gia rất tích cực, qua đó tăng sự gắn kết, nâng cao tinh thần làm việc và xây dựng quan hệ lao động hài hòa" - bà Nhung cho biết.

Cùng mong muốn tạo môi trường làm việc tốt hơn cho NLĐ, thời gian qua, nhiều đơn vị thuộc Liên hiệp HTX Thương mại TP HCM (Saigon Co.op) cũng triển khai các công trình cải thiện điều kiện làm việc.

Công nhân Công ty CP Nhôm Nhựa Kim Hằng đọc sách tại Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Tiêu biểu là công trình sân chơi "Giờ thứ 9" tại Co.opmart Cư M'gar. Công đoàn siêu thị đã thành lập CLB cầu lông "Giờ thứ 9", sinh hoạt cố định vào các ngày thứ ba, năm và bảy hằng tuần. Hoạt động này không chỉ giúp NLĐ rèn luyện sức khỏe mà còn tạo sân chơi gắn kết, giảm căng thẳng sau giờ làm việc.

Ông Tạ Quang Bắc, Chủ tịch Công đoàn Saigon Co.op, cho biết các công trình được triển khai nhằm hưởng ứng Tháng CN và phong trào thi đua thực hiện chương trình "1.000 công trình chăm lo NLĐ và an sinh vì cộng đồng" nhiệm kỳ 2025-2030.

Đến nay, các Công đoàn cơ sở thành viên đã đăng ký gần 300 công trình thực hiện trong năm 2026. Nhiều công trình thiết thực tập trung cải thiện môi trường làm việc, tạo thêm không gian văn hóa, giải trí và rèn luyện sức khỏe cho NLĐ như sân thể thao đa năng, khu vực nghỉ trưa, góc làm việc xanh…

Xây dựng khu trọ an toàn

Không chỉ chăm lo nơi làm việc, nhiều doanh nghiệp còn chú trọng cải thiện nơi ở cho NLĐ ngoại tỉnh.

Mới đây, Ban Giám đốc và Công đoàn Công ty CP Nhôm Nhựa Kim Hằng phối hợp với Công đoàn phường Bình Đông, TP HCM tổ chức chương trình "Cảm ơn NLĐ".

Tại chương trình, ngoài việc trao tặng 100 bộ áo dài và 40 phần quà trị giá 500.000 đồng/phần cho CN khó khăn, ban tổ chức còn đưa vào hoạt động Không gian văn hóa Hồ Chí Minh ngay tại khu trọ. Không gian được bố trí tại phòng sinh hoạt chung, trang bị kệ sách, sách báo, tư liệu và hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh, phục vụ nhu cầu đọc sách của CN và con em họ.

Ông Nguyễn Trọng Tiến, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Nhôm Nhựa Kim Hằng, cho biết khu nhà trọ hiện có hơn 40 phòng với khoảng 100 CN và người thân sinh sống. Doanh nghiệp hỗ trợ phần lớn chi phí thuê trọ, điện, nước để NLĐ an tâm làm việc. Việc xây dựng không gian văn hóa giúp CN và con em có thêm điều kiện học tập, nâng cao hiểu biết.

Gắn bó với công ty từ năm 2021, vợ chồng anh Thạch Danh đang sinh sống tại khu trọ do doanh nghiệp hỗ trợ. "Mỗi tháng, gia đình tôi chỉ tốn khoảng 500.000 - 700.000 đồng cho tiền ở, điện và nước. Các con cũng được hỗ trợ thủ tục nhập học thuận lợi nên vợ chồng tôi quyết định gắn bó lâu dài với công ty" - anh Danh bày tỏ.

Tại Công ty CP Sài Gòn Food (KCN Vĩnh Lộc, TP HCM), sau dịch COVID-19, doanh nghiệp chủ động hơn trong chăm lo đời sống CN thuê trọ. Ban giám đốc và Công đoàn phối hợp với các khu nhà trọ tập trung có khoảng 500 phòng triển khai mô hình "Khu trọ xanh - sạch - đẹp".

Thông qua mô hình này, nhiều hoạt động cải thiện môi trường sống cho CN được thực hiện như trồng cây xanh, trồng rau sạch, tặng nhu yếu phẩm cải thiện bữa ăn và hỗ trợ máy lọc nước. Qua đó, giúp NLĐ có môi trường sống an toàn, lành mạnh và tiết kiệm chi phí sinh hoạt.

Theo bà Phạm Thị Hồng Hà, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Sài Gòn Food, ngoài việc làm ổn định, đa số CN đều mong muốn có môi trường làm việc và nơi ở an toàn, sạch sẽ để yên tâm lao động. Vì vậy, doanh nghiệp luôn tăng cường các hoạt động cải thiện điều kiện sống, chăm lo đời sống vật chất lẫn tinh thần cho NLĐ.



