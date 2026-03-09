Trấn Thành công bố vai diễn trong phim Hàn có mỹ nam Park Bo-gum

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Trấn Thành công bố vai diễn trong phim Hàn có mỹ nam Park Bo-gum

Minh Khuê

(NLĐO) - Trấn Thành công bố tin vui cho người hâm mộ rằng sẽ tham gia phim Hàn "The Sword – A Legend of the Red Wolf" (Thanh gươm - Huyền thoại Sói Đỏ).

Chiều 9-3, Trấn Thành thông báo trên trang Fanpage cá nhân rằng trong năm nay ngoài việc thực hiện phim Tết Đinh Mùi thì anh còn đóng một vai trong siêu dự án cổ trang quy mô lớn của đạo diễn Kim Han-min.

Trấn Thành công bố vai diễn trong phim Hàn có mỹ nam Park Bo-gum - Ảnh 1.

Trấn Thành trong buổi đọc kịch bản cùng đoàn phim

Trấn Thành công bố vai diễn trong phim Hàn có mỹ nam Park Bo-gum - Ảnh 2.

Vẻ điển trai của Park Bo-gum

Theo Trấn Thành, phim lấy bối cảnh năm 668 tại vùng Liêu Đông sau khi vương quốc Goguryeo (Cao Câu Ly) sụp đổ. Tác phẩm theo chân Chilseong do mỹ nam Park Bo Gum thủ vai. Chilseong là một nô lệ mất trí nhớ phải dấn thân vào đấu trường sinh tử để giành lấy thanh gươm huyền thoại.

"Tôi sẽ xuất hiện với vai diễn Sol In-gwi (Tiết Nhân Quý) - Tổng quản của An Đông Đô hộ phủ thuộc nhà Đường, thể hiện sức hút uy nghiêm và dẫn dắt cục diện ở phương Bắc và đấu trường sinh tử. Trong phim, tôi phải học để diễn được với 3 ngôn ngữ: tiếng Trung (Hán Ngữ Cổ), Tiếng Đột Quyết và tiếng Mông Cổ" - Trấn Thành chia sẻ.

Anh bày tỏ vinh dự khi được góp mặt trong một dự án như thế này tại Hàn Quốc và hứa cố gắng làm tốt nhất có thể để không phụ lòng những khán giả yêu điện ảnh và khán giả tại Việt Nam.

Thông tin Trấn Thành đóng phim cùng Park Bo-gum đã ồn ào vào đầu năm 2026. Tuy nhiên, thời điểm đó, phía đoàn phim và Trấn Thành chưa lên tiếng xác nhận. Vì thế, thông tin vẫn còn nằm ở dạng đồn thổi.

Trấn Thành vừa có niềm vui lớn gần đây khi phim "Thỏ ơi!!" của anh gặt hái doanh thu hơn 400 tỉ đồng. Tác phẩm này vẫn tiếp tục trụ rạp tốt và được người trong giới dự đoán có thể sẽ đạt khoảng 500 tỉ đồng.

Trấn Thành công bố vai diễn trong phim Hàn có mỹ nam Park Bo-gum - Ảnh 3.

Park Bo-gum giản dị tại buổi làm việc cùng đoàn phim

Trấn Thành công bố vai diễn trong phim Hàn có mỹ nam Park Bo-gum - Ảnh 4.

Cùng các thành viên khác trong ê-kíp

Trấn Thành công bố vai diễn trong phim Hàn có mỹ nam Park Bo-gum - Ảnh 5.

Trấn Thành công bố vai diễn trong phim Hàn có mỹ nam Park Bo-gum - Ảnh 6.

Trấn Thành công bố vai diễn trong phim Hàn có mỹ nam Park Bo-gum - Ảnh 7.

Trấn Thành công bố vai diễn trong phim Hàn có mỹ nam Park Bo-gum - Ảnh 8.

Trấn Thành công bố vai diễn trong phim Hàn có mỹ nam Park Bo-gum - Ảnh 9.

Trấn Thành công bố vai diễn trong phim Hàn có mỹ nam Park Bo-gum - Ảnh 10.

Trấn Thành công bố vai diễn trong phim Hàn có mỹ nam Park Bo-gum - Ảnh 11.

Trấn Thành công bố vai diễn trong phim Hàn có mỹ nam Park Bo-gum - Ảnh 12.

Tin liên quan

Trấn Thành mềm mỏng, nhà phát hành cứng rắn khi "Thỏ ơi!!" bị quay lén

Trấn Thành mềm mỏng, nhà phát hành cứng rắn khi "Thỏ ơi!!" bị quay lén

(NLĐO) - Trấn Thành năn nỉ, xin người xem đừng quay lén, đăng "Thỏ ơi!!" lên mạng. Nhà phát hành phim cứng rắn cảnh báo pháp lý.

Trấn Thành cảm ơn khán giả khi "Thỏ ơi!!" vượt 100 tỉ đồng

(NLĐO) - Phim "Thỏ ơi!!" của Trấn Thành đã vượt 100 tỉ đồng vào trưa ngày 19-2 (Mùng 3 Tết) sau hơn hai ngày chiếu, phá kỷ lục "Bộ tứ báo thủ".

Pháp Kiều: "Tại đạo diễn Trấn Thành mà tôi tăng 3kg!"

(NLĐO) - Nam rapper, diễn viên Pháp Kiều chia sẻ rằng vẫn đi đường dài với âm nhạc còn điện ảnh là tùy duyên, vai phù hợp sẽ nhận.

Trấn Thành Park Bo Gum Thanh gươm – Huyền thoại Sói Đỏ đóng phim Hàn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo