Trấn Thành công bố vai diễn trong phim Hàn có mỹ nam Park Bo-gum

Chiều 9-3, Trấn Thành thông báo trên trang Fanpage cá nhân rằng trong năm nay ngoài việc thực hiện phim Tết Đinh Mùi thì anh còn đóng một vai trong siêu dự án cổ trang quy mô lớn của đạo diễn Kim Han-min.

Trấn Thành trong buổi đọc kịch bản cùng đoàn phim

Vẻ điển trai của Park Bo-gum

Theo Trấn Thành, phim lấy bối cảnh năm 668 tại vùng Liêu Đông sau khi vương quốc Goguryeo (Cao Câu Ly) sụp đổ. Tác phẩm theo chân Chilseong do mỹ nam Park Bo Gum thủ vai. Chilseong là một nô lệ mất trí nhớ phải dấn thân vào đấu trường sinh tử để giành lấy thanh gươm huyền thoại.

"Tôi sẽ xuất hiện với vai diễn Sol In-gwi (Tiết Nhân Quý) - Tổng quản của An Đông Đô hộ phủ thuộc nhà Đường, thể hiện sức hút uy nghiêm và dẫn dắt cục diện ở phương Bắc và đấu trường sinh tử. Trong phim, tôi phải học để diễn được với 3 ngôn ngữ: tiếng Trung (Hán Ngữ Cổ), Tiếng Đột Quyết và tiếng Mông Cổ" - Trấn Thành chia sẻ.

Anh bày tỏ vinh dự khi được góp mặt trong một dự án như thế này tại Hàn Quốc và hứa cố gắng làm tốt nhất có thể để không phụ lòng những khán giả yêu điện ảnh và khán giả tại Việt Nam.

Thông tin Trấn Thành đóng phim cùng Park Bo-gum đã ồn ào vào đầu năm 2026. Tuy nhiên, thời điểm đó, phía đoàn phim và Trấn Thành chưa lên tiếng xác nhận. Vì thế, thông tin vẫn còn nằm ở dạng đồn thổi.

Trấn Thành vừa có niềm vui lớn gần đây khi phim "Thỏ ơi!!" của anh gặt hái doanh thu hơn 400 tỉ đồng. Tác phẩm này vẫn tiếp tục trụ rạp tốt và được người trong giới dự đoán có thể sẽ đạt khoảng 500 tỉ đồng.

Park Bo-gum giản dị tại buổi làm việc cùng đoàn phim