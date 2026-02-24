HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Trần tình của tài xế đỗ ô tô gây bức xúc cho người dân

Anh Vũ

(NLĐO) - Tài xế ô tô đỗ xe sai quy định ở đường 13, phường Long Bình (TPHCM) đã bị CSGT xử lý.

Ngày 24-2, lãnh đạo Đội CSGT Rạch Chiếc (thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM) cho biết vừa xử lý ông T.M.M.Q (36 tuổi, ngụ TPHCM) do đỗ xe sai quy định.

img

Ô tô đỗ xe sai quy định.

Trước đó, một người dân bức xúc, phản ánh đến lực lượng chức năng về một ô tô đậu ngược chiều ở đường số 13, phường Long Bình (TPHCM).

Tiếp nhận thông tin và xác minh, Đội CSGT Rạch Chiếc đã mời ông Q. đến trụ sở làm việc vào ngày 23-2. Tại đây, ông Q. thừa nhận hành vi của mình.

Ông Q. cho biết lúc 21 giờ ngày 14-1 do vội đi lấy đồ từ văn phòng công ty nên có đỗ xe sai quy định tại đường 13, phường Long Bình.

Ông Q. bị cảnh sát lập biên bản lỗi "dừng xe bên trái (theo hướng lưu thông) của đường đôi", mức phạt là 2,5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

9 ngày Tết: Xử lý gần 4.800 "ma men"

9 ngày Tết: Xử lý gần 4.800 "ma men"

(NLĐO) - 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2026, tai nạn giao thông giảm sâu cả ba tiêu chí.

Taxi đỗ xe tràn lan xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất

(NLĐO) - Hàng chục taxi đã đỗ xe xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất, bất chấp thời gian và biển "Cấm đỗ xe từ 6- 22 giờ".

Điểm tập kết hàng hóa, đỗ xe khách tiềm ẩn mất an toàn giao thông

(NLĐO)- Đây là điểm tập kết mà lực lượng chức năng đã vào cuộc xử lý nhiều lần nhưng sau đó lại tái diễn, gây mất an toàn giao thông trên Quốc lộ 1A

