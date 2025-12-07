HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Trang nghiêm lễ giỗ Bà Phi Yến lần thứ 240 tại Côn Đảo

Lý Huyền - Ngọc Giang

(NLĐO)- Lễ hội truyền thống Lễ giỗ Bà Phi Yến - di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, thu hút hàng nghìn người dân Côn Đảo và du khách dâng hương tưởng niệm.

Ngày 7-12, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cùng đại diện một số sở, ngành của TP và Đặc khu Côn Đảo đã tham dự Lễ hội truyền thống Lễ giỗ Bà Phi Yến lần thứ 240 tại Đặc khu Côn Đảo.

Lễ giỗ Bà Phi Yến là lễ hội văn hóa dân gian tiêu biểu và quy mô lớn nhất trong năm của người dân Côn Đảo. Năm 2022, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã đưa lễ hội vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia.

Lễ giỗ Bà Phi Yến lần thứ 240 tại Côn Đảo - Ảnh 1.

Màn múa khai lễ tái hiện về cuộc đời Bà Phi Yến

Lễ hội gắn với truyền thuyết về Bà Phi Yến, tên tục Lê Thị Răm, người phụ nữ trung trinh, giàu lòng yêu nước, đã can đảm khuyên can vua không rước ngoại bang can thiệp chuyện quốc gia. Theo truyền ngôn, Bà mất tại Côn Đảo ngày 18-10 âm lịch năm 1785 và được người dân lập miếu thờ tại An Sơn Miếu (khu dân cư số 3). Từ đó, ngày 18-10 âm lịch hàng năm trở thành dịp để người dân Côn Đảo tưởng nhớ và tri ân công đức của Bà.

Năm nay, lễ giỗ lần thứ 240 được tổ chức trang trọng. Đúng 10 giờ sáng, tiếng trống chiêng vang lên mở đầu nghi lễ. Tiếp đó là màn múa khai lễ tái hiện cuộc đời Bà Phi Yến, do các nghệ sĩ chuyên nghiệp biểu diễn, kết hợp cùng âm nhạc truyền thống. 

Hình ảnh bậc từ mẫu trung trinh, gắn bó sâu nặng với đời sống văn hóa - tinh thần của cư dân Côn Đảo, được khắc họa sinh động, để lại nhiều xúc động cho người dự lễ.

Lễ giỗ Bà Phi Yến lần thứ 240 tại Côn Đảo - Ảnh 2.

Chương trình lễ hội diễn ra trang nghiêm, thu hút đông du khách trong và ngoài nước

Không gian An Sơn Miếu lắng đọng khi chánh tế đọc văn tế, tưởng nhớ ân đức Bà Phi Yến và cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Sau bài văn tế, các đoàn dâng lễ từ 9 khu dân cư, đại biểu, ban tổ chức và du khách đã lần lượt dâng hương, dâng lễ vật, bày tỏ lòng thành kính.

Lễ giỗ Bà Phi Yến không chỉ là sinh hoạt tín ngưỡng truyền thống của cư dân Côn Đảo mà còn là sự kiện văn hóa đặc sắc, góp phần giữ gìn và lan tỏa các giá trị lịch sử - tinh thần của vùng đất linh thiêng này.

Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM tổ chức chuỗi hoạt động an sinh xã hội, tri ân tại Côn Đảo

Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM tổ chức chuỗi hoạt động an sinh xã hội, tri ân tại Côn Đảo

(NLĐO) - Trong hành trình về nguồn tại Đặc khu Côn Đảo, Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM đã tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội hướng về biển đảo Tổ quốc.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM làm việc với Đặc khu Côn Đảo

(NLĐO) - Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo đã đẩy mạnh phong trào "Dân vận khéo" với 76 mô hình đăng ký trên các lĩnh vực

Đặc khu Côn Đảo có tân Bí thư Đảng ủy

(NLĐO) - Ông Lê Hoàng Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo

Côn Đảo lễ hội văn hóa dâng hương tưởng niệm văn hóa phi vật thể lễ hội truyền thống lễ giỗ bà Phi Yến bà Phi Yến An Sơn Miếu
