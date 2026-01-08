Tranh cãi dữ dội khi đặc vụ ICE của Mỹ bắn chết người ở bang Minnesota

Vụ nổ súng chết người gây tranh cãi của đặc vụ ICE diễn ra gần giao lộ phố 34 và đại lộ Portland tại TP Minneapolis, bang Minnesota hôm 7-1 (giờ địa phương).

Kênh NBC News mô tả thời điểm này "đã xảy ra đối đầu giữa các đặc vụ liên bang và những người điều khiển phương tiện ở khu vực có nhiều xe thuộc lực lượng ICE".

Danh tính người thiệt mạng được xác định là cô Renee Nicole Good, 37 tuổi.

Cảnh sát vũ trang bảo vệ các nhân viên y tế tiếp cận nạn nhân bị đặc vụ ICE bắn ở TP Minneapolis ngày 7-1. Ảnh: AP

Đặc vụ ICE bắn chết một phụ nữ ở Minneapolis. Video: ABC News

Video do Axios và NBC News thu thập cho thấy các đặc vụ yêu cầu một người rời khỏi chiếc SUV, trước khi phương tiện này lùi lại rồi chạy đi. Nhiều phát súng vang lên, sau đó chiếc SUV đâm vào một ôtô đang đỗ bên đường.

Vụ việc làm thổi bùng lên tranh cãi giữa chính quyền liên bang với chính quyền địa phương bang Minnesota.

Hội đồng TP Minneapolis ra tuyên bố chung nói rằng cư dân địa phương Renee Nicole Good "bị đặc vụ ICE tước đoạt mạng sống khi đang chăm sóc hàng xóm".

Gia đình nạn nhân cũng mô tả "cô Good là người giàu lòng nhân ái và tử tế hiếm có. Lúc bị bắn cô đang chăm sóc hàng xóm và không liên quan gì đến cuộc đối đầu với ICE" – theo báo Minnesota Star Tribune.

Trái lại, Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) khẳng định "vụ nổ súng của ICE là hành động tự vệ", người phụ nữ bị bắn do "không chấp hành mệnh lệnh rời khỏi xe và tìm cách lao xe về phía một đặc vụ ICE".

"Chiếc SUV đã bị sử dụng như một vũ khí và làm một đặc vụ bị thương, phải nhập viện" – DHS nhấn mạnh.

Tranh cãi càng gia tăng khi Phó tổng thống Mỹ JD Vance công khai bày tỏ quan điểm trên mạng xã hội X rằng "cái chết của người phụ nữ là bi kịch do chính cô gây ra", đồng thời cho rằng đặc vụ ICE nổ súng là có cơ sở.

"Chúng ta có thể thừa nhận vụ việc là một bi kịch nhưng cũng phải thừa nhận bi kịch này do chính cô ấy tạo nên. Đừng can thiệp trái phép vào hoạt động thực thi pháp luật liên bang và cố lái xe tông vào các đặc vụ"- ông Vance viết.

Phó tổng thống Mỹ sau đó còn nhấn mạnh: "Tôi muốn mọi đặc vụ ICE biết rằng Tổng thống Donald Trump, Phó tổng thống và toàn bộ chính quyền đều đứng sau họ". Ông cũng cảnh báo những người "tấn công, công khai thông tin cá nhân và đe dọa các đặc vụ" sẽ bị chính quyền "làm việc quyết liệt hơn nữa để thực thi pháp luật".

Hoa và nến được đặt gần hiện trường vụ nữ nạn nhân 37 tuổi bị đặc vụ ICE bắn chết tại Minneapolis hôm 7-1. Ảnh: AP

Lãnh đạo bang Minnesota và TP Minneapolis bác bỏ mọi thông tin, tuyên bố từ phía nhà chức trách liên bang.

Thị trưởng Jacob Frey nói rằng các đoạn video không cho thấy chiếc xe bị "vũ khí hóa" và rằng "đặc vụ đã sử dụng quyền lực một cách liều lĩnh".

Thống đốc Tim Walz kêu gọi công chúng không tin vào "cỗ máy tuyên truyền" của chính quyền liên bang.

Hiện vụ việc đang được FBI và Cục Điều tra Hình sự bang Minnesota điều tra làm rõ.

Các nhà chức trách cho biết cần làm rõ trình tự nổ súng và mức độ cần thiết của việc sử dụng vũ lực, trong bối cảnh dư luận Mỹ tiếp tục chia rẽ sâu sắc quanh hoạt động của ICE.