Tranh cãi VAR ở Indonesia khi phòng điều hành bị “bỏ trống” gây xôn xao

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Tranh cãi VAR ở Indonesia khi phòng điều hành bị “bỏ trống” gây xôn xao

Quốc An

(NLĐO) - Truyền thông Indonesia xôn xao khi hình ảnh phòng điều hành VAR bị bỏ trống giữa trận đấu được phát lên sóng trực tiếp.

Một tình huống hy hữu liên quan đến công nghệ VAR đã xảy ra trong trận đấu giữa Persiba Balikpapan và PSS Sleman tại Liga 2 Indonesia 2025-2026, làm dấy lên nhiều tranh cãi về tính minh bạch.

Cụ thể, trận đấu diễn ra vào hôm qua (27-4) và ở khoảng phút 50, trọng tài Naufal Aditya tiến hành xem lại một pha phạm lỗi thông qua hệ thống VAR. Tuy nhiên, trong lúc quá trình kiểm tra đang diễn ra, sóng truyền hình lại bất ngờ hiển thị hình ảnh phòng VAR trống không, khiến dư luận đặt dấu hỏi lớn về tính xác thực của công tác điều hành.

Sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã thay đổi quyết định, nâng mức phạt từ thẻ vàng lên thẻ đỏ đối với cầu thủ Rical Vieri. Quyết định này càng khiến tranh cãi leo thang.

Tranh cãi VAR tại Indonesia khi phòng điều hành bị “bỏ trống” gây xôn xao - Ảnh 1.

Trước phản ứng từ người hâm mộ, đơn vị tổ chức giải đấu là I.League đã nhanh chóng đưa ra thông báo chính thức. Theo đó, toàn bộ ê kíp VAR gồm trọng tài VAR, trợ lý VAR và kỹ thuật viên đều có mặt, làm việc bình thường trong suốt trận đấu này.

Phía ban tổ chức khẳng định hình ảnh “phòng VAR trống” chỉ là lỗi kỹ thuật trong quá trình truyền hình, không phản ánh đúng thực tế vận hành.

Chủ tịch điều hành I.League, Ferry Paulus, cũng nhấn mạnh hệ thống VAR vẫn hoạt động đầy đủ, và quyết định của trọng tài được đưa ra dựa trên quá trình kiểm tra hợp lệ.

Dù vậy, sự cố này khiến truyền thông Indonesia và người hâm mộ dấy lên lo ngại về độ tin cậy của khâu truyền hình cũng như tính minh bạch trong việc áp dụng VAR, yếu tố ngày càng có ảnh hưởng lớn đến các quyết định trên sân cỏ.

Vì sao World Cup không có trọng tài VAR Đông Nam Á?

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo