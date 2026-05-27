Ngày 27-5, tại Công ty TNHH Sambu Vina Sports (xã Xuân Thới Sơn), LĐLĐ TPHCM tổ chức Chương trình hiến máu tình nguyện năm 2026, chủ đề: "Trao giọt máu- gửi sức khỏe- lan tỏa yêu thương".

Chia sẻ tại chương trình, ông Huỳnh Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ TPHCM, chia sẻ hoạt động hiến máu tình nguyện là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần đoàn kết, nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng.

Mỗi giọt máu cho đi là thêm một cơ hội cứu người, thêm một niềm hy vọng được trao đến những bệnh nhân đang cần máu để điều trị.

Với ý nghĩa nhân văn đó, hiến máu tình nguyện được đưa vào kế hoạch hoạt động trong Tháng Công nhân lần thứ 18 của LĐLĐ TPHCM nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái, hiến máu cứu người trong đoàn viên, công nhân, lao động; góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

"Bên cạnh sự tham gia của người lao động tại Công ty TNHH Sambu Vina Sports hôm nay, LĐLĐ thành phố mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đội ngũ cán bộ Công đoàn, đoàn viên, CNVC-LĐ toàn TP để góp phần "Trao giọt máu- gửi sức khỏe- lan tỏa yêu thương" trong cộng đồng"- ông Tuấn gửi gắm.

Tham gia chương trình, 127 công nhân, lao động đã hiến hơn 138 đơn vị máu. Người lao động hiến máu được nhận giấy chứng nhân, đồng thời được LĐLĐ thành phố và Công ty TNHH Sambu Vina Sports tặng một phần quà gồm tiền mặt, bánh, sữa, trị giá 530.000 đồng/phần.



