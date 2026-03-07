HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Thanh Thảo

(NLĐO) - Học bổng Nguyễn Đức Cảnh là minh chứng rõ nét cho sự hợp tác hiệu quả giữa doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn trong công tác chăm lo cho thế hệ trẻ.

Ngày 7.3, Tổ Công tác quản lý địa bàn số 4 thuộc LĐLĐ TPHCM cùng với Công ty P&G Việt Nam đã tổ chức trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho học sinh giỏi vượt khó trên địa bàn thành phố.

Trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 1.

Trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 2.

Ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, và đại diện lãnh đạo P&G trao học bổng cho các em học sinh

Tại buổi lễ, các đơn vị đã trao 150 suất học bổng cho các em học sinh, mỗi suất 1,5 triệu đồng và quà trị giá 500.000 đồng. 

Những học sinh nhận hỗ trợ đều là con em công nhân lao động khó khăn nhưng có thành tích học tập tốt.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, cho biết trong bối cảnh TPHCM tiếp tục mở rộng quy mô kinh tế và đẩy mạnh hội nhập quốc tế, việc bảo đảm cơ hội học tập cho thế hệ trẻ có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực của thành phố. 

Trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, chúc mừng các em học sinh nhận học bổng

Trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 4.

Bà Ong Thụy Hoàng Mai, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Lái Thiêu, trao học bổng

Lãnh đạo LĐLĐ TPHCM cũng căn dặn các em học sinh không ngừng nỗ lực học tập, vươn lên trong cuộc sống để xứng đáng là con ngoan, trò giỏi và đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Tin liên quan

Trao 270 suất học bổng trị giá gần 1 tỉ đồng cho con công nhân ở Đồng Nai

Trao 270 suất học bổng trị giá gần 1 tỉ đồng cho con công nhân ở Đồng Nai

(NLĐO)-Công ty ofi Việt Nam trao 270 suất học bổng trị giá hơn 992 triệu đồng cho con người lao động

100 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh tiếp sức học sinh - sinh viên vượt khó, học giỏi

(NLĐ) - Mỗi suất học bổng, mỗi phần quà là lời động viên, tiếp thêm nghị lực để các học sinh - sinh viên vững bước đến trường

CEP trao hàng ngàn suất quà và học bổng cho con khách hàng khó khăn

(NLĐO)- Chương trình Học bổng CEP sẽ trao tặng 2.561 suất học bổng CEP và 4.444 phần quà học tập với tổng kinh phí 7,9 tỉ đồng, tiếp sức con khách hàng khó khăn

tổ chức Công đoàn hoàn cảnh khó khăn công nhân lao động học bổng Nguyễn Đức Cảnh
