Trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 7.3, Tổ Công tác quản lý địa bàn số 4 thuộc LĐLĐ TPHCM cùng với Công ty P&G Việt Nam đã tổ chức trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho học sinh giỏi vượt khó trên địa bàn thành phố.

Ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, và đại diện lãnh đạo P&G trao học bổng cho các em học sinh



Tại buổi lễ, các đơn vị đã trao 150 suất học bổng cho các em học sinh, mỗi suất 1,5 triệu đồng và quà trị giá 500.000 đồng.

Những học sinh nhận hỗ trợ đều là con em công nhân lao động khó khăn nhưng có thành tích học tập tốt.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, cho biết trong bối cảnh TPHCM tiếp tục mở rộng quy mô kinh tế và đẩy mạnh hội nhập quốc tế, việc bảo đảm cơ hội học tập cho thế hệ trẻ có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực của thành phố.

Bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, chúc mừng các em học sinh nhận học bổng

Bà Ong Thụy Hoàng Mai, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Lái Thiêu, trao học bổng

Lãnh đạo LĐLĐ TPHCM cũng căn dặn các em học sinh không ngừng nỗ lực học tập, vươn lên trong cuộc sống để xứng đáng là con ngoan, trò giỏi và đóng góp cho sự phát triển của đất nước.