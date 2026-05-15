Trao tặng huy hiệu Đảng tại phường Phú Thuận

Ngày 15-5, Đảng ủy phường Phú Thuận, TPHCM đã tổ chức Lễ kỷ niệm 136 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh, trao tặng huy hiệu Đảng đợt ngày 19-5 và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026.

Các đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phú Thuận Nguyễn Đăng Thoại đã ôn lại truyền thống kỷ niệm 136 năm Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2026). Trong đó, nhấn mạnh, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người đã trở thành ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam, là giá trị tinh thần to lớn mà mỗi cán bộ, đảng viên luôn học tập và noi theo. Cuộc đời của Bác là tấm gương sáng ngời về tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, đạo đức cách mạng, cần – kiệm – liêm – chính – chí công vô tư và sự gần gũi, gắn bó máu thịt với Nhân dân.

Ông Thoại cũng cho biết đợt lễ trao tặng huy hiệu Đảng ngày 19-5, Đảng bộ phường Phú Thuận có 17 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm, 40 năm, 45 năm, 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Đây là sự ghi nhận trân trọng của Đảng đối với quá trình cống hiến lâu dài, bền bỉ và đầy tâm huyết, kinh nghiệm của các đảng viên. "Xin chúc mừng và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các đồng chí, mong các đồng chí luôn là tấm gương sáng cho các thế hệ đảng viên noi theo"- ông Nguyễn Đăng Thoại nhấn mạnh.

Phường Phú Thuận tuyên dương những điển hình học tập Bác năm 2026

Trong khuôn khổ chương trình, phường Phú Thuận đã trao bằng khen đến 14 tập thể và 38 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026.

Bên cạnh đó, Đảng ủy phường Phú Thuận cũng khai mạc Hội thi trực tuyến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian tham gia từ nay đến ngày 29-5. Đây là diễn đàn để mỗi cán bộ, nhân dân đóng góp ý tưởng, đề xuất, hiến kế thiết thực nhằm cải cách hành chính, chuyển đổi số và phát triển địa phương. Để tham gia thi, thí sinh quét mã QR, khai báo thông tin cá nhân, chọn đơn vị, và bắt đầu thi.

Đại biểu quét mã tham gia hội thi trực tuyến

Ngoài ra, hội thi mở rộng phần thi vẽ tranh cho học sinh Mầm non và Tiểu học với chủ đề "Bác Hồ với thiếu nhi", "phường Phú Thuận của em", nhằm bồi đắp tình yêu quê hương, lòng kính yêu Bác Hồ cho thế hệ măng non.