Pháp luật

Trích xuất camera, Công an TPHCM bắt 3 thanh thiếu niên cướp giật lúc rạng sáng

Anh Vũ

(NLĐO) - 3 thanh thiếu niên gồm 14, 17 và 21 tuổi đã rảo quanh nhiều tuyến đường tìm mục tiêu để cướp giật tài sản.

Ngày 22-2, Công an TPHCM đang lấy lời khai Hồ Trọng Quý (17 tuổi), Nguyễn Bảo Nghi (14 tuổi) và Hoàng Nhơn Nghĩa (21 tuổi, cùng ngụ TPHCM) để điều tra về tội cướp giật tài sản.

Công an TPHCM bắt 3 thanh thiếu niên cướp giật tài sản lúc rạng sáng - Ảnh 1.

Trích xuất camera để xác định 3 đối tượng cướp giật tài sản.

Theo điều tra, rạng sáng 21-2, một người dân đến Công an phường An Khánh trình báo bị nhóm người cướp giật túi xách bên trong có tiền mặt tại khu vực vòng xoay Trần Não - Lương Định Của.

Vào cuộc truy xét, Công an phường An Khánh đã phối hợp Công an TPHCM trích xuất camera để xác định nghi can.

Đến 17 giờ 21-2, lực lượng công an đã bắt giữ Quý, Nghĩa và Nghi, đồng thời thu hồi được tài sản của bị hại.

Qua đấu tranh, nhóm cho biết vào chiều 20-2, cả ba bàn bạc với nhau việc đi cướp giật tài sản. Rạng sáng 21-2, cả ba sử dụng 2 xe máy di chuyển qua nhiều tuyến đường để tìm người dân sơ hở để thực hiện ý đồ.

Theo kế hoạch, một người chạy xe đi trước để quan sát, khi phát hiện “mục tiêu” sẽ quay đầu xe làm tín hiệu; người còn lại điều khiển xe chở đồng bọn áp sát từ phía sau để giật tài sản, sau đó nhanh chóng tẩu thoát theo nhiều hướng và tập trung tại một điểm để chia tài sản.

Nhóm cũng thừa nhận rạng sáng đã tiếp tục di chuyển qua nhiều khu vực khác để thực hiện thêm các vụ cướp giật với thủ đoạn tương tự nhưng không chiếm đoạt được tài sản.

