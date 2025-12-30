HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Triển khai Nghị quyết 02-NQ/TU, xây dựng TP HCM không ma túy

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Đây không chỉ là hội nghị tổng kết thông thường, mà là cột mốc đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong tư duy quản lý xã hội

Sáng 30-12, Thành ủy TP HCM tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị và triển khai Nghị quyết 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM. 

Dự hội nghị có ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM. Cùng dự có ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM; ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM; ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM; Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP HCM.

Xây dựng TP HCM không ma túy

Đây không chỉ là hội nghị tổng kết thông thường, mà là cột mốc đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong tư duy quản lý xã hội: Chuyển từ "phòng chống" thụ động sang "xây dựng" một môi trường sạch, an toàn tuyệt đối cho người dân.

Triển khai Nghị quyết 02-NQ/TU, xây dựng TPHCM không ma tuý - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Nhìn lại chặng đường 15 năm thực hiện Chỉ thị 48, TP HCM đã chứng minh vai trò đầu tàu không chỉ trong kinh tế mà còn trong công tác giữ gìn an ninh trật tự (ANTT). Trong bối cảnh thế giới biến động phức tạp và đại dịch COVID-19 gây ra những hệ lụy nặng nề, Đảng bộ và chính quyền thành phố đã bản lĩnh chèo lái, giữ vững bình yên cho hơn 10 triệu dân.

TP HCM đã chuyển mình mạnh mẽ từ tư duy "phòng chống" thụ động sang chủ động xây dựng môi trường an toàn, kỷ cương. 

Triển khai Nghị quyết 02-NQ/TU, xây dựng TPHCM không ma tuý - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được phát biểu

Thành tựu đáng kể nhất là việc kéo giảm 13,1% tội phạm về trật tự xã hội so với giai đoạn 2016 - 2020, từng bước đẩy lùi các loại tội phạm đường phố và "tín dụng đen". Sức mạnh lòng dân được phát huy tối đa với 39 mô hình tự quản.

Tiêu biểu là "Mô hình 5+1" đã cảm hóa, giáo dục hơn 13.155 đối tượng và giải quyết việc làm cho hơn 5.325 người. Trên mặt trận tấn công tội phạm, lực lượng chức năng đã thể hiện sự tinh nhuệ khi triệt xóa 2.435 băng nhóm, bắt giữ hơn 11.300 đối tượng. 

Đặc biệt, cuộc chiến chống ma túy ghi dấu ấn lịch sử với các chuyên án xuyên quốc gia, khởi tố tới 2.501 bị can trong một đường dây, thu giữ gần 600 kg ma túy và bóc gỡ dòng tiền giao dịch khổng lồ lên đến 29.000 tỉ đồng. 

Triển khai Nghị quyết 02-NQ/TU, xây dựng TPHCM không ma tuý - Ảnh 3.

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP HCM

Những con số biết nói này không chỉ chứng minh hiệu quả lãnh đạo của Đảng bộ thành phố mà còn là nền tảng vững chắc để thực hiện khát vọng xây dựng một "Thành phố không ma túy" vào năm 2030.

Tại hội nghị, việc triển khai Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 12-12-2025 được xác định là tâm điểm. Đây là sự cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc xây dựng TP HCM trở thành một đô thị văn minh, hiện đại và không ma túy. 

Thành phố không đặt mục tiêu chung chung mà định lượng hóa bằng các cột mốc khắt khe. Giai đoạn khởi động (2026) - Tập trung xây dựng 30% địa bàn cấp xã và toàn bộ các cơ sở giáo dục, y tế, doanh nghiệp đạt chuẩn "không ma túy". Giai đoạn tăng tốc (2028) - Nâng tỉ lệ lên 80% địa bàn cấp xã và 90% khu phố, ấp sạch ma túy. Giai đoạn về đích (2029 - 2030) - Hoàn thành 100% mục tiêu trên toàn thành phố và duy trì bền vững kết quả này.

Chuyển đổi số và Sức mạnh lòng dân: Hai mũi nhọn chiến thuật

Điểm mới đặc biệt trong cách triển khai lần này chính là việc ứng dụng công nghệ hiện đại. Bí thư Thành ủy chỉ đạo: ngay trong tháng 1-2026, TP HCM sẽ tích hợp nội dung "Xây dựng thành phố không ma túy" vào các ứng dụng công nghệ hiện có. 

Điều này giúp lãnh đạo TP HCM có thể theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện của từng địa phương theo thời gian thực (hằng tuần, hằng tháng), bảo đảm tính công khai, minh bạch và quyết liệt.

Triển khai Nghị quyết 02-NQ/TU, xây dựng TPHCM không ma tuý - Ảnh 4.

Nhiều đơn vị, cá nhân nhận bằng khen

Bên cạnh đó, phương châm "3 giảm - 5 tăng" được quán triệt sâu sắc. 3 Giảm: Giảm cung (chặn nguồn ma túy vào thành phố), giảm cầu (cai nghiện và quản lý người nghiện), giảm tác hại (ngừa tái nghiện và các hệ lụy xã hội). 5 Tăng: Tăng cường lãnh đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát, nguồn lực đầu tư và đặc biệt là tăng cường chuyển đổi số.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh: "Xây dựng Thành phố không ma túy không chỉ là một mục tiêu về an ninh, mà là thực hiện sứ mệnh phát triển toàn diện con người. Đây là nền tảng để gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội. Một thành phố đáng sống phải là một thành phố an toàn, nơi mỗi người dân đều có cơ hội phát triển mà không phải lo sợ hiểm họa ma túy rình rập".

Đánh giá cao sự nỗ lực của TP HCM

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đánh giá rất cao sự chủ động, tích cực và tinh thần chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy TP HCM trong thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư về xây dựng thành phố trở thành thành phố không ma túy, thành phố an ninh, an toàn. 

Triển khai Nghị quyết 02-NQ/TU, xây dựng TPHCM không ma tuý - Ảnh 5.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long đánh giá cao sự nỗ lực của TP HCM

Đồng thời, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cũng bày tỏ sự đồng tình, thống nhất rất cao với các báo cáo trung tâm, ý kiến phát biểu, tham luận của các đại biểu tại hội nghị, đặc biệt là sự chủ động của Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM trong việc ban hành Nghị quyết 02 với các mục tiêu, lộ trình rất cụ thể - 6 nhiệm vụ và 26 giải pháp; có sự phân công, tổ chức thực hiện rõ ràng để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm ma túy trên địa bàn, phấn đấu xây dựng thành phố trở thành một thành phố không ma túy vào năm 2029. 

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Long, qua tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 48 của Bộ Chính trị, các bộ, ban, ngành, địa phương trên toàn quốc, các mục tiêu, yêu cầu của Chỉ thị 48 đã cơ bản được hoàn thành, tạo ra được sự chuyển biến hết sức tích cực, nhận thức và trách nhiệm trong công tác phòng chống tội phạm cũng đạt được rất nhiều hiệu quả. 


công nghệ hiện đại tín dụng đen Bộ Chính trị ma tuý an ninh trật tự giải quyết việc làm quản lý xã hội TPHCM Thành uỷ TPHCM
