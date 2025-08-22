HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Triển lãm ảnh từ kỷ nguyên độc lập, thống nhất đất nước đến kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Tin, ảnh: Ngọc Giang

(NLĐO) - Triển lãm trưng bày những tư liệu quý giá về lịch sử, đồng thời cũng thể hiện sinh động hình ảnh TP HCM đang vươn mình trở thành siêu đô thị năng động

Sáng 22-8, tại Nhà truyền thống cách mạng (số 1 Ba Cu, phường Vũng Tàu, TP HCM), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày Lễ lớn TP HCM khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề "Từ kỷ nguyên độc lập, thống nhất đất nước đến kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" với sự tham dự của ông Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành và địa phương.

Triển lãm ảnh từ kỷ nguyên độc lập, thống nhất đất nước đến kỷ nguyên vươn mình của dân tộc- Ảnh 1.

Người dân, du khách tham quan và chụp ảnh tại triển lãm

Triển lãm được tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19.8.1945 – 19.8.2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 – 2.9.2025).

Phát biểu khai mạc, ông Lê Văn Minh nhấn mạnh triển lãm không chỉ là hoạt động chính trị – văn hóa có ý nghĩa sâu sắc nhằm ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc mà còn khẳng định những thành tựu to lớn của đất nước và TP HCM sau 50 năm thống nhất đất nước, hướng tới khát vọng phát triển phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.

Triển lãm ảnh từ kỷ nguyên độc lập, thống nhất đất nước đến kỷ nguyên vươn mình của dân tộc- Ảnh 2.

Ông Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM phát biểu tại triển lãm

Triển lãm trưng bày hàng trăm hình ảnh, tư liệu quý giá về cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám 1945, sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, những thắng lợi vĩ đại trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc, cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ năm 1975 đến nay. Nổi bật là những bộ sưu tập ảnh giới thiệu thành tựu trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, đối ngoại… trong 5 thập niên qua.

Cùng với đó, triển lãm còn dành nhiều không gian giới thiệu chuyên đề "Sắc màu văn hóa - du lịch TP HCM" và "TP HCM vững tin hướng tới kỷ nguyên mới". Các tác phẩm thể hiện sinh động vẻ đẹp thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hóa, kiến trúc nghệ thuật, cùng nhịp sống hiện đại của một thành phố đang vươn mình trở thành siêu đô thị năng động, trung tâm du lịch, giao thương lớn của cả nước và khu vực.

Triển lãm ảnh từ kỷ nguyên độc lập, thống nhất đất nước đến kỷ nguyên vươn mình của dân tộc- Ảnh 3.

Sau lễ cắt băng khánh thành, các đại biểu cùng tham quan triển lãm

Theo Ban Tổ chức, triển lãm tại TP HCM diễn ra đồng loạt ở nhiều địa điểm. Trước đó, ngày 19-8, các hoạt động trưng bày đã khai mạc tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi và Công viên Chi Lăng, với gần 200 tác phẩm ảnh, thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan. Tại Vũng Tàu, triển lãm sẽ mở cửa từ ngày 22-8 đến 5-9-2025, dự kiến đón hàng chục ngàn lượt khách.

Một số hình ảnh người dân, du khách tham quan và chụp ảnh tại triển lãm:

Triển lãm ảnh từ kỷ nguyên độc lập, thống nhất đất nước đến kỷ nguyên vươn mình của dân tộc- Ảnh 4.

Triển lãm ảnh từ kỷ nguyên độc lập, thống nhất đất nước đến kỷ nguyên vươn mình của dân tộc- Ảnh 5.

Triển lãm ảnh từ kỷ nguyên độc lập, thống nhất đất nước đến kỷ nguyên vươn mình của dân tộc- Ảnh 6.

Triển lãm ảnh từ kỷ nguyên độc lập, thống nhất đất nước đến kỷ nguyên vươn mình của dân tộc- Ảnh 7.

Triển lãm ảnh từ kỷ nguyên độc lập, thống nhất đất nước đến kỷ nguyên vươn mình của dân tộc- Ảnh 8.

Triển lãm ảnh từ kỷ nguyên độc lập, thống nhất đất nước đến kỷ nguyên vươn mình của dân tộc- Ảnh 9.

Khánh thành Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia

Khánh thành Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia

(NLĐO)- Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, Hà Nội chính thức khánh thành ngay 19-8, đúng dịp cả nước hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.

Thêm các tour tham quan Triển lãm kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh

(NLDO)- Với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", triển lãm Thành tựu đất nước mở cửa miễn phí đón khách từ 28-8 đến 5-9.

TP HCM: Khai mạc triển lãm "Vinh quang 80 năm Quốc hội Việt Nam"

(NLĐO) - Triển lãm khái quát về lịch sử vẻ vang của Quốc hội Việt Nam suốt chặng đường 80 năm gắn bó, đồng hành cùng dân tộc trong cuộc đấu tranh giành độc lập

