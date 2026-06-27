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Văn hóa - Văn nghệ

Triển lãm "Bâng khuâng 3" quy tụ 11 họa sĩ

Kim Ngân

(NLĐO) - Triển lãm quy tụ 11 họa sĩ, khắc họa ký ức, phong cảnh và vẻ đẹp con người qua nhiều chất liệu, phong cách khác nhau.

Những góc nhìn đa dạng về con người, thiên nhiên và đời sống

Tối 26-6, triển lãm hội họa "Bâng khuâng 3" đã chính thức khai mạc, giới thiệu hơn 100 tác phẩm của 11 họa sĩ, giảng viên mỹ thuật đang giảng dạy tại nhiều trường đại học trên địa bàn TPHCM. 

Đây là hoạt động thường niên của nhóm họa sĩ 62, đánh dấu lần thứ ba các thành viên cùng giới thiệu những sáng tác mới đến công chúng. Mỗi họa sĩ mang đến một phong cách sáng tạo riêng, phản ánh những góc nhìn đa dạng về con người, thiên nhiên và đời sống.

Trưởng nhóm là họa sĩ Cao Thị Được, nguyên giảng viên Trường Đại học Mỹ thuật TPHCM. Tại triển lãm, bà giới thiệu tác phẩm "Thời gian", gợi nhớ ký ức tuổi thơ miền Tây Nam Bộ với hình ảnh áo bà ba, chiếc nôm, giỏ cá, bông điên điển, trái bần và những khung cảnh sông nước bình yên. Theo tác giả, đây là những hồi ức đẹp đã nuôi dưỡng cảm hứng sáng tác trong suốt hành trình làm nghề.

Triển lãm "Bâng khuâng 3" quy tụ 11 họa sĩ - Ảnh 1.

Các họa sĩ tham gia triển lãm "Bâng khuâng 3"

Một không gian thưởng lãm giàu cảm xúc

Trong khi đó, họa sĩ Nguyễn Thế Hùng, từng giảng dạy tại nhiều trường đại học như Tôn Đức Thắng, Văn Lang, HUTECH, mang đến loạt tranh phong cảnh được thực hiện từ những chuyến đi trong và ngoài nước. Các tác phẩm tái hiện vẻ đẹp của Ma Rốc, Pakistan, Tân Cương (Trung Quốc), Cao Bằng... với mong muốn lan tỏa cảm giác bình yên qua thiên nhiên.

Chất liệu lụa tiếp tục được họa sĩ Nguyễn Phương Hoa khai thác với 10 tác phẩm về hình tượng người phụ nữ và tình mẫu tử. Các sáng tác sử dụng gam màu nhẹ nhàng, bố cục giàu chất thơ, khắc họa những khoảnh khắc gần gũi của người mẹ và con trong những năm tháng đầu đời.

Họa sĩ Nguyễn Công Trí giới thiệu loạt tranh về phụ nữ Tây Bắc và phong cảnh vùng cao. Sau nhiều năm đi thực tế, sống cùng đồng bào dân tộc, anh xây dựng phong cách tạo hình riêng để khắc họa vẻ đẹp của con người miền núi.

Triển lãm "Bâng khuâng 3" quy tụ 11 họa sĩ - Ảnh 2.

Khách tham quan thưởng lãm các tác phẩm tại triển lãm hội họa "Bâng khuâng 3"

Các tác giả còn lại cũng mang đến nhiều đề tài phong phú. Họa sĩ Hồ Hải Thuận, giảng viên Trường Đại học Thủ Dầu Một, dành nhiều cảm xúc cho hình tượng phụ nữ Chăm. Vi Tuyết Mai tiếp tục theo đuổi thế giới cây cỏ, hoa lá với nét vẽ giàu cảm xúc...

Triển lãm mở cửa phục vụ công chúng từ ngày 26-6 đến 2-7 tại Hội Mỹ thuật TPHCM (phường Xuan Hòa). 

Với 11 phong cách sáng tác khác nhau, triển lãm "Bâng khuâng 3" kỳ vọng mang đến cho công chúng một không gian thưởng lãm giàu cảm xúc, đồng thời phản ánh quá trình lao động nghệ thuật bền bỉ của các họa sĩ - giảng viên mỹ thuật.


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triển lãm họa sĩ Bâng khuâng 3
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