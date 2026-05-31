Lao động

Trợ cấp thai sản tăng từ 1-7, cao nhất hơn 5 triệu đồng

D.Thu

(NLĐO) - Lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng từ 1-7 kéo theo nhiều khoản trợ cấp thai sản tăng, trong đó có tiền một lần khi sinh con và dưỡng sức.

BHXH Việt Nam cho biết từ ngày 1-7, một số khoản trợ cấp thai sản sẽ tăng theo mức lương cơ sở mới 2,53 triệu đồng mỗi tháng, giúp người lao động, đặc biệt là lao động nữ, được hưởng quyền lợi cao hơn.

Nhiều khoản trợ cấp thai sản được điều chỉnh tăng theo mức lương đóng BHXH

Theo quy định hiện hành, nhiều chế độ BHXH được tính dựa trên mức tham chiếu. Khi chưa bãi bỏ lương cơ sở, mức tham chiếu được xác định bằng lương cơ sở. Do đó, từ 1-7, khi lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng, các khoản trợ cấp liên quan cũng được điều chỉnh tương ứng.

Cụ thể, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi được tính bằng 2 lần mức tham chiếu. Như vậy, từ 1-7, mức hưởng tối đa tăng từ 4,68 triệu đồng lên 5,06 triệu đồng.

Khoản trợ cấp này áp dụng với lao động nữ đóng BHXH đủ điều kiện theo quy định. Trường hợp người mẹ không đủ điều kiện nhưng người cha đã đóng BHXH đủ thời gian, người cha sẽ được nhận khoản trợ cấp một lần này.

Ngoài khoản trợ cấp một lần, tiền hưởng chế độ thai sản hàng tháng cũng tăng theo mức lương đóng BHXH. Mức hưởng mỗi tháng bằng 100% bình quân tiền lương đóng BHXH của 6 tháng gần nhất trước khi nghỉ sinh.

Đơn cử, lao động nữ có mức lương đóng BHXH 10 triệu đồng/tháng sẽ nhận khoảng 60 triệu đồng cho 6 tháng nghỉ thai sản.

Tiền nghỉ khám thai cũng được tính theo mức này, bình quân bằng trợ cấp thai sản một tháng chia cho 24 ngày. Với mức lương 10 triệu đồng, tiền nghỉ khám thai khoảng hơn 416.000 đồng/ngày, tối đa hơn 4,1 triệu đồng cho cả thai kỳ.

Bên cạnh đó, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản được tính bằng 30% mức tham chiếu. Từ 1-7, khoản này tăng lên 759.000 đồng/ngày, thay vì 702.000 đồng như trước.

Ngoài thay đổi về mức hưởng, từ 1-7, chính sách nghỉ thai sản cũng có điểm mới. Theo Luật Dân số 2025, lao động nữ sinh con thứ hai được nghỉ thai sản 7 tháng, tăng một tháng so với hiện hành. Lao động nam được nghỉ 10 ngày làm việc khi vợ sinh con, nếu đáp ứng điều kiện theo quy định.

Ngoài các khoản trợ cấp, chính sách thai sản cũng tiếp tục được mở rộng. Theo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi có hiệu lực từ tháng 7-2025, lao động nam tham gia BHXH bắt buộc được nghỉ trong vòng 60 ngày kể từ khi vợ sinh, thay vì 30 ngày như trước.

Người lao động có thể nghỉ nhiều lần, miễn tổng thời gian không vượt quá quy định và lần nghỉ cuối cùng nằm trong 60 ngày đầu sau sinh.

Thông tin mới nhất về mức đóng, hưởng BHXH, BHYT theo lương cơ sở mới 2,53 triệu đồng

(NLĐO) - Lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng kéo theo điều chỉnh mức đóng, hưởng BHXH, BHYT và nhiều khoản trợ cấp, quyền lợi của người tham gia.

Chi tiết bảng lương viên chức khi tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng từ 1-7

(NLĐO)- Mức lương cơ sở mới là 2,53 triệu đồng/tháng, nên bảng lương của viên chức cũng thay đổi theo mức lương cơ này.

Đóng BHXH tự nguyện chỉ được nhận 2 triệu đồng trợ cấp thai sản?

(NLĐO) - Bên cạnh được nhận 2 triệu đồng tiền thai sản, những người đóng BHXH tự nguyện đủ điều kiện còn được hưởng thêm 3 chế độ khác gồm hưu trí, tử tuất và bảo hiểm an toàn lao động

