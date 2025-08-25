Trợ lý HLV Polking bị VFF phạt nặng, đình chỉ 2 trận

Chiều 25-8, Ban Kỷ luật VFF họp và thống nhất áp dụng điều 58 Quy định kỷ luật của VFF đối với ông Luis Viegas.

Theo đó, trợ lý HLV của Mano Polking bị phạt 5 triệu đồng và bị đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận trong khu vực kỹ thuật. Cụ thể, HLV Polking sẽ không có sự phục vụ của trợ lý thân cận ở trận gặp Hà Nội (28-8) và Hải Phòng (13-9).



Quyết định này được Ban Kỷ luật VFF nhận định từ hành vi của ông Viegas là vi phạm nghiêm trọng quy chế bóng đá chuyên nghiệp, làm ảnh hưởng hình ảnh V-League và gây gián đoạn trận đấu. Án phạt được đưa ra nhằm răn đe, giữ hình ảnh và tính chuyên nghiệp cho hạng đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam.

Trợ lý HLV Polking bày tỏ oan ức với HLV trưởng CAHN

Trước đó, sự việc xuất phát từ tranh cãi ở trận CAHN thắng Becamex TP HCM 3-0 tại vòng 2 V-League 2025-2026 trên sân Bình Dương, tối 24-8.

Trong suốt hiệp 1, ông Viegas nhiều lần phản ứng dữ dội với tổ trọng tài và phải nhận thẻ vàng phút 33. Thay vì giữ im lặng, vị trợ lý này tiếp tục buông lời lẽ xúc phạm, đối chất với trợ lý trọng tài ngay khi trọng tài chính được yêu cầu trở lại đường biên để xử lý, ông nhanh chóng chạy vào phòng thay đồ.

Hình ảnh trợ lý Viegas trốn khỏi sân thi đấu, tiến về phòng thay đồ

Trọng tài Lê Vũ Linh đến khu vực kỹ thuật để xử lý tình huống nhưng không có mặt Viegas, đã yêu cầu đội CAHN gọi trở lại dù được trợ lý Thành Lương và một trợ lý ngoại đã vào trong hầm tìm.

Điều này khiến trận đấu bị gián đoạn gần 5 phút và trọng tài buộc phải rút thẻ vàng cảnh cáo HLV Mano Polking để trận đấu tiếp tục ở phút 38.