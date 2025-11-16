Trộm cắp hoành hành tại các vườn trồng thanh long ở Tây Ninh và Đồng Tháp

Thời gian gần đây, nông dân trồng thanh long ở tỉnh Tây Ninh và Đồng Tháp gặp nhiều khó khăn do giá cả bấp bênh và bị kẻ trộm đột nhập vào vườn lấy cắp thiết bị, tài sản, gây thiệt hại nặng nề và ảnh hưởng đến sản xuất.

Canh cả ngày lẫn đêm

Xã Tầm Vu (tỉnh Tây Ninh) và xã Tân Thuận Bình (tỉnh Đồng Tháp) là 2 vùng trồng thanh long trọng điểm của miền Tây nhưng đang là "điểm nóng" về tình trạng trộm cắp tài sản.

Ông Phạm Văn Tương (58 tuổi; ngụ ấp Bình Hạp, xã Tầm Vu) cho biết gia đình ông trồng 400 gốc thanh long trên diện tích 2.000 m2, đang vào vụ xông đèn cho mùa thanh long trái vụ.

Sau nhiều lần bị mất trộm, nhà vườn phải tốn thêm chi phí lắp đặt khung thép bảo vệ bình hạ thế

Cách đây vài ngày, kẻ trộm đã đột nhập vào vườn thanh long nhà ông lấy cắp toàn bộ đường dây điện gần 1.000m và 170 bóng đèn, thiệt hại hơn 20 triệu đồng.

Cũng tại ấp Bình Hạp, kẻ trộm 2 lần đột nhập vào vườn thanh long hộ bà Lê Thị Minh Đấu, lấy trộm 507 bóng đèn và 1.200 m dây cáp điện, thiệt hại khoảng 40 triệu đồng.

Theo ông Nguyễn Hồng Tư (nông dân xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh), hành vi này vừa vi phạm pháp luật vừa rất nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến tính mạng con người.

Ông Tư tâm sự: "Trái thanh long giá thấp, chỉ 3.000–7.000 đồng/kg, không đủ tiền phân. Mấy vụ trộm thiết bị khiến người trồng thanh long mất ăn mất ngủ, giăng bóng đèn cũng phải canh cả ngày lẫn đêm. Nếu không canh thì trộm lấy, mô tơ bơm nước cũng phải giữ, mà kẻ trộm thì chẳng biết là ai".

Không chỉ ở Tây Ninh, kẻ trộm cũng liên tục hoành hành tại các vườn thanh long ở tỉnh Đồng Tháp.

Ông Lê Quang Dũ (ngụ ấp Long Hòa, xã Tân Thuận Bình, tỉnh Đồng Tháp) cho biết ngoài việc chăm sóc 9 công đất trồng thanh long chuyên canh, ông còn là chủ bình điện (hạ thế) chuyên xông đèn phục vụ việc xử lý cho thanh long ra hoa trái vụ cho nông dân trong khu vực.

Ông Dũ rất bức xúc vì nhiều lần bị trộm đột nhập vào vườn cây cắt dây cáp đồng và dây điện, gây thiệt hại tài sản và ảnh hưởng đến sản xuất.

"Tôi bị trộm tới 10 lần rồi, mất tài sản nên rất bức xúc. Mỗi lần xông đèn, tôi đều thỏa thuận với người dân phải canh giữ dây điện. Bây giờ ăn ngủ không yên, tôi mua thiếc về rào bình điện lại nhưng kẻ trộm vẫn gỡ thiếc, leo lên cắt dây cáp từ trên bình xuống rồi lấy luôn cả những tấm thiếc" - ông Dũ nói trong bức xúc.

Hay như trường hợp của ông Trần Văn Vẹn (ngụ ấp Tân Bình 2B, xã Tân Thuận Bình) cũng 2 lần bị trộm dây cáp đồng vào ban đêm. "Khi đang xông đèn mà bị mất dây thì phải dừng lại, chờ nhân viên điện lực đến khắc phục. Nếu đóng điện kịp thì xông tiếp, còn không thì phải ngưng ca, xông lại từ đầu, ảnh hưởng đến sản xuất.

Tổ chức trên 100 cuộc tuần tra mật phục

Trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Phạm Văn Thật, Chủ tịch UBND xã Tầm Vu, xác nhận tình trạng trộm cắp thiết bị điện đang là nỗi lo lớn của nhà vườn. Trộm không chỉ trên địa bàn xã Tầm Vu, mà nhiều địa phương khác cũng xảy ra tình trạng trộm dây điện, bóng đèn.

Người dân rất mong các ngành chức năng vào cuộc quyết liệt để xử lý triệt để các đối tượng trộm cắp tài sản tại các vườn thanh long

UBND xã Tầm Vu đã chỉ đạo công an xã thực hiện các biện pháp hạn chế tình trạng này như: tổ chức họp dân tuyên truyền, thông báo trên đài truyền thanh xã về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng trộm; rà soát các điểm thu mua phế liệu, kiểm tra phát hiện đối tượng bán dây điện. Đồng thời, công an xã tổ chức trên 100 cuộc tuần tra mật phục.

"Cái khó là trộm thường hoạt động ở khu vực xông thanh long xa nhà dân, không gần khu dân cư, khu vực giáp ranh nên khi tuần tra mật phục thì trộm dễ lẩn trốn trong vườn. Đến khi người dân báo thì sự việc đã xảy ra khá lâu, gây khó khăn cho công tác xử lý" – ông Thật thông tin.