Trộm cắp hoành hành tại các vườn trồng thanh long ở Tây Ninh và Đồng Tháp

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Trộm cắp hoành hành tại các vườn trồng thanh long ở Tây Ninh và Đồng Tháp

Bài và ảnh: Hải Đường

(NLĐO) - Không chỉ ở Tây Ninh, kẻ trộm cũng liên tục hoành hành tại các vườn thanh long ở tỉnh Đồng Tháp khiến nhà vườn mất ăn mất ngủ

Thời gian gần đây, nông dân trồng thanh long ở tỉnh Tây Ninh và Đồng Tháp gặp nhiều khó khăn do giá cả bấp bênh và bị kẻ trộm đột nhập vào vườn lấy cắp thiết bị, tài sản, gây thiệt hại nặng nề và ảnh hưởng đến sản xuất.

Canh cả ngày lẫn đêm

Xã Tầm Vu (tỉnh Tây Ninh) và xã Tân Thuận Bình (tỉnh Đồng Tháp) là 2 vùng trồng thanh long trọng điểm của miền Tây nhưng đang là "điểm nóng" về tình trạng trộm cắp tài sản.

Ông Phạm Văn Tương (58 tuổi; ngụ ấp Bình Hạp, xã Tầm Vu) cho biết gia đình ông trồng 400 gốc thanh long trên diện tích 2.000 m2, đang vào vụ xông đèn cho mùa thanh long trái vụ.

Người trồng thanh long ở Tây Ninh, Đồng Tháp khóc ròng vì rớt và bị trộm cắp - Ảnh 1.

Người trồng thanh long ở Tây Ninh, Đồng Tháp khóc ròng vì rớt và bị trộm cắp - Ảnh 2.

Người trồng thanh long ở Tây Ninh, Đồng Tháp khóc ròng vì rớt và bị trộm cắp - Ảnh 3.

Sau nhiều lần bị mất trộm, nhà vườn phải tốn thêm chi phí lắp đặt khung thép bảo vệ bình hạ thế

Cách đây vài ngày, kẻ trộm đã đột nhập vào vườn thanh long nhà ông lấy cắp toàn bộ đường dây điện gần 1.000m và 170 bóng đèn, thiệt hại hơn 20 triệu đồng.

Cũng tại ấp Bình Hạp, kẻ trộm 2 lần đột nhập vào vườn thanh long hộ bà Lê Thị Minh Đấu, lấy trộm 507 bóng đèn và 1.200 m dây cáp điện, thiệt hại khoảng 40 triệu đồng.

Theo ông Nguyễn Hồng Tư (nông dân xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh), hành vi này vừa vi phạm pháp luật vừa rất nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến tính mạng con người.

Ông Tư tâm sự: "Trái thanh long giá thấp, chỉ 3.000–7.000 đồng/kg, không đủ tiền phân. Mấy vụ trộm thiết bị khiến người trồng thanh long mất ăn mất ngủ, giăng bóng đèn cũng phải canh cả ngày lẫn đêm. Nếu không canh thì trộm lấy, mô tơ bơm nước cũng phải giữ, mà kẻ trộm thì chẳng biết là ai".

Không chỉ ở Tây Ninh, kẻ trộm cũng liên tục hoành hành tại các vườn thanh long ở tỉnh Đồng Tháp.

Ông Lê Quang Dũ (ngụ ấp Long Hòa, xã Tân Thuận Bình, tỉnh Đồng Tháp) cho biết ngoài việc chăm sóc 9 công đất trồng thanh long chuyên canh, ông còn là chủ bình điện (hạ thế) chuyên xông đèn phục vụ việc xử lý cho thanh long ra hoa trái vụ cho nông dân trong khu vực.

Ông Dũ rất bức xúc vì nhiều lần bị trộm đột nhập vào vườn cây cắt dây cáp đồng và dây điện, gây thiệt hại tài sản và ảnh hưởng đến sản xuất.

"Tôi bị trộm tới 10 lần rồi, mất tài sản nên rất bức xúc. Mỗi lần xông đèn, tôi đều thỏa thuận với người dân phải canh giữ dây điện. Bây giờ ăn ngủ không yên, tôi mua thiếc về rào bình điện lại nhưng kẻ trộm vẫn gỡ thiếc, leo lên cắt dây cáp từ trên bình xuống rồi lấy luôn cả những tấm thiếc" - ông Dũ nói trong bức xúc.

Hay như trường hợp của ông Trần Văn Vẹn (ngụ ấp Tân Bình 2B, xã Tân Thuận Bình) cũng 2 lần bị trộm dây cáp đồng vào ban đêm. "Khi đang xông đèn mà bị mất dây thì phải dừng lại, chờ nhân viên điện lực đến khắc phục. Nếu đóng điện kịp thì xông tiếp, còn không thì phải ngưng ca, xông lại từ đầu, ảnh hưởng đến sản xuất.

Tổ chức trên 100 cuộc tuần tra mật phục

Trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Phạm Văn Thật, Chủ tịch UBND xã Tầm Vu, xác nhận tình trạng trộm cắp thiết bị điện đang là nỗi lo lớn của nhà vườn. Trộm không chỉ trên địa bàn xã Tầm Vu, mà nhiều địa phương khác cũng xảy ra tình trạng trộm dây điện, bóng đèn.

Người trồng thanh long ở Tây Ninh, Đồng Tháp khóc ròng vì rớt và bị trộm cắp - Ảnh 4.

Người dân rất mong các ngành chức năng vào cuộc quyết liệt để xử lý triệt để các đối tượng trộm cắp tài sản tại các vườn thanh long

UBND xã Tầm Vu đã chỉ đạo công an xã thực hiện các biện pháp hạn chế tình trạng này như: tổ chức họp dân tuyên truyền, thông báo trên đài truyền thanh xã về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng trộm; rà soát các điểm thu mua phế liệu, kiểm tra phát hiện đối tượng bán dây điện. Đồng thời, công an xã tổ chức trên 100 cuộc tuần tra mật phục.

"Cái khó là trộm thường hoạt động ở khu vực xông thanh long xa nhà dân, không gần khu dân cư, khu vực giáp ranh nên khi tuần tra mật phục thì trộm dễ lẩn trốn trong vườn. Đến khi người dân báo thì sự việc đã xảy ra khá lâu, gây khó khăn cho công tác xử lý" – ông Thật thông tin.

Tin liên quan

CSGT TPHCM lưu ý người dân về nạn trộm cắp trên sông

CSGT TPHCM lưu ý người dân về nạn trộm cắp trên sông

(NLĐO) - Do hệ thống sông, kênh chằng chịt, trộm cắp trên tuyến đường thủy ở TPHCM đang diễn biến phức tạp.

Công an tỉnh Quảng Trị bắt tạm giam kẻ chuyên trộm cắp tài sản

(NLĐO) - Công an tỉnh Quảng Trị vừa bắt tạm giam Đặng Minh Tương - do trộm nhiều thiết bị xây dựng tại công trình ở xã Nam Trạch và khai thêm 2 vụ trộm khác.

Chọn lúc mưa lũ để trộm cắp, gặp ngay công an đi tuần

(NLĐO) - Đột nhập nhà dân trong lúc mưa lũ để trộm cắp, vừa lấy được chiếc laptop thì Châu Văn Điệp bị người dân và công an bắt giữ

tỉnh Tây Ninh tỉnh Đồng Tháp trộm cắp tài sản
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo