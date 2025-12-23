HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Trong ngày 23-12, TPHCM có thông tin gì nổi bật?

Thiện An

(NLĐO) - 102 người nghi ngộ độc sau ăn bánh mì; HĐND thành phố sắp họp chốt bảng giá đất mới; Công an khuyến cáo sau khi "Được Đất Bắc" sa lưới...

102 người nghi ngộ độc sau ăn bánh mì

Theo Sở Y tế TPHCM, đến 10 giờ ngày 23-12, 6 cơ sở y tế đã tiếp nhận và điều trị cho 102 bệnh nhân có các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/tphcm-ghi-nhan-102-nguoi-nghi-ngo-doc-sau-an-banh-mi-196251223143456952.htm

Diễn biến mới việc thầy giáo phạt học sinh nộp tiền và dậy từ 5 giờ sáng

Trường THCS Trần Văn Đang (phường Tân Hòa, TPHCM) cho biết nhà trường đã có quyết định tạm ngưng công tác giáo viên chủ nhiệm lớp 8/3 đối với thầy Đ. - người bị phụ huynh phản ánh phạt học sinh nộp tiền và dậy từ 5 giờ sáng. Đồng thời, tổ chức rút kinh nghiệm với giáo viên toàn trường.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/dien-bien-moi-viec-thay-giao-phat-hoc-sinh-nop-tien-va-day-tu-5-gio-sang-196251223150850309.htm

- Ảnh 1.

Trường THCS Trần Văn Đang

Dự án thoát nước gần 6.000 tỉ đồng hiện ra sao?

Dự án nạo vét, gia cố suối Cái từ cầu thợ Ụt đến sông Đồng Nai đã được UBND tỉnh Bình Dương (cũ) phê duyệt có tổng mức đầu tư điều chỉnh là gần 6.000 tỉ đồng, chiều dài gần 19 km. Thời gian thực hiện từ năm 2020 - 2027. Đến nay, một số gói thầu khó về đích đúng tiến độ vì vướng công tác giải phóng mặt bằng.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/dien-tien-moi-nhat-du-an-thoat-nuoc-gan-6000-ti-dong-o-tphcm-196251223105811527.htm

- Ảnh 2.

Dự án suối Cái đi qua cầu Tổng Bảng, phường Tân Khánh, TPHCM. Ảnh: Thanh Thảo

Thông báo quan trọng của UBND thành phố

Ngày 23-12, UBND TPHCM có thông báo về việc kết thúc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại sở, ban, ngành và thực hiện tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/thong-bao-quan-trong-cua-ubnd-tphcm-lien-quan-den-tiep-nhan-ho-so-thu-tuc-hanh-chinh-196251223144653036.htm

HĐND thành phố sắp họp chốt bảng giá đất mới

HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa cho biết kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) sẽ diễn ra vào chiều 26-12 tại Trung tâm Hội nghị Bà Rịa - Vũng Tàu.

Dự kiến tại kỳ họp này, HĐND TPHCM sẽ xem xét và thông qua 27 nội dung; trong đó nhóm tờ trình, dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật 14 nội dung; nhóm tờ trình, dự thảo nghị quyết cá biệt có 13 nội dung.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/hdnd-tphcm-sap-hop-chuyen-de-chot-bang-gia-dat-moi-mo-duong-cho-co-che-dac-thu-moi-196251223111653868.htm

Công an khuyến cáo sau khi "Được Đất Bắc" sa lưới

Người dân được khuyến cáo không thuê, không tiếp tay cho dịch vụ đòi nợ thuê trái pháp luật. Khi bị đe doạ, cưỡng ép, cần trình báo ngay cho cơ quan công an để được bảo vệ.

- Ảnh 3.

"Được Đất Bắc" bị Công an TPHCM bắt

Đồng thời, người dân lưu giữ tin nhắn, cuộc gọi, hình ảnh, clip làm chứng cứ trình báo ngay cơ quan công an nơi gần nhất. Không chia sẻ, bình luận, tiếp tay lan truyền clip bôi nhọ con nợ trên mạng xã hội, bởi hành vi này có thể tiếp tay cho tội phạm và vi phạm pháp luật.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/cong-an-tphcm-khuyen-cao-quan-trong-sau-khi-duoc-dat-bac-sa-luoi-196251223105836365.htm

Tin liên quan

Thông báo quan trọng của UBND TPHCM liên quan đến tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính

Thông báo quan trọng của UBND TPHCM liên quan đến tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính

(NLĐO) - Hết ngày 26-12-2025, các Bộ phận một cửa của các sở, ban, ngành kết thúc việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Giám mục Phan Thiết

(NLĐO) - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng cùng đồng bào Công giáo Giáo phận Phan Thiết

Trồng cây phân tán tại TPHCM đạt 1% kế hoạch đề ra

(NLĐO) - Năm 2025, trước sáp nhập, TPHCM đặt mục tiêu trồng 550.000 cây phân tán tại khu vực, tuy nhiên kết quả thực hiện mới đạt khoảng 1% kế hoạch

công an bảng giá đất phạt học sinh TPHCM Được Đất Bắc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo