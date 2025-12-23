Trong ngày 23-12, TPHCM có thông tin gì nổi bật?

102 người nghi ngộ độc sau ăn bánh mì

Theo Sở Y tế TPHCM, đến 10 giờ ngày 23-12, 6 cơ sở y tế đã tiếp nhận và điều trị cho 102 bệnh nhân có các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/tphcm-ghi-nhan-102-nguoi-nghi-ngo-doc-sau-an-banh-mi-196251223143456952.htm

Diễn biến mới việc thầy giáo phạt học sinh nộp tiền và dậy từ 5 giờ sáng

Trường THCS Trần Văn Đang (phường Tân Hòa, TPHCM) cho biết nhà trường đã có quyết định tạm ngưng công tác giáo viên chủ nhiệm lớp 8/3 đối với thầy Đ. - người bị phụ huynh phản ánh phạt học sinh nộp tiền và dậy từ 5 giờ sáng. Đồng thời, tổ chức rút kinh nghiệm với giáo viên toàn trường.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/dien-bien-moi-viec-thay-giao-phat-hoc-sinh-nop-tien-va-day-tu-5-gio-sang-196251223150850309.htm

Trường THCS Trần Văn Đang

Dự án thoát nước gần 6.000 tỉ đồng hiện ra sao?

Dự án nạo vét, gia cố suối Cái từ cầu thợ Ụt đến sông Đồng Nai đã được UBND tỉnh Bình Dương (cũ) phê duyệt có tổng mức đầu tư điều chỉnh là gần 6.000 tỉ đồng, chiều dài gần 19 km. Thời gian thực hiện từ năm 2020 - 2027. Đến nay, một số gói thầu khó về đích đúng tiến độ vì vướng công tác giải phóng mặt bằng.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/dien-tien-moi-nhat-du-an-thoat-nuoc-gan-6000-ti-dong-o-tphcm-196251223105811527.htm

Dự án suối Cái đi qua cầu Tổng Bảng, phường Tân Khánh, TPHCM. Ảnh: Thanh Thảo

Thông báo quan trọng của UBND thành phố

Ngày 23-12, UBND TPHCM có thông báo về việc kết thúc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại sở, ban, ngành và thực hiện tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/thong-bao-quan-trong-cua-ubnd-tphcm-lien-quan-den-tiep-nhan-ho-so-thu-tuc-hanh-chinh-196251223144653036.htm

HĐND thành phố sắp họp chốt bảng giá đất mới

HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa cho biết kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) sẽ diễn ra vào chiều 26-12 tại Trung tâm Hội nghị Bà Rịa - Vũng Tàu.

Dự kiến tại kỳ họp này, HĐND TPHCM sẽ xem xét và thông qua 27 nội dung; trong đó nhóm tờ trình, dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật 14 nội dung; nhóm tờ trình, dự thảo nghị quyết cá biệt có 13 nội dung.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/hdnd-tphcm-sap-hop-chuyen-de-chot-bang-gia-dat-moi-mo-duong-cho-co-che-dac-thu-moi-196251223111653868.htm

Công an khuyến cáo sau khi "Được Đất Bắc" sa lưới

Người dân được khuyến cáo không thuê, không tiếp tay cho dịch vụ đòi nợ thuê trái pháp luật. Khi bị đe doạ, cưỡng ép, cần trình báo ngay cho cơ quan công an để được bảo vệ.

Đồng thời, người dân lưu giữ tin nhắn, cuộc gọi, hình ảnh, clip làm chứng cứ trình báo ngay cơ quan công an nơi gần nhất. Không chia sẻ, bình luận, tiếp tay lan truyền clip bôi nhọ con nợ trên mạng xã hội, bởi hành vi này có thể tiếp tay cho tội phạm và vi phạm pháp luật.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/cong-an-tphcm-khuyen-cao-quan-trong-sau-khi-duoc-dat-bac-sa-luoi-196251223105836365.htm