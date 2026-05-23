Văn hóa - Văn nghệ

Trọng Nhân, Bích Trâm, Lê Hoàng Nghi, Ngân Hà đoạt giải Nhất cuộc thi Tài năng Diễn viên cải lương

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) – Trọng Nhân, Bích Trâm, Lê Hoàng Nghi, Ngân Hà đoạt giải Nhất xứng đáng, là thế hệ kế thừa đầy tin yêu của cải lương

Trọng Nhân, Bích Trâm, Lê Hoàng Nghi, Ngân Hà đoạt giải Nhất cuộc thi Tài năng Diễn viên cải lương 2 - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ  Việt Nam TP HCM (người thứ hai từ trái sang) và PGS TS Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL (bìa phải) trao giải Nhất cho 4 nghệ sĩ: Ngân Hà, Lê Hoàng Nghi, Trọng Nhân và Bích Trâm

Tối 23-5, tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, lễ bế mạc Cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc – 2026 diễn ra trong không khí trang trọng nhưng giàu cảm xúc.

Sau 8 ngày tranh tài của 36 thí sinh đến từ 12 đơn vị nghệ thuật trong cả nước, đêm trao giải là dịp nhìn lại hành trình lao động nghệ thuật của những nghệ sĩ trẻ và gửi gắm kỳ vọng cho tương lai sân khấu cải lương.

Đến tham dự có các vị lãnh đạo: PGS TS Tạ Quang Đông – Thứ trưởng Bộ VHTTDL, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi; NSND Trịnh Thúy Mùi – Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam; NSND Nguyễn Xuân Bắc – Cục Trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi; ông Trần Hướng Dương – Phó Cục Trưởng Cục NTBD; ông Lương Đức Thắng - Phó Cục Trưởng Cục NTBD; NSND Giang Mạnh Hà – Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam.

Trọng Nhân, Bích Trâm, Lê Hoàng Nghi, Ngân Hà đoạt giải Nhất cuộc thi Tài năng Diễn viên cải lương 2 - Ảnh 2.

Ông Trần Hướng Dương - Phó Cục trưởng Cục NTBD (bìa trái) và NSND Nguyễn Xuân Bắc - Cục trưởng Cục NTBD (bìa phải) trao tăng hoa chúc mừng Hội đồng giám khảo đã hoàn thành xuất sắc trọng trách

Về phía TP HCM có sự hiện diện của: ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam HCM; bà Đinh Thị Thanh Thủy – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, ông Trần Thế Thuận – Giám đốc Sở VH-TT TP HCM, NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy – Phó Giám đốc Sở VH-TT TP HCM cùng đại diện các sở, ngành, đơn vị nghệ thuật, nghệ sĩ và đông đảo khán giả yêu mến cải lương.

Trọng Nhân, Bích Trâm, Lê Hoàng Nghi, Ngân Hà đoạt giải Nhất cuộc thi Tài năng Diễn viên cải lương 2 - Ảnh 3.

Các nghệ sĩ Nhà hát Trần Hữu Trang biểu diễn tiết mục chào mừng

Cuộc thi khẳng định nội lực của những người trẻ yêu nghề

Cuộc thi năm nay quy tụ 36 diễn viên với 35 trích đoạn đến từ 12 đơn vị nghệ thuật cải lương trên cả nước. Con số ấy không đơn thuần là thống kê mà phản ánh một thực tế đáng trân trọng: giữa rất nhiều lựa chọn nghề nghiệp hôm nay, vẫn còn những người trẻ chọn đứng trên sân khấu cải lương và đi tiếp với loại hình nghệ thuật truyền thống.

Ở đó, có người theo đuổi phong cách ca diễn chuẩn mực, có người thử nghiệm cách tiếp cận mới với nhân vật, nhưng điểm chung là sự nghiêm túc với nghề và khát vọng được khẳng định mình.

Trọng Nhân, Bích Trâm, Lê Hoàng Nghi, Ngân Hà đoạt giải Nhất cuộc thi Tài năng Diễn viên cải lương 2 - Ảnh 4.

NSND Giang Mạnh Hà và NSND Trịnh Thúy Mùi trao 9 giải thưởng xuất sắc cho 9 gương mặt trẻ tham dự cuộc thi đạt thành quả nghệ thuật tốt

Truyền lửa để tài năng bay cao

Thành công của cuộc thi đã góp phần khẳng định văn hóa là sức mạnh nội sinh đặc biệt quan trọng trong hành trình xây dựng một nước Việt Nam hiện đại nhưng vẫn giàu bản sắc truyền thống.

NSND Trịnh Thúy Mùi – Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam - đã nói: "Quán triệt tinh thần đó, thực hiện Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa và các chủ trương, cơ chế đặc thù của Quốc hội dành cho lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp cùng UBND TP HCM, Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM và Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức Cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc năm 2026. 

Cuộc thi đã diễn ra sôi nổi với tinh thần lao động nghệ thuật nghiêm túc, trách nhiệm và sáng tạo của các nghệ sĩ trẻ trên khắp mọi miền đất nước. Những đêm tranh tài không chỉ thu hút đông đảo công chúng TP HCM mà còn nhận được sự đồng hành, cổ vũ nhiệt tình của giới chuyên môn và những người yêu sân khấu cải lương".

Trọng Nhân, Bích Trâm, Lê Hoàng Nghi, Ngân Hà đoạt giải Nhất cuộc thi Tài năng Diễn viên cải lương 2 - Ảnh 5.

Lãnh đạo Thành ủy và lãnh đạo Bộ VHTTDL chúc mừng cuộc thi thành công tốt đẹp

Kỳ vọng vào lực lượng diễn viên trẻ

"Chúng tôi tin tưởng rằng sau cuộc thi, những tài năng được phát hiện hôm nay sẽ tiếp tục tỏa sáng, trở thành lực lượng kế cận góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thông qua nghệ thuật sân khấu truyền thống" – NSND Trịnh Thúy Mùi khẳng định.

Trải qua hơn một thế kỷ hình thành và phát triển, cải lương không ngừng vận động, đổi mới từ nội dung kịch bản, làn điệu, lời ca đến ngôn ngữ đạo diễn, mỹ thuật sân khấu để thích ứng với hơi thở đương đại và nhu cầu thưởng thức ngày càng đa dạng của công chúng.

Trọng Nhân, Bích Trâm, Lê Hoàng Nghi, Ngân Hà đoạt giải Nhất cuộc thi Tài năng Diễn viên cải lương 2 - Ảnh 6.

Các nghệ sĩ đoạt giải được vinh danh

Cuộc thi năm nay cho thấy những bước chuyển tích cực về chất lượng chuyên môn. Yêu cầu đối với thí sinh được nâng lên, đòi hỏi nghệ sĩ phải đầu tư nhiều hơn về nghề, về chiều sâu nhân vật, kỹ thuật ca diễn và bản lĩnh sân khấu.

Đồng thời, các đơn vị nghệ thuật địa phương cũng chủ động tạo điều kiện để nghệ sĩ trẻ được tiếp cận công chúng nhiều hơn, được va chạm nghề nghiệp nhiều hơn.

NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy – Phó giám đốc Sở VH-TT TP HCM - phát biểu: "Đối với TP HCM – đô thị năng động, sáng tạo và là nơi hội tụ nhiều dòng chảy văn hóa đặc sắc của cả nước – nghệ thuật cải lương không chỉ là loại hình sân khấu truyền thống mà còn là một phần ký ức văn hóa đã gắn bó với nhiều thế hệ công chúng. 

Những giá trị ấy luôn được gìn giữ, bồi đắp bằng sự quan tâm đầu tư của ngành văn hóa thành phố. Trong gần một tuần diễn ra cuộc thi, TP HCM đã thực sự sống trong không khí sôi động của ngày hội cải lương. Các hoạt động tổ chức được triển khai đồng bộ từ công tác hậu cần, an ninh, kỹ thuật sân khấu, âm thanh – ánh sáng đến điều kiện sinh hoạt, nhằm giúp các nghệ sĩ có trạng thái tinh thần tốt nhất để cống hiến. 

Sau đêm trao giải, TP HCM sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để quảng bá những tiết mục, trích đoạn xuất sắc; tạo điều kiện để các tác phẩm được lan tỏa sâu hơn đến công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ".

Trọng Nhân, Bích Trâm, Lê Hoàng Nghi, Ngân Hà đoạt giải Nhất cuộc thi Tài năng Diễn viên cải lương 2 - Ảnh 7.

NSND Nguyễn Xuân Bắc (bìa trái) và bà Đinh Thị Thanh Thủy (bìa phải) trao đợt 1 phần thưởng Giải Nhì cho 5 diễn viên

4 giải Nhất xứng đáng

Theo kết quả giải thưởng "Cuộc thi Tài năng diễn viên Cải lương toàn quốc – 2026", Ban Tổ chức đã trao 13 giải thưởng, gồm 4 Giải Nhất và 9 Giải Nhì, ghi nhận những gương mặt nghệ sĩ có dấu ấn nổi bật qua từng vai diễn dự thi.

Ở hạng mục Giải Nhất: Nghệ sĩ Trương Trọng Nhân của Đoàn Cải lương Tuồng cổ Huỳnh Long được vinh danh với vai Người nghệ sĩ trong trích đoạn "Diễn kịch một mình" (tác giả Lê Duy Hạnh); Nghệ sĩ Nguyễn Thị Bích Châm (Bích Trâm) thuộc Công ty TNHH Vũ Luân Entertainment đoạt giải với vai Thị Bình trong trích đoạn "Lôi vũ"; Nghệ sĩ Lê Hoàng Nghi của Đoàn Nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ ghi dấu ấn qua vai Herostratus trong trích đoạn "Kẻ đốt đền"; Nguyễn Thị Hà (Ngân Hà) của Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam với vai Macbeth trong trích đoạn "Tùy hứng phu nhân Macbeth".

Trọng Nhân, Bích Trâm, Lê Hoàng Nghi, Ngân Hà đoạt giải Nhất cuộc thi Tài năng Diễn viên cải lương 2 - Ảnh 8.

Ông Trần Thế Thuận (bìa phải) và NSND Trịnh Thúy Mùi (bìa phải) trao đợt 2 phần thưởng cho 4 nghệ sĩ đoạt giải Nhì

Ở hạng mục Giải Nhì, giải thưởng được trao cho Nguyễn Thị Ngọc Linh với vai Ngọc Trần trong trích đoạn "Sỏi nhỏ và non cao" (Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam); Nguyễn Thị Kim Ngân với vai Tống Thị Quyên trong trích đoạn "Vương Quyền" (Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật TP Cần Thơ); Đỗ Thị Hiền với vai Lý Chiêu Hoàng trong "Đêm cuối Lý Chiêu Hoàng" (Nhà hát Cải lương Hà Nội); Dương Thị Kim Tiến với vai Trường Lạc Hoàng Thái Hậu trong trích đoạn "Bi kịch" (Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang);

Lê Trung Tuấn với vai Ngô Tuấn (Lý Thường Kiệt) trong "Trọn đời trung hiếu với Thăng Long" (Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng); Nguyễn Thị Diễm Kiều với vai Nguyễn Thị Thập trong trích đoạn "Bão dậy trời Long Hưng" (Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang); Trương Văn Phong với vai Cai ngục trong trích đoạn "Cha con người cai ngục" (Tiểu Quân hiến tay) thuộc Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật Lam Sơn, Thanh Hóa; Trần Thị Mỹ Lệ với vai Hiếu trong trích đoạn "Một phút một thời" của Nhà hát Cao Văn Lầu và Đinh Xuân Hùng với vai Lê Chiêu Thống trong trích đoạn "Trời Nam" của Nhà hát Cải lương Hà Nội.

Kết quả năm nay cho thấy sự hiện diện khá đồng đều của các đơn vị nghệ thuật trên cả nước, từ các sân khấu truyền thống khu vực phía Nam đến các nhà hát phía Bắc, đồng thời phản ánh nỗ lực tìm kiếm và bồi dưỡng lực lượng diễn viên cải lương kế cận trong giai đoạn mới.

Khai mạc Cuộc thi Tài năng Diễn viên Cải lương toàn quốc 2026

Khai mạc Cuộc thi Tài năng Diễn viên Cải lương toàn quốc 2026

(NLĐO) - Khi ánh đèn sân khấu thắp lên niềm tin vào thế hệ nghệ sĩ tài năng trẻ. 36 diễn viên trẻ tranh tài từ 18 đến 23-5.

Tối nay, 36 nghệ sĩ bước vào cuộc thi Tài năng Diễn viên Cải lương toàn quốc – 2026

(NLĐO) – Cuộc thi Tài năng Diễn viên Cải lương toàn quốc – 2026 là nơi tranh giải nghề nghiệp, mở ra cơ hội để thế hệ nghệ sĩ trẻ thi đua sáng tạo

Bích Trâm Trọng Nhân Ngân hà Lê Hoàng Nghi
