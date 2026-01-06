Xét xử đường dây rửa tiền hàng nghìn tỉ đồng: Đường đi của tiền bẩn xuyên quốc gia

Ngày 6-1, TAND TPHCM mở phiên xét xử bị cáo Phạm Văn Nhân (SN 1980; quê An Giang), Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1983; quê Phú Yên) cùng 18 đồng phạm về các tội "Rửa tiền" và "Vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới".

Theo hồ sơ vụ án, đường dây phạm tội bị cáo buộc lên tới hàng nghìn tỉ đồng được luân chuyển qua hệ thống ngân hàng và vận chuyển trái phép qua biên giới, nhằm chiếm đoạt rồi hợp thức hóa nguồn tiền bất hợp pháp.



Lập "vỏ bọc" công ty ma, "đánh tráo" email

Một trong những thủ đoạn của đường dây là việc thành lập hàng loạt công ty "ma". Các bị cáo sử dụng thông tin cá nhân của mình hoặc thuê người khác đứng tên pháp nhân để đăng ký doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất - kinh doanh thực tế, mục đích duy nhất là mở tài khoản ngân hàng nhận và luân chuyển tiền.

Các bị cáo tại toà

Cơ quan tố tụng xác định, bị cáo Lê Thị Thắm (SN 1976; quê Bến Tre) đã đứng tên thành lập 53 công ty, Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1989; quê Bình Định) lập 112 công ty. Những pháp nhân này đóng vai trò then chốt trong "mê cung tài chính" mà dòng tiền bẩn đi qua.

Các đối tượng còn sử dụng công nghệ cao để can thiệp vào các giao dịch quốc tế. Nhóm này xâm nhập vào hệ thống email trao đổi của các doanh nghiệp đang thực hiện hợp đồng kinh tế với đối tác nước ngoài.

Sau đó, chúng tạo ra các địa chỉ email có tên gần giống email thật, chỉ khác một vài ký tự, rồi mạo danh đối tác để liên lạc với bên chuyển tiền. Bằng những lý do được đưa ra một cách "hợp lý", các đối tượng yêu cầu thay đổi tài khoản thụ hưởng sang tài khoản của các công ty "ma" đã được lập sẵn tại Việt Nam.

Chỉ với một thay đổi nhỏ trong địa chỉ email, dòng tiền hợp pháp của doanh nghiệp nước ngoài đã bị đánh cắp và chảy thẳng vào hệ thống tài khoản do các bị cáo kiểm soát.

Cắt đứt dấu vết qua ngân hàng và tiền mặt

Ngay sau khi tiền từ nước ngoài được chuyển vào các tài khoản ngoại tệ (chủ yếu là USD hoặc EUR) của công ty "ma", các đối tượng lập tức thực hiện thủ tục đổi sang tiền Việt Nam đồng. Số tiền này tiếp tục được chuyển lòng vòng qua nhiều tài khoản cá nhân khác nhau hoặc rút tiền mặt, nhằm xóa dấu vết, che giấu nguồn gốc phạm tội.

Song song với đó, các bị cáo còn tổ chức vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Một số cơ sở kinh doanh như cửa hàng yến sào, tiệm vàng được sử dụng làm điểm tập kết, giao nhận tiền mặt để chuyển sang Campuchia hoặc Trung Quốc và ngược lại. Việc trao đổi, chỉ đạo được thực hiện qua các ứng dụng nhắn tin bảo mật như Viber, Telegram, Zalo nhằm né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Đối với hành vi rửa tiền, các nhóm bị cáo đã nhận tiền từ nước ngoài, đổi sang tiền Việt Nam và rút tiền mặt với tổng giá trị đặc biệt lớn. Cụ thể, nhóm Mai Vũ Minh (SN 1995; quê Đắk Lắk), Mai Trà My (đang bị truy nã) liên quan số tiền hơn 789.000 USD, tương đương hơn 19 tỉ đồng.

Nhóm Lê Thị Thắm (SN 1976; quê Bến Tre), Okoye Christian Ikechukwu (SN 1985; quốc tịch Nigeria) bị cáo buộc rửa hơn 1,49 triệu USD, tương đương hơn 36 tỉ đồng. Riêng nhóm Nguyễn Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Hương và Eneh Davidson Caleb (đang bị truy nã) nhận hơn 3 triệu USD và gần 3 triệu EUR, quy đổi sang tiền Việt Nam lên tới hơn 149 tỉ đồng.



Với hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, số tiền được xác định còn lớn hơn nhiều lần. Nhóm Phạm Văn Nhân (SN 1980; quê An Giang), Nguyễn Thị Thu Thủy (vợ Nhân) đã vận chuyển qua lại giữa Việt Nam và Campuchia hàng trăm tỉ đồng cùng gần 10 triệu USD.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1977; quê Đắk Lắk) bị cáo buộc vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam hơn 10,7 triệu USD và hơn 2.048 tỉ đồng, đồng thời chuyển chiều ngược lại hàng triệu USD cùng hàng chục tỉ đồng. Một số bị cáo khác cũng tham gia vận chuyển hàng chục nghìn đến hàng trăm nghìn USD sang Trung Quốc và Campuchia.