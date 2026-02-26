Trúng độc đắc 8 tỉ đồng xổ số miền Nam, 2 người phụ nữ liền mở sổ tiết kiệm

Chiều 26-2, liên quan kết quả xổ số miền Nam, anh Lê Du – đại diện đại lý vé số Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TPHCM – thông tin với phóng viên Báo Người Lao Động về 2 chủ nhân may mắn trúng giải độc đắc vé số Vũng Tàu.
Theo đó, vé số Vũng Tàu, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bà Rịa – Vũng Tàu mở thưởng chiều 24-2, giải độc đắc (dãy số 329713) được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh và TPHCM.
Một khách hàng đầu tiên trúng độc đắc 6 vé Vũng Tàu đã đến đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh để đổi thưởng 12 tỉ đồng (chưa trừ thuế).
Đến tối 25-2, một khách hàng may mắn trúng độc đắc 2 vé Vũng Tàu đã đến đại lý vé số Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TPHCM đổi thưởng 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).
Trưa 26-2, thêm một khách hàng đến đại lý vé số Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm để đổi thưởng 2 vé Vũng Tàu trúng giải độc đắc.
"Hai chủ nhân trúng giải độc đắc là nữ. Họ nhận một ít tiền mặt, còn lại gửi tiết kiệm" – anh Lê Du thông tin.
Như vậy, hiện còn 6 vé Vũng Tàu trúng giải độc đắc nhưng chưa lộ diện khách hàng may mắn.
Thời gian gần đây, rất nhiều phụ nữ ở miền Tây, TPHCM và tỉnh Tây Ninh đã trúng giải độc đắc. Trong đó, có người trúng 1-2 vé nhưng cũng có người trúng nguyên lốc (14-16 vé).
