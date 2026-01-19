HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Trung tâm bóng đá Đăng Phúc và Châu Ngọc Quang lan tỏa yêu thương

Quốc An

(NLĐO) - Tại Giải Festival bóng đá mùa Xuân 2026 với nội dung thi đấu cho nhiều nhóm tuổi, góp mặt 35 đội thuộc trung tâm tham dự từ khắp TP HCM.

Tối ngày 18-11, tại sân bóng C7D Phạm Hùng (TP HCM), Festival bóng đá mùa Xuân - Bidrico Cup lần thứ 10 năm 2026 do Trung tâm bóng đá Đăng Phúc tổ chức đã khép lại đầy ý nghĩa, trở thành ngày hội đặc biệt dành cho các học viên yêu bóng đá trên toàn thành phố.

Điểm nhấn đặc biệt của sự kiện là sự xuất hiện của tuyển thủ quốc gia Châu Ngọc Quang. Tiền vệ của đội tuyển Việt Nam không chỉ khuấy động bầu không khí mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các cầu thủ nhí, tiếp thêm động lực để các em kiên trì theo đuổi đam mê. Tại chương trình, nhà vô địch ASEAN Cup cùng các khách mời đã trực tiếp trao những phần quà thiết thực cho các học viên có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại trung tâm.

Trung tâm bóng đá Đăng Phúc và Châu Ngọc Quang lan tỏa yêu thương - Ảnh 1.

Festival năm nay quy tụ gần 1.000 học viên đến từ 15 cơ sở của Trung tâm bóng đá Đăng Phúc, với sự góp mặt của 35 đội bóng thuộc các lứa tuổi U7, U8, U11, U13 và U15. Ban tổ chức đã dành hơn 20 triệu đồng trao tặng quà cho 15 học viên có hoàn cảnh đặc biệt, như một sự động viên kịp thời để các em vững tin trên hành trình nuôi dưỡng ước mơ sân cỏ.

Phát biểu tại sự kiện, đại diện nhà tài trợ ông Tạ Văn Chí cho biết đơn vị rất tự hào khi đồng hành cùng Trung tâm bóng đá Đăng Phúc tổ chức một sân chơi quy mô, chuyên nghiệp cho các cầu thủ nhí.

Theo ông, niềm vui và sự háo hức của các em khi được thi đấu chính là giá trị lớn nhất mà giải đấu mang lại, đặc biệt là những hoạt động giàu tính nhân văn dành cho học viên có hoàn cảnh khó khăn.

Trung tâm bóng đá Đăng Phúc và Châu Ngọc Quang lan tỏa yêu thương - Ảnh 2.

Trung tâm bóng đá Đăng Phúc và Châu Ngọc Quang lan tỏa yêu thương - Ảnh 3.

Cùng chung quan điểm, ThS. Luật sư Võ Đan Mạch cũng khẳng định Festival bóng đá mùa Xuân không chỉ là giải đấu thể thao mà còn là nơi lan tỏa tinh thần sẻ chia, giúp các em rèn luyện thể chất, nuôi dưỡng đam mê và hình thành tinh thần kỷ luật, đoàn kết ngay từ khi còn nhỏ.

Trong khi đó, CEO Nguyễn Đăng Phúc nhấn mạnh Festival lần thứ 10 là dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của trung tâm. Ông cho biết giải đấu không chỉ tạo ra một ngày hội đúng nghĩa cho các học viên mà còn là dịp để đánh giá năng lực chuyên môn, từ đó xây dựng lộ trình đào tạo bài bản, giúp các em từng bước tiến gần hơn tới con đường cầu thủ chuyên nghiệp.

Thành lập năm 2016 bởi ThS. Nguyễn Đăng Phúc, cựu cầu thủ HAGL, Trung tâm đào tạo bóng đá Đăng Phúc hiện sở hữu gần 50 huấn luyện viên được đào tạo bài bản, cùng hệ thống cơ sở rộng khắp TP HCM, thu hút hơn 1.000 học viên theo học.

Đáng chú ý, chương trình đào tạo của trung tâm còn nhận được sự cố vấn chuyên môn từ các giảng viên, chuyên gia đầu ngành của Trường Đại học Sư phạm TP HCM.


(NLĐO) - U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Trung Quốc trong trận bán kết U23 châu Á 2026 lúc 22 giờ 30 ngày 20-1.

(NLĐO) - Giao lưu kỷ niệm 50 năm thành lập đội bóng đá Hải quan TP HCM và tưởng nhớ những huyền thoại bóng đá một thời.

(NLĐO) - Thủ thành Li Hao góp công giúp U23 Trung Quốc thắng U23 Uzbekistan, giành vé vào bán kết U23 châu Á 2026, sẵn sàng "gieo sầu" cho U23 Việt Nam

