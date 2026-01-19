Xác định tổ trọng tài điều hành trận U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc

Trọng tài Alexander George King người Úc được LĐBĐ châu Á (AFC) phân công làm nhiệm vụ điều hành trận bán kết U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc. Đây cũng là lần thứ 2 "vua áo đen" này cầm còi ở trận đấu có U23 Việt Nam.



Trước đó ở vòng bảng, vị vua áo đen này điều hành trận U23 Việt Nam thắng chủ nhà U23 Ả Rập Saudi 1-0 tại lượt cuối bảng A.



Bên cạnh trọng tài chính George King là các trợ lý đồng hương, gồm ông James Andrew Lindsay (trợ lý 1) và ông Kearney John Robinson (trợ lý 2). Trong khi đó, trọng tài bàn là ông Qasim Matar Ali Al-Hatmi (người Oman). Trọng tài VAR được AFC giao nhiệm vụ kỳ này là ông Muhammad Taqi đến từ Singapore.

Trọng tài King bắt đầu sự nghiệp từ năm 2017, được phong cấp FIFA từ năm 2020. Ông từng cầm còi 197 trận đấu trong sự nghiệp, rút ra 742 thẻ vàng, 46 thẻ đỏ.

Đáng chú ý, vị trọng tài người Úc này rất mạnh tay với những tình huống phạm lỗi trong vòng cấm địa, đưa ra nhiều quyết định thổi phạt đền trong thời gian công tác.

Trước trận bán kết, U23 Việt Nam không có cầu thủ nào bị treo giò bởi thẻ phạt. Điều này giúp HLV Kim có thể tung ra sân đội hình xuất phát mạnh nhất, trong khi U23 Trung Quốc mất đi "nhạc trưởng" tuyến giữa trong trận bán kết giải U23 châu Á 2026.

