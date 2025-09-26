HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Trường CĐ Nghề Hoa Sen có hiệu trưởng mới

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO)- Thông qua các chương trình đào tạo sát thực tiễn, trường kỳ vọng sẽ đào tạo nên thế hệ lao động trẻ “vững tay nghề – giỏi công nghệ – giàu nhân cách”

Ngày 26-9, Trường CĐ Nghề Hoa Sen (tại Trung tâm Phần mềm Quang Trung TP HCM) đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2025 – 2026 và công bố quyết định hiệu trưởng mới. Với chủ đề "Làm chủ công nghệ – Kiến tạo tương lai", trường thể hiện rõ định hướng đào tạo và khát vọng phát triển của nhà trường trong kỷ nguyên số.

Trường CĐ Nghề Hoa Sen có hiệu trưởng mới- Ảnh 1.

Với chủ đề "Làm chủ công nghệ – Kiến tạo tương lai" thể hiện rõ định hướng đào tạo và khát vọng phát triển của nhà trường trong kỷ nguyên số.

Chuyển mình mạnh mẽ – Sẵn sàng cho hành trình mới

Tại buổi lễ, Trường CĐ Nghề Hoa Sen chính thức công bố quyết định bổ nhiệm tân Hiệu trưởng – ThS Lê Thiên Huy. Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và chuyển đổi số, ThS Lê Thiên Huy được kỳ vọng sẽ tiếp tục dẫn dắt nhà trường phát triển theo hướng hội nhập, thực tiễn và sáng tạo.

Trường CĐ Nghề Hoa Sen có hiệu trưởng mới- Ảnh 2.

Tân Hiệu trưởng – ThS Lê Thiên Huy đánh trống khai giảng năm học mới

Phát biểu trong diễn văn khai giảng năm học mới, tân hiệu trưởng chia sẻ: "Với mục tiêu thể hiện khát vọng đổi mới, tinh thần dấn thân và sự quyết tâm của nhà trường, năm học 2025 -2026, Trường CĐ Nghề Hoa Sen chọn chủ đề "Làm chủ công nghệ - Kiến tạo tương lai". Đây không chỉ là khẩu hiệu mà còn là định hướng hành động để mỗi thầy cô giáo, mỗi em học sinh, sinh viên biết tận dụng, làm chủ tri thức, công nghệ hiện đại, từ đó đóng góp vào sự phát triển chung của cộng đồng và đất nước".

Tiếp sức đến trường, lan tỏa niềm tự hào

Dịp này, nhà trường cũng đã nhận 30 suất học bổng (2 triệu đồng/suất) dành cho Quỹ học bổng "You are my proud" do các đơn vị doanh nghiệp hỗ trợ, nhằm khuyến khích và tiếp sức cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, biết vươn lên trong học tập.

Trường CĐ Nghề Hoa Sen có hiệu trưởng mới- Ảnh 3.

Trường tiếp nhận hỗ trợ từ doanh nghiệp tặng học bổng cho sinh viên vượt khó

Với chiến lược phát triển, Trường CĐ Nghề Hoa Sen hướng đến mục tiêu trở thành một trong những cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiêu biểu về chuyển đổi số, đào tạo theo chuẩn quốc tế và liên kết doanh nghiệp sâu rộng.

Thông qua các chương trình đào tạo sát thực tiễn, mô hình "học trong doanh nghiệp" cùng hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, nhà trường kỳ vọng sẽ đào tạo nên thế hệ lao động trẻ "vững tay nghề – giỏi công nghệ – giàu nhân cách".

Hơn 3.000 học sinh, sinh viên theo học

Các chuyên ngành trung cấp: Thư ký văn phòng (chuyên ngành thư ký y khoa), công nghệ thông tin (chuyên ngành ứng dụng phần mềm), thiết kế đồ họa, quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, kế toán doanh nghiệp, quản trị nhà hàng, quản trị khách sạn, tiếng Anh.

Các chuyên ngành trình độ CĐ: Quản trị văn phòng (chuyên ngành thư ký y khoa), công nghệ thông tin (chuyên ngành ứng dụng phần mềm), thiết kế đồ họa, quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, kế toán doanh nghiệp, quản trị mạng máy tính, quản trị nhà hàng, quản trị khách sạn, tiếng Anh.


Sinh viên dược thử tay nghề ở nhà thuốc thật 100% tại trường

Sinh viên dược thử tay nghề ở nhà thuốc thật 100% tại trường

(NLĐO)- Mô hình “Nhà thuốc thực hành” giúp sinh viên dược được trải nghiệm với các loại thuốc và thực phẩm thật

Nhà giáo phải vững trách nhiệm và "đỏ lửa" nghề!

(NLĐO) - Đó là lời nhắn nhủ của thầy hiệu trường Trường CĐ Kinh tế TP HCM trong lễ khai giảng năm học mới 2025- 2026 diễn ra sáng 5-9.

Trường nghề chuẩn bị từ A-Z cho lễ khai giảng đặc biệt

(NLĐO) - Lần đầu tiên, tất cả các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp đồng loạt tổ chức lễ khai giảng cùng ngày với cấp mầm non và phổ thông.

