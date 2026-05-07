Hơn 800 sinh viên ngành luật đầu tiên tại Huế được đào tạo song ngữ tốt nghiệp

Ngày 7-5, Trường Đại học Luật, Đại học Huế tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân hệ chính quy khóa 46 cho 821 tân cử nhân ngành Luật và Luật Kinh tế.

PGS-TS Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế vinh danh tân cử nhân Nguyễn Thị Thắm, thủ khoa Luật Kinh tế.

Trong số này có 439 tân cử nhân ngành Luật Kinh tế và 382 tân cử nhân ngành Luật. Với ngành Luật Kinh tế, tỉ lệ sinh viên đạt học lực xuất sắc chiếm 2,51%, giỏi chiếm 33,11%, khá chiếm 60,27%; thủ khoa là sinh viên Nguyễn Thị Thắm.

Đối với ngành Luật, có 1,57% sinh viên đạt học lực xuất sắc, 22,31% đạt loại giỏi và 67,45% đạt loại khá; thủ khoa là sinh viên Lương Thị Thúy.

PGS-TS Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế vinh danh các cử nhân xuất sắc ngành Luật Kinh tế.

Đáng chú ý, đây là khóa đầu tiên của chương trình đào tạo song ngữ Việt – Anh tốt nghiệp. Sinh viên chương trình này được tham gia trao đổi học tập tại Thái Lan cùng nhiều trường đại học trong nước như Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP HCM; Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.

Ngoài chương trình đào tạo theo định hướng thực hành tại hơn 30 đối tác, sinh viên còn được tăng cường kỹ năng nghề luật, kỹ năng mềm, kỹ năng chuyên môn và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong bối cảnh chuyển đổi số.

Khóa 46 cũng được ghi nhận là một trong những khóa có tỉ lệ phát triển Đảng cao nhất từ trước đến nay với 35 đảng viên được kết nạp và 420 sinh viên tham gia lớp cảm tình Đảng.

Hiện nay, Trường Đại học Luật, Đại học Huế đang giữ vai trò Chủ tịch Mạng lưới các cơ sở đào tạo Luật tại Việt Nam với 72 cơ sở thành viên trên cả nước. Từ năm 2024, ngành Luật của trường lần đầu tiên lọt vào bảng xếp hạng đại học châu Á của Times Higher Education trong nhóm 601+ thuộc lĩnh vực khoa học xã hội, kinh doanh - kinh tế.