Thời sự

Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên nói gì về thông tin "ngăn cứu trợ để bán cơm căng tin cho sinh viên"?

H.L.Anh

(NLĐO) - Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên đã lên tiếng về thông tin trường “cô lập trong biển nước”, ký túc xá không cho cứu trợ, bán cơm 30.000 đồng.

Sau trận mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở Thái Nguyên ngập sâu, ký túc xá Trường Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) cũng bị nước bao vây, mất điện và mất nước.

Trên mạng xã hội, một số sinh viên bày tỏ lo lắng và bức xúc, cho rằng nhà trường chưa cho phép đoàn cứu trợ vào tiếp tế, khiến các em phải "tự xoay xở giữa ngập lụt".

- Ảnh 1.

Tầng 1 ký túc xá của Trường Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) tan hoang sau lũ ngập.

Một sinh viên viết: "Trường ngập như biển, sinh viên bị cô lập, không điện, không nước, ăn uống khổ sở. Nhưng ký túc xá lại cấm đoàn cứu trợ vào, trong khi vẫn bán cơm 30.000 đồng/suất".

Một số sinh viên cũng phàn nàn việc ban quản lý ký túc xá yêu cầu dọn vệ sinh ngay khi nước vừa rút sáng 9-10, khiến họ cảm thấy “bị ép buộc”.

Những dòng chia sẻ này nhanh chóng được lan truyền, thu hút hàng ngàn lượt bình luận. Nhiều ý kiến tỏ ra phẫn nộ, cho rằng nếu sự việc là thật thì đó là hành động thiếu nhân văn, nhất là trong bối cảnh người dân Thái Nguyên đang vật lộn giữa lũ.

PGS-TS Từ Quang Tân, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên), khẳng định: "Không có chuyện ký túc xá ngăn đoàn cứu trợ để căng tin bán cơm. Đây là hiểu nhầm".

- Ảnh 2.

Hai ngày 8 và 9-10, nhà trường tiếp nhận 6 đoàn thiện nguyện, phát hơn 2.000 suất cơm, bánh mì, mì tôm và nước uống đến từng tầng ký túc xá.

Theo thầy Tân, sáng 8-10, khi TP Thái Nguyên ngập nặng, một đoàn thiện nguyện đến phát 100 suất cơm nhưng không liên hệ trước, trong khi khu vực mất sóng điện thoại. Cán bộ ký túc xá vì tuân thủ quy định an toàn thực phẩm nên chưa dám nhận. "Bạn sinh viên không nắm thông tin đầy đủ nên hiểu sai"- thầy Tân nói.

Sau khi liên lạc được, nhà trường đã tiếp nhận, phân phối hàng trăm suất ăn, bánh, sữa từ nhiều tổ chức, đồng thời đặt cơm, nước miễn phí cho sinh viên.

Hình ảnh dây thừng giăng trong sân được cho là "ngăn cứu hộ vào", song thầy Tân giải thích đó là dây an toàn cho sinh viên di chuyển bằng bè và cảnh báo khu vực ngập sâu.

- Ảnh 3.

Các đoàn thiện nguyện đăng ký hỗ trợ cho nhà trường thêm 200 suất cùng các loại bánh, đường, sữa,...

Về việc dọn vệ sinh sau khi nước rút, nhà trường cho biết đây là chủ trương chung nhằm tránh ô nhiễm và dịch bệnh, có thể do "cách truyền đạt cứng nhắc" nên khiến sinh viên hiểu lầm. Chủ trương của trường là động viên sinh viên cùng dọn dẹp sớm, tránh để bùn đất đóng cứng, gây ô nhiễm và phát sinh dịch bệnh. Ban giám hiệu vẫn cử người trực 24/24 để hỗ trợ sinh viên trong thời gian ngập lụt.

Trước đó, khi nước ngập lên, nhà trường đã thông báo với các sinh viên ở tầng 1 di chuyển lên tầng 2,3,4,5 ở ghép tạm cùng các bạn. Sau khi nước rút, toàn bộ ký túc xá tầng 1 có khoảng 12 phòng thì qua thống kê có khoảng 3 phòng mà sinh viên không ở lại dọn. Tổng tòa nhà có 14 phòng mà sinh viên không ở lại dọn.

"Nhà trường khuyến khích sinh viên phản ánh, góp ý qua các kênh chính thống để kịp thời xử lý, bảo đảm quyền lợi người học"- thầy Tân nhấn mạnh.

Bảo đảm an toàn những chuyến bay cứu trợ khẩn cấp

Bảo đảm an toàn những chuyến bay cứu trợ khẩn cấp

(NLĐO)- Hoạt động điều hành bay cứu trợ nhân đạo khẳng định năng lực của Quản lý bay bảo đảm an toàn tuyệt đối cho mọi chuyến bay trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Người Đà Nẵng tất bật gom hàng cứu trợ gửi ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Bắc

(NLĐO) - Những ngày này, khi mưa lũ vẫn gây thiệt hại nặng tại Thái Nguyên, Lạng Sơn, đội SOS Đà Nẵng lại hối hả chuẩn bị cho chuyến cứu trợ ra Bắc

Không để thực phẩm cứu trợ hỏng, mốc đến tay người dân vùng lũ

(NLĐO) - Cục An toàn thực phẩm đề nghị kiểm soát lương thực, thực phẩm, nước uống cứu trợ vùng bão lũ, tránh hỏng, mốc, dập vỡ hoặc quá hạn.

mạng xã hội mưa lớn kéo dài Trường Đại học Sư Phạm ký túc xá đại học thái nguyên Đại học Sư phạm Thái Nguyên
