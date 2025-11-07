HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Góc nhìn

Trường nghề phải tự đổi mới

TS HOÀNG NGỌC VINH, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục nghề nghiệp, Bộ GD-ĐT

Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam vẫn còn khoảng cách khá xa so với thế giới, ngay cả trong khu vực cũng chưa bằng một số nước.

Bảng xếp hạng hay thành tích ở các kỳ thi tay nghề ASEAN và thế giới đôi khi gây ngộ nhận, vì chỉ phản ánh năng lực của một vài thí sinh xuất sắc, chưa nói lên chất lượng chung của hàng triệu lao động nghề tại nước ta.

Thực tế, suất đầu tư cho người học nghề hiện còn rất thấp, mối quan hệ giữa trường nghề với doanh nghiệp (DN) vẫn hạn chế, trên 75% lao động chưa qua đào tạo để có chứng chỉ kỹ năng trong khi nhu cầu cập nhật kỹ năng số, kỹ năng xanh… ngày càng cấp bách. Dù vậy, nếu tận dụng tốt cơ hội hội nhập quốc tế và đổi mới quản trị, đầu tư có trọng điểm, gắn chặt với DN, hệ thống trường nghề nước ta vẫn có thể bứt phá trong 10-20 năm tới.

Nhiều ý kiến cho rằng Quốc hội cần sớm thể chế hóa các chính sách thành Luật Giáo dục nghề nghiệp, tạo nền tảng vững chắc cho hệ thống trường nghề vươn lên. Thực tế, tình trạng quản lý chồng chéo giữa các bộ, ngành, địa phương đã làm phân tán nguồn lực đầu tư vào trường nghề, dẫn đến hiệu quả đào tạo chưa cao. Sự trùng lặp ngành nghề đào tạo giữa các trường ở cùng địa bàn không chỉ dẫn đến việc cạnh tranh tuyển sinh không cần thiết mà còn làm phân tán nguồn lực giáo dục, gây khó khăn cho DN khi tiếp nhận thực tập sinh.

Việc sáp nhập, tinh gọn các trường ĐH-CĐ theo Nghị quyết 71/2025 của Bộ Chính trị sẽ tác động mạnh đến hệ thống trường nghề. Trường nghề nhỏ, yếu kém có thể sáp nhập với trường CĐ để thu gọn đầu mối và nâng cao chất lượng đào tạo. Đây cũng là dịp sàng lọc đội ngũ, giữ chân người có năng lực, chuyển việc người không đáp ứng. Như vậy, thay vì dàn trải nhiều trường yếu, chúng ta sẽ còn ít trường hơn nhưng mạnh hơn, gắn với nhu cầu nhân lực thực tế hơn.

Quy hoạch trường nghề không nên tách rời mạng lưới trường ĐH-CĐ, vì nếu làm rời rạc sẽ tạo sự cạnh tranh bất bình đẳng. Việc sáp nhập không phải là cộng cơ học mà cần có khung chiến lược phát triển cùng mô hình quản trị và đầu tư phù hợp. Đây là cú hích buộc trường nghề phải tự đổi mới, nơi nào bắt kịp thì phát triển và ngược lại.

Nếu chỉ sáp nhập trường nghề, gom đầu mối lại thì chưa thể thay đổi cục diện của giáo dục nghề nghiệp. So với trường ĐH-CĐ, trường nghề có thế mạnh riêng, nếu khai thác tốt sẽ tạo nên giá trị khác biệt. Điểm mạnh ấy là việc đào tạo kỹ năng gắn liền với nhu cầu thực tế, giúp học viên sớm có việc làm và DN sớm có nhân lực phù hợp. Vì vậy, trường nghề muốn nâng chất thì không chỉ tinh gọn cơ học mà còn phải chủ động đổi mới mô hình quản trị, nâng cao hiệu quả đào tạo, xác định rõ thị phần của mình.

Giáo dục nghề nghiệp cũng cần đa dạng hóa chương trình, đa dạng hóa khóa học, chứng chỉ… để đáp ứng nhu cầu học tập linh hoạt, học tập suốt đời của người dân. Khi trường nghề hợp tác chặt chẽ với DN, đào tạo gắn với việc làm, giáo dục nghề nghiệp sẽ khẳng định được vai trò đặc thù của mình và đóng góp quan trọng trong cơ cấu nhân lực quốc gia. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo