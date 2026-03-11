Trường ngoài công lập đầu tiên được công nhận trường cao đẳng chất lượng cao

Chiều 11-3, TS Phan Thị Lệ Thu, Phó Hiệu trưởng thường trực Trường CĐ Viễn Đông (TPHCM), cho biết nhà trường vừa nhận được quyết định công nhận trường cao đẳng chất lượng cao của Bộ GD-ĐT.

Học sinh TPHCM quan tâm, tìm hiểu về các ngành nghề tại Trường CĐ Viễn Đông

Sinh viên Trường CĐ Viễn Đông hào hứng trải nghiệm robot chó thông minh ngay tại trường. Ảnh: NTCC

"Danh hiệu này vừa là niềm tự hào vừa là trách nhiệm để nhà trường tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, tăng cường hợp tác quốc tế, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự phát triển kinh tế – xã hội và từng bước vươn tầm khu vực và quốc tế" - TS Thu nhấn mạnh.

Trong số 10 trường cao đẳng trên cả nước đạt danh hiệu này, duy nhất Trường CĐ Viễn Đông là đơn vị đào tạo ngoài công lập.

Trường CĐ Viễn Đông là trường ngoài công lập duy nhất nằm trong 10 trường cao đẳng trên toàn quốc được Bộ GD-ĐT công nhận đạt danh hiệu trường cao đẳng chất lượng cao. Ảnh: NTCC

TS Thu cho biết trong những năm qua, nhà trường đã không ngừng đổi mới mô hình đào tạo, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp (GDNN) và đạt nhiều kết quả nổi bật như: đạt kiểm định chất lượng cơ sở GDNN với số điểm cao 96/100; tiên phong trong chuyển đổi số GDNN, ứng dụng các nền tảng số trong quản lý đào tạo; đẩy mạnh mô hình đào tạo gắn với doanh nghiệp, mở rộng mạng lưới hợp tác với nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước...

Ngoài ra, nhà trường còn triển khai các chương trình hợp tác quốc tế do các đối tác quốc tế công nhận chất lượng, trong đó có chương trình đào tạo liên kết 2+2 với trường ĐH ở Mỹ, chương trình hợp tác đào tạo và chuyển tiếp về du học nghề với các trường ở Đức...

Năm 2025, Trường CĐ Viễn Đông cũng là đơn vị đào tạo ngoài công lập duy nhất được Bộ GD - ĐT tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc.



