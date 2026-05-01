Truy tìm thiếu nữ liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng

Ngày 1-5, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang tiến hành điều tra vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 27-12-2025 tại trước số 33 An Trạch, phường Ô Chợ Dừa (TP Hà Nội).



Thiếu nữ Nguyễn Lê Trang L.. Ảnh: Công an Hà Nội

Trong quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định Nguyễn Lê Trang L. (SN 2009, trú tại phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội; chỗ ở hiện nay là phường Hồng Hà, TP Hà Nội) là nghi phạm liên quan đến vụ án. Hiện, cơ quan Công an chưa xác định L. đang ở đâu. Để phục vụ công tác xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội quyết định truy tìm nghi phạm trên.

Theo nhà chức trách, ai biết thông tin về nghi phạm thì báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, Cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an TP Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.