Quốc tế

Truy tố nghi phạm mưu sát Tổng thống Mỹ Donald Trump

Huệ Bình

(NLĐO) – Nghi phạm Cole Tomas Allen bị cáo buộc âm mưu ám sát Tổng thống Mỹ Donald Trump và có thể chịu mức án lên tới tù chung thân.

Ngày 27-4, trong lần đầu tiên ra hầu tòa sau vụ nổ súng tại buổi tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng cuối tuần qua, nghi phạm Cole Tomas Allen bị truy tố 3 tội danh hình sự, bao gồm âm mưu ám sát tổng thống, vận chuyển vũ khí xuyên bang và nổ súng trong một vụ án bạo lực.

Thẩm phán Matthew Sharbaugh cho phép công khai hồ sơ vụ án đối với Cole Tomas Allen khi nghi phạm này chính thức tiếp nhận các cáo buộc.

Các điều tra viên liên bang đang rà soát khắp nước Mỹ để tìm kiếm những manh mối do nghi phạm để lại.

Cũng theo các nhà điều tra, Tomas Allen đã lên kế hoạch sát hại ông Donald Trump cùng các quan chức chính quyền khác. Khi bị lực lượng an ninh khống chế bên ngoài sự kiện tối 25-4, y mang theo nhiều súng và dao.

Trợ lý công tố viên liên bang Jocelyn Ballantine cho biết lực lượng chức năng thu giữ từ nghi phạm một khẩu súng săn bơm đạn cỡ 12, một khẩu súng ngắn bán tự động cỡ nòng 38 cùng ba con dao.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Tomas Allen xuất hiện trong bộ đồng phục tù nhân màu xanh. Nghi phạm tỏ thái độ tôn trọng trước Thẩm phán Sharbaugh và trả lời rõ ràng.

Mỹ: Truy tố nghi phạm mưu sát tổng thống, âm mưu tấn công hàng loạt quan chức - Ảnh 1.

Cole Tomas Allen, người bị cáo buộc cố ám sát Tổng thống Donald Trump, xuất hiện trước tòa vào chiều 27-4 trong một phiên điều trần ngắn. Ảnh: AP

Theo trang NewsNation và đài Fox News, Công tố viên liên bang quận Columbia - bà Jeanine Pirro cho biết nghi phạm sẽ đối mặt thêm các cáo buộc.

Bà Pirro nhấn mạnh: "Ba tội danh trong bản cáo trạng hiện tại mới chỉ là bước đầu. Sẽ còn có thêm các cáo buộc bổ sung khi cuộc điều tra này tiếp tục được mở rộng. Thế nhưng, đừng nhầm lẫn, đây chính xác là một vụ mưu sát tổng thống Mỹ".

Bà Pirro cho rằng ý định của nghi phạm không chỉ dừng lại ở mục tiêu duy nhất.

Theo bà, nghi phạm đã "thể hiện rõ ý định muốn hạ sát càng nhiều quan chức cấp cao trong nội các càng tốt".

Bà Pirro khẳng định: "Đây là loại tình huống mà chúng ta không bao giờ có thể dung thứ".

Mỹ: Truy tố nghi phạm mưu sát tổng thống, âm mưu tấn công hàng loạt quan chức - Ảnh 2.

Công tố viên liên bang quận Columbia - bà Jeanine Pirro. Ảnh: Fox News

Đứng cạnh những bức ảnh chụp số vũ khí bị thu giữ, bà Pirro cho biết nghi phạm đã mua súng ở bang California. Đồng thời, bà cho rằng việc nghi phạm nói "không có ý định gây hại" là "vô lý".

Bà Pirro tuyên bố nhà chức trách sẽ lần theo từng bước của nghi can, từ giai đoạn hình thành kế hoạch cho đến khi hành động được thực hiện, và sẽ truy tố với khung hình phạt nghiêm khắc nhất.

Dù phiên điều trần chỉ kéo dài vài phút nhưng các bước tiếp theo của vụ án đã được quyết định. Trong phiên điều trần đầu tiên, không có lời nhận tội nào được đưa ra.

Thẩm phán liên bang Matthew Sharbaugh đã ra lệnh giam giữ nghi phạm. Ông Sharbaugh ấn định một buổi điều trần khác về việc tiếp tục giam giữ Tomas Allen vào vào lúc 11 giờ sáng ngày 30-4. Phiên điều trần sơ bộ sẽ diễn ra vào lúc 1 giờ 30 phút chiều ngày 11-5.

(NLĐO) - Ông Donald Trump nói "không hoảng sợ" khi tiếng súng vang lên ở tiệc dành cho phóng viên Nhà Trắng song thừa nhận sự tò mò của ông khiến mật vụ gặp khó

(NLĐO) - Sau khi bị bắt giữ, nghi phạm Cole Allen đã tiết lộ mục tiêu tấn công thực sự là các quan chức trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

(NLĐO) - Khoảng 10 phút trước khi nổ súng, Cole Tomas Allen gửi một thông điệp được mô tả là chống Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho các thành viên trong gia đình

    Thông báo