"Truyền lửa" văn hóa đọc qua cuộc thi "Ham đọc sách 2026"

Hướng tới Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21-4, cuộc thi "Ham đọc sách 2026" dành cho học sinh tiểu học và THCS trên toàn quốc vừa chính thức được phát động với thông điệp xuyên suốt "Đọc để kiến tạo tương lai".

Diễn ra từ ngày 15-3 đến hết ngày 15-4 theo hình thức thi trực tuyến trên website: www.hamdocsach.vn, cuộc thi được tổ chức với mục đích khơi dậy tình yêu sách và hình thành thói quen tự học, tự đọc bền vững cho học sinh, phát triển năng lực đọc hiểu sâu, tư duy phản biện cho các em; đồng thời gắn kết vai trò của gia đình, nhà trường trong việc đồng hành với con trẻ trên hành trình khám phá tri thức.

Học sinh đoạt giải đặc biệt cuộc thi “Ham đọc sách 2025”

Thí sinh tham dự được chia thành 4 bảng thi theo nhóm lớp để bảo đảm nội dung phù hợp với năng lực đọc hiểu: Bảng A (lớp 1, 2), bảng B (lớp 3, 4), bảng C (lớp 5, 6), bảng D (lớp 7, 8, 9).

Mỗi thí sinh sẽ có 20 phút để thực hiện bài thi gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung các cuốn sách trong cuộc thi và 1 câu hỏi phụ dự đoán số người tham gia. Danh mục sách do các chuyên gia lựa chọn, phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi, trong đó có nhiều đầu sách quen thuộc mang giá trị nhân văn sâu sắc như: "Dế Mèn phiêu lưu ký", "Chuyện con mèo dạy hải âu bay", "Tuổi thơ dữ dội", "Búp sen xanh"… Quỹ giải thưởng với tổng giá trị lên đến 1 tỉ đồng, với gần 3.000 hạng mục giải thưởng.