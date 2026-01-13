Truyền thông châu Á đồng loạt “ngả mũ” trước U23 Việt Nam

Sau khi bảng A khép lại, chuyên gia bóng đá người Jordan Othman Al-Quraini đã có những phân tích sâu sắc và đầy tôn trọng dành cho U23 Việt Nam. Theo ông, U23 Jordan đi tiếp là xứng đáng, nhưng trong số các đội đã vượt qua vòng bảng, U23 Việt Nam mới là tập thể để lại dấu ấn chiến thuật rõ nét nhất. "Việt Nam thi đấu với sự tập trung, cân bằng và tôn trọng đối thủ. Họ không cần kiểm soát bóng quá nhiều nhưng luôn biết cách giành chiến thắng" - Al-Quraini nhận định.

Bài đăng của chuyên gia bóng đá Othman Al-Quraini ca ngợi U23 Việt Nam

Ngoài ra, chuyên gia Jordan cũng chỉ rõ nền tảng quan trọng nhất trong chiến thắng của "Những chiến binh sao vàng" trước Ả Rập Saudi là sự chắc chắn của thủ môn Trần Trung Kiên. Đội chủ nhà đã tạo ra nhiều cơ hội trong vòng cấm địa, song tất cả đều không thể trở thành bàn thắng bởi màn trình diễn xuất sắc của cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai.

Mặt khác, truyền thông Đông Nam Á cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho hành trình của U23 Việt Nam.

Fanpage Manila Montet FC của Philippines coi chiến thắng trước chủ nhà Ả Rập Saudi vừa qua là nguồn cảm hứng chung cho cả khu vực.

"Việt Nam vừa làm một điều lớn lao. U23 Việt Nam đứng đầu bảng ở VCK U23 châu Á 2026 bằng cách đánh bại Ả Rập Saudi 1-0 trên chính sân nhà của họ. Và khi những người anh của chúng ta tiến lên, chúng ta cũng phải tiến lên cùng họ" - trang này viết.

U23 Việt Nam lần đầu tiên thành công hạ gục U23 Ả Rập Saudi (Ảnh: AFC)

Fanpage nổi tiếng Buriram Prankster v2 của Thái Lan cũng thẳng thắn thừa nhận U23 Việt Nam đang là đội tuyển trẻ số một Đông Nam Á, với thành tích vượt trội và không hề mang tính may mắn. Những gì đội bóng của HLV Kim Sang-sik thể hiện là kết quả của quá trình chuẩn bị bài bản, kỷ luật cùng với tư duy thi đấu hiện đại.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik tiến vào tứ kết trên cương vị nhất bảng A (Ảnh: VFF)

Sau chiến thắng 1-0 trước chủ nhà Ả Rập Saudi tại VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam đã xác lập nhiều kỷ lục ấn tượng. Với 9 điểm tuyệt đối, thầy trò HLV Kim Sang-sik lần đầu tiên toàn thắng tại vòng bảng sân chơi châu lục, đồng thời là lần đầu tiên bước vào tứ kết với tư cách đội nhất bảng.

Quan trọng hơn, những chàng trai Việt Nam đang dần trở thành niềm tự hào của bóng đá Đông Nam Á, một lá cờ đầu đại diện cho khát vọng vươn tầm châu lục của cả khu vực.

Trang Jordan Sports cho biết việc U23 Việt Nam hạ gục chủ nhà không phải là một "cú sốc" mà là kết quả hoàn toàn xứng đáng. Qua đó, giới chuyên môn quốc gia Tây Á khẳng định thầy trò HLV Kim Sang-sik "thật sự rất mạnh".



