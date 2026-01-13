HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Xoay tua chiến thuật, HLV Kim Sang-sik vẫn còn "để dành" 2 cầu thủ U23 Việt Nam

Quốc An

(NLĐO) - HLV Kim Sang-sik thực hiện xoay tua khi dùng 21/23 cầu thủ dự giải U23 châu Á, đây sẽ là yếu tố then chốt giúp Việt Nam thi đấu tốt hơn khi tiến sâu.

U23 Việt Nam đã giành vé vào tứ kết và HLV Kim Sang-sik mới chỉ sử dụng tới 21/23 cầu thủ có mặt tại Ả Rập Saudi. Điều này cho thấy chiến lược xoay tua linh hoạt và hiệu quả nhằm chuẩn bị cho giai đoạn knock-out khốc liệt.

Hai gương mặt duy nhất chưa ra sân là các thủ môn Phạm Đình Hải và Cao Văn Bình. Đây là điều hoàn toàn dễ hiểu khi vị trí người gác đền ít được xoay vòng, trong bối cảnh thủ môn số một Trần Trung Kiên đang duy trì phong độ ổn định và giữ vai trò then chốt nơi hàng thủ.

Việc gần như toàn bộ đội hình đều được thi đấu giúp U23 Việt Nam đảm bảo nền tảng thể lực, duy trì cảm giác bóng và sẵn sàng tăng tốc.

Sau các trận đấu căng thẳng lần lượt trước U23 Jordan, U23 Kyrgyzstan và đặc biệt là chiến thắng trước chủ nhà U23 Ả Rập Saudi, chiều sâu lực lượng đang trở thành lợi thế rõ nét của đại diện Việt Nam.

Xoay tua chiến thuật, HLV Kim vẫn còn 2 cầu thủ chưa ra sân - Ảnh 1.

Đình Bắc tỏa sáng khi bước vào trận đấu cuối trong vai trò dự bị

Chiến lược xoay tua còn phản ánh sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân sự của ban huấn luyện. Mỗi cầu thủ đều có cơ hội thể hiện, qua đó giúp HLV Kim Sang-sik đánh giá toàn diện phong độ, thể trạng và khả năng thích ứng chiến thuật của từng vị trí. 

Điển hình nhất là việc xoay tua khi để Lê Phát và Đình Bắc dự bị và chỉ ra sân ở trong hiệp hai đã mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Bước vào tứ kết, mật độ thi đấu của U23 Việt Nam sẽ dày và áp lực gia tăng dần đều. Một tập thể đồng đều và có thể lực tốt nhất sẽ giúp U23 Việt Nam vận hành chủ động hơn, hạn chế nguy cơ quá tải và duy trì sự ổn định trên hành trình chinh phục những thử thách khắc nghiệt phía trước.

Truyền thông, fan Thái Lan phấn khích: "Trao cúp cho U23 Việt Nam; nên thuê đội kỹ thuật Việt"

Truyền thông, fan Thái Lan phấn khích: "Trao cúp cho U23 Việt Nam; nên thuê đội kỹ thuật Việt"

(NLĐO) - U23 Việt Nam xuất sắc vượt qua Ả Rập Saudi với tỉ số 1-0, giành ngôi đầu bảng A tại Asian Cup U23 và nhận về mưa lời khen từ Thái Lan.

Truyền thông Hàn thán phục ông Kim về tài dụng binh với U23 Việt Nam

(NLĐO) - Truyền thông Hàn Quốc trầm trồ với màn trình diễn ấn tượng của U23 Việt Nam, thán phục ông Kim Sang-sik ở lượt cuối bảng A, VCK U23 châu Á 2026.

Jordan đến khách sạn ăn mừng với U23 Việt Nam sau “địa chấn” trước Ả Rập Saudi

(NLĐO) - U23 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước U23 Ả Rập Saudi, tiến vào tứ kết. Chiến thắng này trở nên đặc biệt dễ thương khi U23 Jordan đến chúc mừng.

