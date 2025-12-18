HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Truyền thông Thái Lan: "Trợ lý trọng tài người Lào cơ mà, sao đổ lỗi Thái Lan?"

Đông Linh

(NLĐO) - Báo chí Philippines và Đông Nam Á bày tỏ sự tiếc nuối về thất bại của tuyển nữ Việt Nam trong trận chung kết SEA Games, từ sai sót của tổ trọng tài.

Cả sân vận động Chonburi đều sững sờ khi đội tuyển nữ Việt Nam bị trọng tài từ chối một bàn thắng dù rõ ràng không việt vị, qua đó lỡ cơ hội giành chức vô địch SEA Games 2025.

Kịch tính ở trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 2025 lên đến đỉnh điểm khi Việt Nam không được công nhận bàn thắng phút 29 dù không hề việt vị, để rồi thua Philippines ở loạt sút luân lưu và vuột mất tấm HCV ở kỳ đại hội thứ 5 liên tiếp.

Truyền thông Thái Lan: "Trọng tài người Lào cơ mà, sao đổ lỗi Thái Lan?" - Ảnh 1.

Hình minh họa bài viết trên tờ ThaiRath

Sau trận tranh HCV bóng đá nữ SEA Games 33, tuyển Philippines đánh bại tuyển Việt Nam 6-5 trên chấm luân lưu sau khi hòa 0-0 trong 120 phút, qua đó giành tấm HCV bóng đá nữ SEA Games đầu tiên trong lịch sử. Việt Nam nhận HCB.

Tuy nhiên, tình huống gây tranh cãi xảy ra ngay trong hiệp một, ở phút 29, khi Việt Nam treo bóng vào vòng cấm và cú đánh đầu của Bích Thùy đưa bóng vào lưới Philippines. 

Dù vậy, trợ lý trọng tài Phutsavan Chanthavong đã căng cờ báo việt vị, trong khi đoạn quay chậm trên truyền hình cho thấy rõ ràng đó không phải là tình huống việt vị.

Truyền thông Thái Lan: "Trọng tài người Lào cơ mà, sao đổ lỗi Thái Lan?" - Ảnh 2.

Trợ lý trọng tài Phutsavan Chanthavong

Đúng như dự đoán, người hâm mộ bóng đá Việt Nam tỏ ra vô cùng bức xúc, để lại hàng loạt bình luận trên mạng xã hội. Họ chỉ trích vị trợ lý trọng tài mà nhiều người nhầm tưởng quốc tịch Thái Lan trong khi bà Phutsavan Chanthavong là người Lào.

Các CĐV Việt Nam chỉ trích gay gắt nước chủ nhà Thái Lan với những bình luận, kiểu như: "Trận đấu bẩn do các bạn dàn dựng, bao gồm cả trọng tài. Dù Việt Nam thua, chúng tôi vẫn tự hào về những "nữ chiến binh Sao vàng"; hay "Thái Lan - nước chủ nhà - các bạn muốn làm gì thì làm, đúng không?"; "Người Thái có thể tự hào thế nào về một kỳ SEA Games bẩn và đầy tai tiếng như vậy?"…

Truyền thông Thái Lan: "Trọng tài người Lào cơ mà, sao đổ lỗi Thái Lan?" - Ảnh 3.

BTC bố trí tổ trọng tài 4 người thuộc 4 quốc tịch là không theo thông lệ quốc tế

Một comment từ báo chí Thái bình luận, như nói thay cho tất cả người dân chủ nhà: "Bực tức với trọng tài thì được, nhưng sao lại đổ lỗi cho nước chủ nhà? Thật khó hiểu! Trọng tài là người Lào cơ mà, sao đổ lỗi Thái Lan?".

Được biết, trợ lý trọng tài Phutsavan Chanthavong có bằng FIFA cùng 8 năm kinh nghiệm. Thái Lan có thể phủi bỏ trách nhiệm khi trọng tài không phải người Thái nhưng việc bố trí tổ trọng tài 4 người thuộc 4 quốc tịch là không theo thông lệ quốc tế.

FIFA hay AFC, UEFA thường bố trí tổ trọng tài gồm trọng tài chính và hai trợ lý đến từ một quốc gia còn trọng tài thứ tư mang quốc tịch khác. FIFA khuyến khích trọng tài chính và 2 trợ lý đến từ cùng một quốc gia để tạo thành một "tổ trọng tài gắn kết", dễ giao tiếp, trao đổi và thống nhất các quyết định trong trận.

