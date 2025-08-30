Từ A50 đến A80: Người trẻ tự hào và trách nhiệm với Tổ quốc (*): Tự hào để dấn thân

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Từ A50 đến A80: Người trẻ tự hào và trách nhiệm với Tổ quốc (*): Tự hào để dấn thân

Nguyễn Ngọc Xuân Mai

Niềm tự hào dân tộc từ các sự kiện A50, A80 không chỉ là cảm xúc thoáng qua, mà sẽ trở thành động lực thôi thúc thế hệ trẻ

Những ngày qua, hàng triệu người dân Việt Nam xúc động dõi theo những hình ảnh về lễ diễu binh, diễu hành của A80. Trên Quảng trường Ba Đình, những bước chân đều tăm tắp, những cánh tay vung lên dứt khoát, tiếng hô vang mạnh mẽ đã làm rung động trái tim người xem. Ánh mắt của những người lớn tuổi rưng rưng khi xem diễu binh, nụ cười hồn nhiên của các em nhỏ vẫy cờ reo hò... Tất cả toát lên một Việt Nam mạnh mẽ, vững vàng và đầy khát vọng.

May mắn sống trong hòa bình

Tôi cảm nhận được sức mạnh và lòng tự tôn dân tộc trong từng khoảnh khắc ấy. Đó không chỉ là sức mạnh quân sự, mà còn là hình ảnh của một đất nước đã trải qua bao gian khổ, mất mát, hy sinh để giành lấy hòa bình hôm nay. Với tôi, đó còn là thông điệp gửi đến thế hệ trẻ: Không được phép lãng quên lịch sử!

Là một người trẻ, tôi thấy mình thật may mắn khi được sinh ra và lớn lên trong thời bình. Chúng tôi không phải đối diện với tiếng bom đạn, không phải trải qua những ngày tháng gian khổ nơi chiến trường. Nhưng chính sự yên bình mà chúng tôi đang tận hưởng hôm nay là thành quả của bao thế hệ cha anh đã đổ mồ hôi, máu và nước mắt để giành lấy.

Mỗi khi đọc những trang lịch sử, nghe lại câu chuyện từ ông bà, cha mẹ, tôi càng thấm thía giá trị của độc lập. Tôi nhớ lời ông tôi từng nói: "Các con bây giờ chỉ cần học tập, lao động, cống hiến trong hòa bình thôi, đó là điều hạnh phúc vô cùng". Câu nói ấy khiến tôi thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, rằng hòa bình không chỉ để tận hưởng, mà còn là nền tảng để chúng tôi tiếp tục xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh.

Từ A50 đến A80: Người trẻ tự hào và trách nhiệm với Tổ quốc (*): Tự hào để dấn thân- Ảnh 1.

Thế hệ trẻ sẽ tiếp nối truyền thống hào hùng của cha ông, biến niềm tự hào thành hành động cụ thể. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Trách nhiệm trong thời kỳ mới

Thời đại công nghệ và hòa nhập đặt ra nhiều thách thức: hội nhập sâu rộng, cạnh tranh toàn cầu, nguy cơ tụt hậu về tri thức và công nghệ, biến đổi khí hậu, an ninh mạng… Chúng tôi không thể thờ ơ hay đứng ngoài.

Một đất nước chỉ thật sự mạnh khi có nguồn nhân lực trí tuệ cao, cùng với đó là bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc, không để những giá trị truyền thống bị hòa tan giữa dòng chảy toàn cầu hóa. 

Hội nhập giúp người trẻ Việt Nam đi nhanh hơn và xa hơn nhưng đi xa để trở về mạnh hơn, trở về không chỉ là địa lý, mà là trở về với hệ giá trị: hiếu nghĩa, thủy chung, tôn trọng gia đình, đề cao giáo dục, biết ơn cộng đồng.

Giữ bản sắc trong hội nhập không phải là đóng cửa, mà là biết mình là ai. Một bạn trẻ ngành thiết kế có thể dùng kỹ thuật quốc tế nhưng vẫn khai thác chất liệu dân gian; một lập trình viên có thể làm cho công ty đa quốc gia nhưng nỗ lực "mang Việt Nam vào code", giải bài toán cho nông nghiệp, giáo dục, y tế của chính người Việt; một nhà sáng tạo nội dung có thể nói chuyện toàn cầu bằng tiếng Việt, mạch lạc, hiện đại, giàu tri thức.

Đặc biệt, dù trong thời bình nhưng trách nhiệm quốc phòng vẫn luôn hiện hữu. Chúng tôi luôn sẵn sàng khi Tổ quốc gọi tên, từ việc tham gia nghĩa vụ quân sự đến tinh thần cảnh giác trước các âm mưu xâm hại trên không gian mạng, văn hóa hay tư tưởng.

Trước những bước chân hào hùng của A50 và A80, tôi muốn thay mặt thế hệ trẻ gửi lời hứa: Chúng tôi sẽ tiếp nối truyền thống hào hùng của cha ông, biến niềm tự hào thành hành động cụ thể. Học tập hết mình để làm chủ tri thức; lao động hăng say để làm giàu cho bản thân và cho Tổ quốc; sống tử tế, nghĩa tình để xây dựng cộng đồng nhân ái; sẵn sàng cống hiến, hy sinh khi đất nước cần. 

Hào hùng trong ký ức, tự hào trong trái tim và trách nhiệm trong hành động. Đó chính là con đường để Việt Nam vươn tới tương lai.

Nuôi dưỡng tài năng trẻ

Bằng tri thức vững vàng, khởi nghiệp tử tế, người trẻ chắc chắn sẽ biết sống xứng đáng với sự hy sinh của cha ông, gìn giữ bản sắc dân tộc, bảo vệ nền hòa bình và xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.

Tuy nhiên, họ cần một hệ sinh thái, nơi nhà trường, doanh nghiệp, nhà nước và xã hội nắm tay nhau.

Ở đó, nhà trường cần chuyển dịch mạnh từ "dạy cái có" sang "rèn cách học", từ "thi cử" sang "đánh giá năng lực", từ "học thuộc" sang "giải quyết vấn đề".

Các chính sách của nhà nước cần cởi mở với đổi mới, có hành lang pháp lý cho start-up (về thủ tục, cơ chế mua sắm…), hệ thống dữ liệu mở (open data) để sinh viên, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp trẻ có thể phát triển ứng dụng phục vụ cộng đồng. Đặc biệt là chính sách thu hút nhân tài - không chỉ ưu đãi về vật chất, mà là môi trường làm việc chuyên nghiệp, minh bạch, tôn trọng sự khác biệt.

Về phía doanh nghiệp, cần xem người trẻ là đối tác phát triển, hỗ trợ học bổng, đầu tư R&D, trao quyền cho nhân sự trẻ trong những dự án mới. Qua đó, doanh nghiệp có lực lượng sáng tạo, đất nước có động cơ tăng trưởng mới.

___________

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 28-8

Tin liên quan

Tự hào là cảm xúc, trách nhiệm là hành động

Tự hào là cảm xúc, trách nhiệm là hành động

Hòa bình là món quà cha ông gửi gắm, phát triển đất nước là lời đáp của thế hệ trẻ hôm nay

Biến niềm tự hào thành hành động thiết thực

Nếu chỉ dừng ở cảm xúc, niềm tự hào sẽ trôi qua chóng vánh như cơn gió. Nhưng khi gắn với hành động, sự tự hào sẽ trở thành sức mạnh

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo