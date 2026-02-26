Từ bờ vực thảm họa, Atalanta cứu cả Serie A

Bóng đá Ý đã ở rất gần nguy cơ tạo nên trang sử không mong muốn tại Champions League mùa này. ĐKVĐ Serie A Napoli dừng bước ngay từ vòng phân hạng, á quân châu Âu Inter Milan bất ngờ gục ngã trước Bodø/Glimt.

Atalanta thi đấu kiên cường trước Dortmund

Trong khi đó, cả Juventus và Atalanta đều rơi vào thế bất lợi sau những trận thua đậm ở lượt đi play-off. Lần gần nhất vòng 1/8 của sân chơi CLB hàng đầu châu lục vắng bóng hoàn toàn các đại diện Serie A đã diễn ra vào mùa giải 1987-1988, khi giải đấu vẫn còn mang tên Cúp C1 châu Âu.

Ở loạt trận lượt về play-off diễn ra rạng sáng 26-2, Juventus vùng lên mạnh mẽ nhưng vẫn không thể xoay chuyển số phận trước nhà vô địch Thổ Nhĩ Kỳ Galatasaray.

Trong bối cảnh đó, Atalanta, cái tên ít hào nhoáng nhất trong 3 đại diện Serie A phải đá play-off, đã trở thành hy vọng cuối cùng của niềm tự hào nước Ý.

Lazar Samardzic ghi bàn từ chấm 11 m giúp Atalanta giành vé vào vòng 1/8

Bị dẫn 2 bàn sau lượt đi trước Borussia Dortmund, đội bóng thành Bergamo bước vào trận tái đấu với áp lực tâm lý nặng nề.

Theo thống kê, các CLB đến từ Ý chưa từng lật ngược được thế trận khi rơi vào hoàn cảnh tương tự ở sân chơi cao nhất châu Âu. Thế nhưng, thầy trò HLV Raffaele Palladino đã chiến đấu kiên cường đến tận khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Trong hơn nửa thời gian của trận lượt về, Atalanta đã ghi liền 3 bàn thắng. Khi Dortmund gần như kéo cuộc chơi vào 30 phút hiệp phụ bằng pha lập công của Karim Adeyemi, đại diện Serie A vẫn giữ được sự tỉnh táo để đoạt tấm vé đi tiếp nhờ quả phạt đền của Lazar Samardzic ở những giây bù giờ cuối cùng.

Trận thắng đầy cảm xúc này không chỉ giúp Atalanta tiến vào vòng 1/8 mà còn mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi của một CLB.

Kể từ khi vòng 16 đội quay trở lại Champions League ở mùa 2003-2004, Serie A luôn có ít nhất 1 đại diện góp mặt tại giai đoạn này.

Trong mùa giải đầy biến động như hiện tại, thành tích của đội bóng thành Bergamo trở thành "phao cứu sinh" cho cả nền bóng đá Ý.

Đáng chú ý, Atalanta không phải thế lực giàu truyền thống tại đấu trường cao nhất châu Âu. Inter Milan và Juventus đã giành tổng cộng 5 chức vô địch Cúp C1/Champions League, còn kết quả tốt nhất của Atalanta là vào đến vòng tứ kết ở mùa giải 2019-2020.

Thành tích của Atalanta đã cứu vãn niềm tự hào của bóng đá Ý

Dù đã lên ngôi ở Europa League 2023-2024, đội bóng này vẫn chưa thể trở lại vòng đấu loại trực tiếp Champions League trong 2 lần tham dự gần đây nhất.

Vì vậy, màn lội ngược dòng trước Dortmund đã tiếp thêm sự tự tin cho thầy trò HLV Raffaele Palladino, đặc biệt khi đối thủ tiếp theo của họ là Arsenal hoặc Bayern Munich.