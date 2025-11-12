HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Tư duy mới về xây dựng giai cấp công nhân

Bài và ảnh: VĂN DUẨN

Nhiều đại biểu đã khẳng định vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam rất quan trọng và đề xuất các giải pháp xây dựng giai cấp hiện đại, lớn mạnh

Đóng góp ý kiến dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng do Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa tổ chức, PGS-TS Nguyễn An Ninh (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), nhấn mạnh giai cấp công nhân (GCCN) Việt Nam đang đứng trước giai đoạn phát triển mới của cả dân tộc và mục tiêu chiến lược là xây dựng GCCN Việt Nam hiện đại, lớn mạnh.

Hoàn thiện 3 nhân tố

Theo PGS-TS Nguyễn An Ninh, nhiệm vụ thực tiễn đó bắt nguồn từ 3 tư duy mới về xây dựng GCCN. Thứ nhất, sự phát triển của GCCN Việt Nam 40 năm qua là "sản phẩm" của 3 nhân tố tác động: Sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; kinh tế thị trường định hướng XHCN và chế độ XHCN ở nước ta.

PGS-TS Ninh cho rằng như các tổng kết lớn của Đảng và nghiên cứu chuyên sâu đều nhận rõ, có một điểm chung là đang hoàn thiện, chưa hoàn thành. Nhìn chung, hiện trạng của GCCN nước ta còn khá nhiều bề bộn; hướng xây dựng trong vài thập niên tới là sớm khắc phục, giải quyết các tồn tại này. Muốn có GCCN Việt Nam hiện đại, lớn mạnh thì phải hoàn thiện, đẩy mạnh tốc độ, quy mô và trình độ vận hành cả 3 nhân tố trên.

Thứ hai, GCCN Việt Nam là lực lượng sản xuất hàng đầu của đất nước, nhưng chịu tác động nhiều chiều trong quá trình xây dựng và hoàn thiện quan hệ sản xuất mới ở nước ta. Do đó, xây dựng GCCN hiện đại, lớn mạnh không chỉ là vấn đề thực tiễn mà còn là vấn đề lý luận.

Tư duy mới về xây dựng giai cấp công nhân - Ảnh 1.

PGS-TS Dương Văn Sao góp ý kiến dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, do Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa tổ chức

Để góp phần xây dựng GCCN Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, cả số lượng và chất lượng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, giác ngộ giai cấp, thực sự là giai cấp lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, PGS-TS Nguyễn An Ninh đề xuất xây dựng thể chế phù hợp theo từng khu vực kinh tế, với kinh tế tư nhân sẽ là trọng điểm của nhiệm kỳ tới.

Theo ông Ninh, kinh tế tư nhân là khu vực chiếm tỉ lệ cao nhất so với tổng số CN nước ta. Chất lượng và số lượng CN khu vực này sẽ là yếu tố định hình cho tính chất "hiện đại, lớn mạnh" của GCCN nước ta thập niên tới. Theo đó, quan tâm tới thể chế và đầu tư cho khu vực này phải là một chiến lược phát triển để thúc đẩy hiện đại hóa công nghệ và đổi mới sáng tạo. Cùng với đó, cần hoàn thiện thị trường lao động và quan hệ lao động để góp phần xây dựng GCCN hiện đại, lớn mạnh.

Thứ ba, tiếp tục phát triển lý luận để xây dựng GCCN hiện đại và xây dựng Công đoàn vững mạnh. GCCN hiện đại, lớn mạnh phải giải quyết trước tiên bằng tư duy lý luận.

Giữ vững bản chất

Còn PGS-TS Bùi Đình Bôn, nguyên Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, đề nghị Trung ương Đảng cần đưa vấn đề "Giữ vững và tăng cường bản chất GCCN của Đảng" vào dự thảo Văn kiện để trình Đại hội XIV.

Theo PGS-TS Bôn, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: "Để giành lấy thắng lợi, cách mạng nhất định phải do GCCN lãnh đạo. Vì nó là giai cấp tiên tiến nhất, giác ngộ nhất, kiên quyết nhất, có kỷ luật nhất và tổ chức chặt chẽ nhất. Mà đảng vô sản là bộ tham mưu của giai cấp CN".

Ông Bôn nhấn mạnh từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đến nay, trong các Văn kiện Đại hội và Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương, nhất là từ tại Đại hội lần thứ III, Đảng ta đã coi trọng vấn đề giữ vững bản chất GCCN của Đảng. Nhờ đó, Đảng đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, làm tốt sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Trong quá trình xây dựng GCCN Việt Nam hiện đại, lớn mạnh phải kiên định quan điểm: GCCN là giai cấp lãnh đạo cách mạng, thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, lực lượng nòng cốt trong liên minh giai cấp CN với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đây là quan điểm lớn, xuyên suốt, chỉ đạo các hoạt động xây dựng GCCN Việt Nam trong những năm tới.

"Xây dựng GCCN Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội, bản thân mỗi CN. Trong đó, vai trò quyết định thuộc về sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và trách nhiệm trực tiếp của Công đoàn Việt Nam" - PGS-TS Bùi Đình Bôn nói.

PGS-TS Dương Văn Sao, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn, cho rằng để Việt Nam phát triển nhanh, bền vững cần tập trung lãnh đạo thực hiện bằng được quốc sách hàng đầu là giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, trong đó đào tạo nâng cao chất lượng giai cấp CN… Đây là chìa khóa của phát triển, là giải pháp chiến lược để xây dựng xã hội học tập và lao động sáng tạo. 

PGS-TS Dương Văn Sao đề nghị cần nghiên cứu thực hiện cơ chế, chính sách tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ ưu tú xuất thân từ CN, nhất là CN trẻ, CN nữ, nhằm phát triển về số lượng, chất lượng, hợp lý về cơ cấu.


Tin liên quan

Hơn 2,5 triệu ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

Hơn 2,5 triệu ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

(NLĐO) - Cán bộ, đảng viên và nhân dân đã đóng góp vào những nhóm nội dung lớn, có tính thực tiễn cao trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV: Hướng tới hệ thống y tế Việt Nam công bằng, bền vững

(NLĐO) - Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội XIV xác định y tế là trụ cột phát triển bền vững, hướng tới hệ thống chăm sóc sức khỏe hiện đại, công bằng.

Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV: Chính quyền số là "chìa khóa" đưa Thanh Hóa phát triển

(NLĐO)- Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số là định hướng cốt lõi, xuyên suốt nhằm thực hiện mục tiêu đưa Thanh Hóa trở thành tỉnh phát triển hiện đại

