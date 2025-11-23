CUỘC THI VIẾT VỀ CHỦ QUYỀN: Tự hào là lính thợ ở Trường Sa

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Biển đảo

CUỘC THI VIẾT VỀ CHỦ QUYỀN: Tự hào là lính thợ ở Trường Sa

BÙI VĂN TUỆ

Những người lính thợ của Binh chủng Thông tin Liên lạc là "cánh tay nối dài", giúp Trường Sa và các nhà giàn ngày càng thêm gần với đất liền

Trong quãng đời quân ngũ, đại tá Nguyễn Duy Hiền - nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ cao thuộc Binh chủng Thông tin Liên lạc, Bộ Quốc phòng - đã trực tiếp đặt chân đến tất cả nhà giàn và điểm đảo của quần đảo Trường Sa.

Trải nghiệm đáng nhớ

Trong nhiều chuyến công tác xa, năm 2011, đại tá Hiền có chuyến hành trình hơn 100 ngày đến các đảo ở Trường Sa và các nhà giàn DK1 để lắp đặt các trạm thông tin - hệ thống VSAT - theo dự án của Bộ Quốc phòng. Gần 4 tháng thực hiện nhiệm vụ, ở vị trí trưởng đoàn công tác, anh trực tiếp có mặt ở toàn bộ các điểm đảo, nhà giàn để cùng đồng đội vận chuyển thiết bị, khảo sát và triển khai lắp đặt. Mỗi khi hoàn thành ở một cụm, anh lại tiếp tục đến điểm khác cho đến khi kết thúc nhiệm vụ.

TIN LIÊN QUAN

Vì có quân hàm cao nhất đoàn và là trưởng đoàn công tác nên mỗi lần đặt chân lên đảo, đại tá Hiền thường được các chiến sĩ trên đảo động viên: "Nước ngọt nhiều lắm, thủ trưởng cứ tắm đi!". Nhưng hiểu rõ sự thiếu thốn, anh cũng như bộ đội đều chỉ "tắm em bé": ngồi trong chậu vài lít nước để dội lên người, rồi tận dụng lại để giặt giũ, tưới rau.

Vất vả là thế, song đại tá Hiền cùng đồng đội có những trải nghiệm chỉ lính Trường Sa mới có. "Những đêm neo tàu chờ biển lặng, anh em buông câu. Cá được sơ chế ngay trên boong, nhiều đến mức phải đổ ra sàn tàu hoặc cho vào can nước ngọt để ướp muối. Từ đó, lính thợ chế biến đủ món: cháo cá, ruốc cá, mắm cá… Lúc nào cá cũng nhiều hơn cháo" - đại tá Hiền kể.

Tự hào là lính thợ ở Trường Sa - Ảnh 1.

Đại tá Nguyễn Duy Hiền đu dây về tàu sau khi hoàn thành việc lắp đặt hệ thống VSAT ở nhà giàn vào năm 2011. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Một kỷ niệm khác của đại tá Hiền là lần đến đảo Trường Sa Đông. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ lắp đặt thiết bị và chuẩn bị "thu quân", tổ thông tin của đảo đến gặp anh, xin được góp 2 con vịt để liên hoan chia tay đoàn. Đại tá Hiền bảo: "Phải xem vịt đực hay cái. Vịt cái thì để anh em còn trứng mà cải thiện". Một chiến sĩ tổ thông tin của đảo tếu táo: "Dạ không, vịt đực trăm phần trăm thủ trưởng ạ!". Trong lòng có chút hoài nghi, đại tá Hiền xuống chuồng kiểm tra, phát hiện cả hai đều là vịt cái nên kiên quyết… hoãn liên hoan.

Thật bất ngờ, trưa hôm đó biển lại "chiều lòng người". Khi thủy triều rút, anh em trên chòi quan sát phát hiện đàn cá bò bọc thép mắc lại trong hõm đá. Những tấm lưới lập tức được huy động. Lần đầu tiên, lính Trường Sa Đông quây bắt được 49 con cá bò, mỗi con nặng hơn 3 kg. Sáu con được dành cho bữa chia tay đoàn công tác, phần còn lại chia đều cho các cụm đảo. Tối ấy, cả đảo liên hoan bằng món cá bò nướng tộ - một đặc sản mà lính đảo luôn tự hào.

Kể ra những kỷ niệm này, đại tá Hiền bảo: "Chúng tôi thấm thía những gian khổ, vất vả và cả sự hy sinh, cống hiến của các chiến sĩ trên đảo".

Kết nối đảo xa và đất liền

Gian nan nhất là những chuyến ra nhà giàn trong giai đoạn 2 của dự án mà đại tá Hiền và các thành viên đoàn công tác thực hiện. Những hôm sóng to, họ phải buộc dây từ mũi tàu vào nhà giàn rồi dùng ròng rọc kéo người và hàng lên. Nhiều lần, họ thót tim khi chứng kiến đồng đội treo mình trên cao, rồi những thiết bị cồng kềnh như máy nổ, pin mặt trời, chảo ăng-ten… chao nghiêng như những cánh diều ngay cạnh nhà giàn.

Thi công lắp đặt thiết bị trên nhà giàn và đảo chìm không đơn giản, bởi diện tích nhỏ, mặt bằng hạn chế, phải chọn từng vị trí đặt tủ thiết bị. Khó khăn nhất là lắp chảo ăng-ten trên sân thượng cao 20 - 30 m trong sức gió lớn. Có khi tủ thiết bị phải đặt trong phòng ngủ chật hẹp của bộ đội. Dù vậy, với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, lực lượng lắp đặt tranh thủ từng giờ, vừa đặt chân lên đảo đã làm việc ngay, thậm chí làm xuyên đêm để kịp tiến độ.

Việc lắp đặt các trạm thông tin trên đảo, nhà giàn mang lại hiệu quả quan trọng về quốc phòng, an ninh, kinh tế và dân sinh. Đại tá Hiền kể cuối năm 2011, khi tàu Trường Sa 20 đỗ cạnh tàu của đoàn công tác, các chiến sĩ phát hiện một bè gỗ có tấm gỗ hình tam giác cắm cờ lạ. Thủy triều xuống khiến bè mắc tại bãi Đầu Gỗ gần đảo Nam Yết. Tàu Trường Sa 20 vừa được lắp hệ thống VSAT kết nối truyền hình về Sở chỉ huy đất liền, vì thế Sở chỉ huy cũng có thể trực tiếp quan sát được "cột mốc di động" này.

Trung tướng Nguyễn Trung Thu - khi đó là Phó Tổng Tham mưu trưởng - yêu cầu tàu tiếp cận, hạ xuồng, bắn thăm dò và dùng dây kéo vật thể lên tàu. Đó là lần đầu tiên đại tá Hiền cùng đồng đội chứng kiến hệ thống thông tin mình vừa lắp đặt phát huy hiệu quả tức thì.

Tự hào là lính thợ ở Trường Sa - Ảnh 2.

Bộ đội nhà giàn luôn nêu cao tinh thần huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: ĐẶNG VĂN ĐỒNG

Từng đến nhiều điểm đảo, trực tiếp chứng kiến cuộc sống gian khó của lính đảo, đại tá Nguyễn Duy Hiền càng tự hào khi những thiết bị mình lắp đặt giúp cải thiện điều kiện sinh hoạt của bộ đội. Khi các trạm thông tin được triển khai trên toàn bộ các đảo, cán bộ, chiến sĩ có thể đọc báo, liên lạc an toàn, báo cáo nhanh chóng hơn; những điểm có truyền hình càng giúp chỉ huy kết nối trực tuyến từ đất liền để quan sát tình hình ngoài đảo. Người dân đất liền có thể tận mắt thấy hình ảnh, giọng nói từ khơi xa; trên đất liền, các bác sĩ của 2 bệnh viện lớn là Quân y 108 và Quân y 175 có thể hội chẩn, trực tiếp chỉ đạo quân y các đảo xử lý tình huống, phẫu thuật cho người bệnh…

Những người lính thợ của Binh chủng Thông tin Liên lạc đã thực sự trở thành "cánh tay nối dài", giúp Trường Sa và các nhà giàn ngày càng thêm gần với đất liền. 

Đại tá Nguyễn Duy Hiền chia sẻ: "Những gì mà chúng tôi gặp đã trở nên bình thường với các chiến sĩ trên đảo. Vượt qua mọi khó khăn, vất vả, hiểm nguy, các anh luôn chắc tay súng bảo vệ biên cương Tổ quốc".

Tự hào là lính thợ ở Trường Sa - Ảnh 3.

 

Tin liên quan

CUỘC THI VIẾT “CHỦ QUYỀN QUỐC GIA BẤT KHẢ XÂM PHẠM”: Gương sáng Hải đội 102

CUỘC THI VIẾT “CHỦ QUYỀN QUỐC GIA BẤT KHẢ XÂM PHẠM”: Gương sáng Hải đội 102

Đó là đại úy Hà Văn Đức, Phó Hải đội trưởng Kỹ thuật thuộc Hải đội 102, người kỹ sư trẻ say mê nghiên cứu, cải tiến máy tàu

CUỘC THI VIẾT “CHỦ QUYỀN QUỐC GIA BẤT KHẢ XÂM: Tình đất, tình người với Hoàng Sa

Tình cảm của người vùng Ba Làng An với Lý Sơn luôn bền chặt, hun đúc qua hành trình chinh phục biển khơi và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc

Kéo dài thời gian cuộc thi viết về chủ quyền và cuộc thi ảnh "Thiêng liêng cờ Tổ quốc"

Hai cuộc thi kéo dài thời gian nhận tác phẩm dự thi đến ngày 30-4-2026.

Bộ Quốc phòng Binh chủng thôn tin liên lạc lính thợ Trường Sa quần đảo Trường Sa bảo vệ chủ quyền
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo