Pháp luật

Tử hình đối tượng sát hại mẹ ruột sau cơn "ngáo đá"

Ngọc Giang

(NLĐO) - TAND TPHCM tuyên án tử hình đối với bị cáo Vũ Văn Hà sau khi dùng dao sát hại mẹ ruột tại nhà, gây thương tích cho chị.

Ngày 18-5, TAND TPHCM (cơ sở 1) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Hà (SN 1991; ngụ phường Long Hương, TPHCM) mức án tử hình về tội "Giết người"; 2 năm tù vệ tội "Sử dụng trái phép chất ma túy". Tổng hợp hình phạt của Vũ Văn Hà phải chấp hành là tử hình.

Theo cáo trạng, Hà là đối tượng nghiện ma túy, thuộc diện quản lý sau cai nghiện tại địa phương. Khoảng 3 giờ ngày 22-9-2025, Hà xuống bếp lấy dao rồi uy hiếp, buộc những người trong gia đình phải thức dậy đi ra sân, nếu không sẽ bị giết.

Tử hình đối tượng sát hại mẹ ruột sau cơn "ngáo đá" - Ảnh 1.

Bị cáo Vũ Văn Hà tại phiên xử sơ thẩm

Khi mẹ và chị gái mỏi chân quay vào nhà, Hà dùng dao cắt vào vùng cổ chị gái gây thương tích, sau đó tiếp tục lao tới tấn công khiến mẹ ruột tử vong tại chỗ.

Phát hiện vụ việc, chị gái cùng các cháu nhỏ đã bỏ chạy thoát thân. Sau khi gây án, Hà còn dùng dao cắt cổ con chó nuôi trong nhà làm con vật chết tại chỗ.

Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt khống chế, bắt giữ Hà. Tại cơ quan điều tra, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Quá trình làm việc, cơ quan điều tra nhận thấy Hà có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy nên tiến hành xét nghiệm và xác định dương tính với ma túy (methamphetamine). Tại phiên tòa, Vũ Văn Hà khai nhận trước ngày gây án, có sử dụng ma túy đá và xuất hiện ảo giác.

