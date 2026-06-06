Từ lời hiệu triệu lịch sử đến khát vọng vươn mình

Ngày 5-6, tại TP HCM, Bộ Quốc phòng phối hợp với Thành ủy TP HCM tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến - Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước - Ý chí bảo vệ độc lập, tự do với tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam".

Sự kết tinh tư tưởng Hồ Chí Minh

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - nhắc lại bối cảnh lịch sử ra đời của hai lời kêu gọi nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày 19-12-1946, trước dã tâm tái xâm lược của thực dân Pháp, Người ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến với quyết tâm: "Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ".

20 năm sau, khi đế quốc Mỹ leo thang chiến tranh tại Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục ra Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước (ngày 17-7-1966), khẳng định chân lý bất hủ: "Không có gì quý hơn độc lập, tự do".

Theo Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, hai lời kêu gọi là sự kết tinh cao độ tư tưởng Hồ Chí Minh về ý chí bảo vệ độc lập, tự do; sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tinh thần tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường cùng niềm tin tất thắng của dân tộc Việt Nam. "Đây không chỉ là những văn kiện có giá trị trong thời kỳ chiến tranh cách mạng mà còn mang ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, tiếp tục soi sáng con đường phát triển của đất nước trong giai đoạn mới" - Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu nhấn mạnh.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thành ủy TP HCM đồng chủ trì hội thảo

Phát biểu chào mừng hội thảo, ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM - cho rằng việc tổ chức hội thảo tại thành phố mang ý nghĩa đặc biệt khi đúng dịp kỷ niệm 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5.6.1911 - 5.6.2026).

Ông nhắc lại rằng TP HCM chính là nơi khởi đầu hành trình cứu nước vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, thành phố cũng là địa phương vinh dự được mang tên Người từ năm 1976, thể hiện tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc của nhân dân cả nước.

Theo ông Lê Quốc Phong, hơn nửa thế kỷ qua, các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân TP HCM luôn nỗ lực phát huy tinh thần tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo bằng những chương trình, công trình và giải pháp cụ thể phục vụ sự phát triển của thành phố. "Dù thời gian trôi qua, tinh thần của hai lời kêu gọi lịch sử vẫn còn nguyên giá trị, là sự kết tinh của ý chí bảo vệ độc lập, tự do, khát vọng hòa bình và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc" - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM nhấn mạnh.

Luôn đặt nhân dân ở vị trí trung tâm

Các tham luận tại hội thảo tiếp tục làm rõ giá trị thời đại của hai lời kêu gọi lịch sử trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Ông Phạm Chánh Trực, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM, chia sẻ những điều tâm đắc từ tư tưởng và đường lối của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua hai lời hiệu triệu toàn dân kháng chiến.

Theo ông, trong mọi hoàn cảnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn vận dụng sáng tạo phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến", đồng thời kiên định mục tiêu xuyên suốt của cách mạng Việt Nam là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

PGS-TS Dương Trung Ý - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản - cho rằng để tư tưởng "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" tiếp tục soi đường cho sự phát triển đất nước, cần kiên trì vận dụng sáng tạo đường lối đổi mới trên nền tảng tự chủ và hội nhập.

Theo ông, Việt Nam phải xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng; hợp tác nhưng không lệ thuộc, hội nhập nhưng không hòa tan; đồng thời phát huy mạnh mẽ nội lực quốc gia. "Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập, tự do luôn đặt nhân dân ở vị trí trung tâm. Độc lập dân tộc chỉ thực sự có ý nghĩa khi người dân được hưởng cuộc sống tự do, ấm no và hạnh phúc" - ông Dương Trung Ý nói.

Ông cũng đề xuất phát huy mọi nguồn lực quốc gia cho phát triển; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Cùng với đó là tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại linh hoạt, phát huy giá trị của trường phái ngoại giao "Cây tre Việt Nam".

Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP HCM, cho rằng giá trị cốt lõi của Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến không chỉ nằm ở tinh thần toàn dân đứng lên bảo vệ Tổ quốc mà còn ở tư tưởng lấy nhân dân làm gốc, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, những giá trị của hai lời kêu gọi lịch sử càng cho thấy ý nghĩa thời sự sâu sắc. Đó là giữ vững độc lập, tự chủ; chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa; phát huy sức mạnh nội sinh và nâng cao năng lực bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.