Pháp luật

Từ lời khai của Nguyễn Thị Kim Dung, công an bắt giữ thêm Nguyễn Thị Kim Hạnh

Đ.Nghĩa

(NLĐO) - Sau khi một đối tượng mua bán ma tuý bị công an bắt giữ, Nguyễn Thị Kim Dung đã ra đầu thú và khai ra Nguyễn Thị Kim Hạnh

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị vừa đấu tranh thành công chuyên án mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ 3 đối tượng.

Trước đó, lúc 11 giờ 40 phút ngày 13-1, tại Kiệt 105 đường Nguyễn Trãi (phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), đơn vị này chủ trì, phối hợp các lực lượng chức năng bắt quả tang Vương Khánh Long (SN 1977, ngụ phường Nam Đông Hà) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Từ lời khai của Nguyễn Thị Kim Dung, công an bắt giữ thêm Nguyễn Thị Kim Hạnh - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Thị Kim Hạnh bị cơ quan công an bắt giữ. Ảnh: Nhật Khánh

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 gói nilon quấn băng keo màu đen, Long khai là heroin vừa nhờ Nguyễn Thị Kim Dung (SN 1978, ngụ phường Đông Hà) mua để bán lại kiếm lời. Khi Long đang trên đường mang ma túy đi giao dịch thì bị phát hiện, bắt giữ.

Từ lời khai của Nguyễn Thị Kim Dung, công an bắt giữ thêm Nguyễn Thị Kim Hạnh - Ảnh 2.

Đối tượng Nguyễn Thị Kim Dung. Ảnh: Nhật Khánh

Từ lời khai của Nguyễn Thị Kim Dung, công an bắt giữ thêm Nguyễn Thị Kim Hạnh - Ảnh 3.

Đối tượng Vương Khánh Long. Ảnh: Nhật Khánh

Sau đó, Nguyễn Thị Kim Dung đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận số ma túy trên được mua từ Nguyễn Thị Kim Hạnh (SN 1978, ngụ phường Đông Hà).

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Kim Hạnh, thu giữ nhiều gói nilon quấn băng keo màu đen với tổng khối lượng 340 gam heroin (tương đương khoảng một bánh heroin).

Bước đầu, Hạnh khai nhận đã chia nhỏ ma túy để bán kiếm lời.

Bắt giữ cặp vợ chồng hờ sản xuất, buôn bán ma tuý qua mạng xã hội Telegram

Bắt giữ cặp vợ chồng hờ sản xuất, buôn bán ma tuý qua mạng xã hội Telegram

(NLĐO) – Sản xuất, mua bán ma túy Tobaco qua mạng xã hội Telegram, Nguyễn Viết Anh Dũng và Lê Thị Mạo vừa bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh bắt giữ.

CLIP: Vây bắt đối tượng chở một bao tải chứa ma tuý

(NLĐO) - Lực lượng chức năng đã vây bắt đối tượng dùng xe máy chở một bao tải chứa ma túy tổng hợp với số lượng lớn

Hàng ngàn người tham gia buôn bán ma tuý trong nhóm "Cô tiên thơm, chuyên mùi"

(NLĐO)- Từ nhóm "Cô tiên thơm, chuyên mùi", lực lượng cảnh sát triệt phá đường dây ma tuý xuyên quốc gia thu giữ hàng trăm kg cần sa.

