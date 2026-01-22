Từ lời khai của Nguyễn Thị Kim Dung, công an bắt giữ thêm Nguyễn Thị Kim Hạnh

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị vừa đấu tranh thành công chuyên án mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ 3 đối tượng.

Trước đó, lúc 11 giờ 40 phút ngày 13-1, tại Kiệt 105 đường Nguyễn Trãi (phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), đơn vị này chủ trì, phối hợp các lực lượng chức năng bắt quả tang Vương Khánh Long (SN 1977, ngụ phường Nam Đông Hà) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Thị Kim Hạnh bị cơ quan công an bắt giữ. Ảnh: Nhật Khánh

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 gói nilon quấn băng keo màu đen, Long khai là heroin vừa nhờ Nguyễn Thị Kim Dung (SN 1978, ngụ phường Đông Hà) mua để bán lại kiếm lời. Khi Long đang trên đường mang ma túy đi giao dịch thì bị phát hiện, bắt giữ.

Đối tượng Nguyễn Thị Kim Dung. Ảnh: Nhật Khánh

Đối tượng Vương Khánh Long. Ảnh: Nhật Khánh

Sau đó, Nguyễn Thị Kim Dung đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận số ma túy trên được mua từ Nguyễn Thị Kim Hạnh (SN 1978, ngụ phường Đông Hà).

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Kim Hạnh, thu giữ nhiều gói nilon quấn băng keo màu đen với tổng khối lượng 340 gam heroin (tương đương khoảng một bánh heroin).

Bước đầu, Hạnh khai nhận đã chia nhỏ ma túy để bán kiếm lời.