Sức khỏe

Người bệnh "được" và "mất" gì khi chuyển BHYT từ bệnh viện nhỏ sang bệnh viện lớn?

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO)- Điểm khác biệt chủ yếu là danh mục thuốc tại các bệnh viện lớn phong phú, đa dạng hơn, tuy nhiên bệnh nhân phải chờ đợi lâu hơn, đồng chi trả nhiều hơn

Gần đây, BHXH Việt Nam cho phép người tham gia BHYT được chuyển từ tuyến quận huyện ban đầu sang khám chuyên sâu tại một số bệnh viện lớn. Nhiều bạn đọc thắc mắc thay đổi đăng ký khám chữa bệnh BHYT từ bệnh viện nhỏ sang bệnh viện lớn thì quyền lợi được mở rộng ra sao?

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó giám đốc BHXH TP HCM, cho biết khi người dân thay đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh BHYT ban đầu, quyền lợi vẫn được giữ nguyên.

Người bệnh "được" và "mất" gì khi chuyển BHYT từ bệnh viện nhỏ sang bệnh viện lớn? - Ảnh 1.

Người dân khám BHYT tại Bệnh viện Y học cổ truyền TP HCM

Điểm khác biệt chủ yếu là danh mục thuốc tại các bệnh viện lớn phong phú và đa dạng hơn, tuy nhiên bệnh nhân phải chờ đợi lâu hơn, mất thời gian hơn, chi phí đồng chi trả nhiều hơn.

Ngoài ra, nếu người dân đăng ký khám BHYT tại cơ sở khám chữa bệnh ban đầu, ngoài khám chữa bệnh tại cơ sở nơi mình đăng ký còn được khám thông tuyến tại các cơ sở cấp ban đầu như: Các phòng khám tư nhân, các trạm y tế phường xã, các phòng khám thuộc Trung tâm Y tế hoặc khám chữa bệnh nội trú, ngoại trú tại các bệnh viện mà trước ngày 1-1-2025 được xác định là tuyến huyện, hoặc nhập viện nội trú là các bệnh viện tuyến tỉnh mà trước ngày 1-1-2025 được xác định là tuyến tỉnh.

Mới đây, BHXH TP HCM thông tin Bệnh viện Y học cổ truyền TP HCM chính thức tiếp nhận đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu cho một số nhóm. Đáng chú ý, người bệnh trên 75 tuổi chỉ cần mang căn cước công dân đến đại lý BHYT để đăng ký.

Ngoài ra, người mắc bệnh mạn tính như đái tháo đường, tăng huyết áp, thoái hóa khớp, vảy nến… được tạo điều kiện đăng ký tại bệnh viện này nhằm thuận tiện theo dõi điều trị lâu dài. Tương tự, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM cũng bắt đầu tiếp nhận đăng ký BHYT ban đầu. 

Người có thể đăng ký bao gồm viên chức, người lao động, sinh viên và học viên sau đại học thuộc Đại học Y Dược TP HCM. Việc mở rộng cơ sở đăng ký BHYT ban đầu tại hai bệnh viện có năng lực chuyên sâu được đánh giá sẽ giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay từ tuyến đầu và nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cộng đồng.

