Từ quán cơm đến cà phê lề đường đều than khó giữ giá bán như cũ

Sau đợt tăng giá hồi tháng 4, những ngày đầu tháng 5, thực khách tại TPHCM tiếp tục bất ngờ khi nhiều quán ăn quen thuộc tiếp tục tăng giá bán.

Anh Công Trường, ngụ TPHCM, cho biết quán gà nướng và lẩu quen thuộc tại phường Hiệp Bình vừa tăng giá gà nướng thêm khoảng 30.000 đồng mỗi con, lên 250.000 đồng.

Một số món chiên, xào hiện vẫn giữ giá cũ nhưng nhiều quán ăn khác mà anh thường ghé cũng đã điều chỉnh.

“Hủ tiếu, phở tăng thêm 5.000 đồng mỗi tô, cà phê lề đường cũng tăng khoảng 2.000 đồng mỗi ly. Chủ quán giải thích do giá nguyên liệu và chi phí vận chuyển tăng” - anh Trường nói.

Điều khiến anh băn khoăn là khi chi phí đầu vào giảm xuống, liệu giá bán có quay về mức cũ hay không, trong khi thu nhập của nhiều người vẫn chưa cải thiện đáng kể.

Không chỉ các quán ăn bình dân, nhiều hàng quán phục vụ dân văn phòng cũng bắt đầu tăng giá sau thời gian dài “neo” mức cũ. Tại một quán cơm trên đường Võ Văn Tần (phường Xuân Hòa), giá mỗi phần ăn đã tăng từ 49.000 đồng lên 55.000 đồng.

Nhân viên quán cho biết việc điều chỉnh giá là điều khó tránh khỏi khi chi phí nguyên liệu liên tục leo thang. “Quán đã cố gắng giữ giá suốt thời gian dài nhưng không thể tiếp tục gồng nổi” - người này chia sẻ.

Quán bán gà nướng tại TPHCM thông báo tăng giá từ ngày 8-5

Nhiều chủ quán thừa nhận việc tăng giá ít nhiều ảnh hưởng đến lượng khách, nhất là trong bối cảnh người tiêu dùng có xu hướng thắt chặt chi tiêu. Tuy nhiên, nếu không điều chỉnh, lợi nhuận gần như không còn, thậm chí có thời điểm phải bù lỗ để duy trì hoạt động.

Dù vậy, thay vì tiếp tục tăng giá bán, một số hàng quán bắt đầu tìm cách cắt giảm chi phí vận hành để giữ chân khách.

Một quán bánh canh tại TPHCM cho biết đã tăng thêm 5.000 đồng mỗi tô từ cuối tháng 4 do giá nguyên liệu tăng mạnh. Sau đó, quán quyết định chuyển toàn bộ từ bếp gas sang bếp điện nhằm tiết kiệm chi phí.

Theo chủ quán, trước đây tiền gas mỗi tháng lên tới gần 18 triệu đồng, nhưng sau khi chuyển sang dùng điện, chi phí chỉ còn khoảng 3 triệu đồng, giảm gần 6 lần.

“Giá gas vẫn neo ở mức cao nên bắt buộc phải thay đổi để giảm áp lực chi phí. Nếu không tiết giảm vận hành thì rất khó giữ giá bán hiện tại” - chủ quán nói.

Ghi nhận từ đầu tháng 4-2026 đến nay cho thấy phần lớn hàng quán tại TPHCM đã điều chỉnh giá bán và hiện chưa có dấu hiệu giảm trở lại. Một số nơi tiếp tục tăng nhẹ để duy trì chất lượng món ăn cũng như bù đắp chi phí nguyên liệu, nhân công và vận chuyển.

Chuyển đổi từ bếp gas sang bếp điện để tiết kiệm chi phí



