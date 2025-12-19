Nhà thầu nào trúng thầu thi công dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ – La Sơn?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nhà thầu nào trúng thầu thi công dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ – La Sơn?

Q.Nhật

(NLĐO) - Có 2 liên danh với 10 nhà thầu trúng thầu thi công dự án mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Cam Lộ - La Sơn vừa mới được khởi công.

Ngày 19-12, Bộ Xây dựng đã tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lộ - La Sơn nối tỉnh Quảng Trị với TP Huế.

Dự án có tổng chiều dài gần 99 km, điểm đầu tiếp giáp với điểm cuối cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ ở xã Cam Hiếu (Quảng Trị); điểm cuối tiếp giáp với điểm đầu cao tốc La Sơn - Hòa Liên thuộc xã Hưng Lộc (TP Huế). 

Những "ông lớn" nào trúng thầu thi công dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ – La Sơn? - Ảnh 1.

Bấm nút khởi công dự án mở rộng cao tốc đoạn Cam Lộ - La Sơn.

Dự án được giao Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư với tổng kinh phí khoảng 6.463 tỉ đồng, hoàn thành trong năm 2026.

Quy mô dự án sẽ mở rộng nền đường từ 22 m đến 23,25 m và các công trình trên tuyến từ quy mô hai làn xe lên bốn làn xe hoàn chỉnh, phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật của đường cao tốc cấp 80.

Những "ông lớn" nào trúng thầu thi công dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ – La Sơn? - Ảnh 2.

Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Huế phát biểu tại lễ khởi công.

Theo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện 2 gói thầu xây lắp chính của Ban Quan lý dự án đường Hồ Chí Minh công bố, dự án này có 10 nhà thầu thuộc 2 liên danh trúng thầu.

Theo đó, liên danh Công ty CP đầu tư và xây dựng giao thông Phương Thành - Công ty CP giao thông xây dựng số 1 - Công ty CP quản lý và xây dựng đường bộ Khánh Hòa - Công ty CP xây dựng dịch vụ và thương mại 68 - Công ty CP đầu tư phát triển Hugia trúng Gói thầu XL1 thi công xây dựng đoạn Km0+000 - Km37+300 với giá hơn 1.388 tỉ đồng trong khi giá dự toán là 1.395 tỉ đồng.

Liên danh Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh - Công ty CP đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả - Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn - Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải - Tổng Công ty Thành An trúng gói thầu XL2 thi công xây dựng đoạn Km37+300 đến Km102+200 với giá 3.482,6 tỉ đồng (giá dự toán 3.486 tỉ đồng).

Những "ông lớn" nào trúng thầu thi công dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ – La Sơn? - Ảnh 3.

Ông Võ Minh Hoài, Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh, đại diện liên danh nhà thầu phát biểu.

Tại lễ khởi công, Bộ Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh, các đơn vị tư vấn và nhà thầu phải phát huy tinh thần "vượt nắng, thắng mưa", khẩn trương xây dựng tiến độ thi công chi tiết. Tuyệt đối tuân thủ các quy định pháp luật, chỉ dẫn kỹ thuật.

Những "ông lớn" nào trúng thầu thi công dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ – La Sơn? - Ảnh 4.

Lễ động thổ dự án xây dựng khu nhà ở xã hội OXH2.

Cùng ngày, công trình nhà ở xã hội -chung cư cao tầng OXH2 do Công ty CP Đầu tư và Phát triển bất động sản Cotana Capital (đại diện liên danh) làm chủ đầu tư, được chính thức khởi công xây dựng.

Dự án có diện tích hơn 2 ha ở khu đô thị Ecogarden, phường Vỹ Dạ, TP Huế với quy mô 4 tòa nhà chung cư cao tầng, tổng 684 căn hộ, kinh phí đầu tư khoảng 420 tỉ đồng. Khi hoàn thành, dự kiến đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khoảng 1.300 cư dân, góp phần bổ sung đáng kể vào quỹ nhà ở xã hội ở TP Huế.

Tin liên quan

Khởi công dự án hơn 3.000 tỉ đồng trên vùng cát trắng ở Đà Nẵng

Khởi công dự án hơn 3.000 tỉ đồng trên vùng cát trắng ở Đà Nẵng

(NLĐO) – Dự án Phân khu B – Khu công nghiệp Nam Thăng Bình ở TP Đà Nẵng do Tập đoàn BIN Corporation của shark Lê Hùng Anh làm chủ đầu tư.

Khánh Hòa: Khởi công, khánh thành 5 dự án ngàn tỉ đồng

(NLĐO)- Sáng 19-12, Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh quy mô 1.254 ha và nhiều dự án trọng điểm khác tại Khánh Hòa đã đồng loạt khởi công, khánh thành

Khởi công gói thầu dự án cải tạo bờ Bắc kênh Đôi - TPHCM

(NLĐO) - Gói thầu xây lắp số 1 - dự án cải tạo bờ Bắc kênh Đôi được xem là bước khởi đầu cho sự "hồi sinh" môi trường và chất lượng sống của người dân

Cao tốc Dự án dự án cao tốc Khởi công nhà thầu xây dựng cao tốc ông lớn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo