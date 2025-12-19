Nhà thầu nào trúng thầu thi công dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ – La Sơn?

Ngày 19-12, Bộ Xây dựng đã tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lộ - La Sơn nối tỉnh Quảng Trị với TP Huế.

Dự án có tổng chiều dài gần 99 km, điểm đầu tiếp giáp với điểm cuối cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ ở xã Cam Hiếu (Quảng Trị); điểm cuối tiếp giáp với điểm đầu cao tốc La Sơn - Hòa Liên thuộc xã Hưng Lộc (TP Huế).

Bấm nút khởi công dự án mở rộng cao tốc đoạn Cam Lộ - La Sơn.

Dự án được giao Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư với tổng kinh phí khoảng 6.463 tỉ đồng, hoàn thành trong năm 2026.

Quy mô dự án sẽ mở rộng nền đường từ 22 m đến 23,25 m và các công trình trên tuyến từ quy mô hai làn xe lên bốn làn xe hoàn chỉnh, phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật của đường cao tốc cấp 80.

Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Huế phát biểu tại lễ khởi công.

Theo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện 2 gói thầu xây lắp chính của Ban Quan lý dự án đường Hồ Chí Minh công bố, dự án này có 10 nhà thầu thuộc 2 liên danh trúng thầu.

Theo đó, liên danh Công ty CP đầu tư và xây dựng giao thông Phương Thành - Công ty CP giao thông xây dựng số 1 - Công ty CP quản lý và xây dựng đường bộ Khánh Hòa - Công ty CP xây dựng dịch vụ và thương mại 68 - Công ty CP đầu tư phát triển Hugia trúng Gói thầu XL1 thi công xây dựng đoạn Km0+000 - Km37+300 với giá hơn 1.388 tỉ đồng trong khi giá dự toán là 1.395 tỉ đồng.

Liên danh Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh - Công ty CP đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả - Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn - Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải - Tổng Công ty Thành An trúng gói thầu XL2 thi công xây dựng đoạn Km37+300 đến Km102+200 với giá 3.482,6 tỉ đồng (giá dự toán 3.486 tỉ đồng).

Ông Võ Minh Hoài, Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh, đại diện liên danh nhà thầu phát biểu.

Tại lễ khởi công, Bộ Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh, các đơn vị tư vấn và nhà thầu phải phát huy tinh thần "vượt nắng, thắng mưa", khẩn trương xây dựng tiến độ thi công chi tiết. Tuyệt đối tuân thủ các quy định pháp luật, chỉ dẫn kỹ thuật.

Lễ động thổ dự án xây dựng khu nhà ở xã hội OXH2.

Cùng ngày, công trình nhà ở xã hội -chung cư cao tầng OXH2 do Công ty CP Đầu tư và Phát triển bất động sản Cotana Capital (đại diện liên danh) làm chủ đầu tư, được chính thức khởi công xây dựng.

Dự án có diện tích hơn 2 ha ở khu đô thị Ecogarden, phường Vỹ Dạ, TP Huế với quy mô 4 tòa nhà chung cư cao tầng, tổng 684 căn hộ, kinh phí đầu tư khoảng 420 tỉ đồng. Khi hoàn thành, dự kiến đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khoảng 1.300 cư dân, góp phần bổ sung đáng kể vào quỹ nhà ở xã hội ở TP Huế.