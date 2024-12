Vào những ngày cuối năm, trên tuyến đường sầm uất, các chợ truyền thống tại TP HCM xuất hiện nhiều bảng tuyển dụng vui nhộn gây chú ý: "Cần người phụ Khang chạy đám cưới bên Cồn (tuyển phục vụ)", "Nhân viên hay dỗi, gặp síp hay pơ (tuyển shipper), "Tuyển người đứng đầu (đầu bếp), "Tuyển kỹ sư hương vị, nghệ sĩ lắc ly (pha chế)"…

Bảng tuyễn dụng sáng tạo được nhiều người chú ý

Việc Làm Tốt (vieclamtot.com), chuyên trang tìm việc và tuyển dụng trực tuyến thuộc Chợ Tốt, "chủ nhân" của những bảng tuyển dụng này cho hay đã triển khai chiến dịch "Việc đi tìm người" nhằm mang đến cho người lao động cơ hội tiếp cận việc làm nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Thông qua hình thức triển khai mới lạ, chiến dịch đưa thông tin tuyển dụng trực tiếp đến người lao động, giúp họ nhanh chóng tìm được công việc phù hợp, ổn định thu nhập và cuộc sống.

Người lao động cần việc nhanh chóng tiếp cận được công việc

Theo báo cáo "The Quest for Meaning at Work" do Jobs_that_makesense Asia và Manpower Vietnam thực hiện mới đây, có 40% lao động phổ thông cho biết mức lương và công việc ổn định là ưu tiên hàng đầu, vượt qua các yếu tố như cơ hội thăng tiến hay phát triển bản thân.

Điều đáng chú ý là mục tiêu của họ không để trở nên giàu có, mà xuất phát từ mong muốn chăm lo và mang lại cuộc sống thoải mái hơn cho gia đình. Để tìm công việc với mức lương như kỳ vọng, người lao động cũng đặt ra những yêu cầu đối với trải nghiệm tìm việc.

Theo khảo sát vào tháng 12-2024 của Việc Làm Tốt, 3 yếu tố mà người lao động quan tâm nhất trong khi tìm việc, bao gồm: thông tin tuyển dụng rõ ràng; tính xác thực của nền tảng tuyển dụng; quy trình ứng tuyển đơn giản, giúp họ có được công việc nhanh chóng.

Khảo sát của Việc Làm Tốt về nhu cầu tìm việc của người lao động

Với đặc thù công việc vất vả và thói quen "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", nhóm lao động phổ thông ưu tiên tìm việc nhanh để có thu nhập ngay, giảm áp lực lo toan gia đình và chi tiêu hàng ngày.

Trước thực tế này, Việc Làm Tốt đã triển khai "Việc đi tìm người" với thông điệp "Việc tới tay, đi làm ngay". Nhằm hiện thực hoá thông điệp, Việc Làm Tốt đã đưa ra ý tưởng mang công việc đến tận tay người lao động thông qua hình ảnh "nhân viên giao việc".

Các thông tin bắt kịp xu hướng làm người lao động thích thú

Đội ngũ này thực hiện nhiệm vụ phân phát thông tin tuyển dụng qua những bảng biểu mô tả công việc được trình bày hài hước, gần gũi và những chiếc "túi vía" chứa thông tin các vị trí đang được tuyển dụng trên nền tảng, ngụ ý "nhả vía có việc".

Hoạt động được triển khai tại các tuyến đường sầm uất trải dài khắp các quận thuộc TP HCM. Bên trong mỗi "túi vía", người lao động sẽ tìm thấy mã QR dẫn đến trang thông tin chiến dịch, nơi họ có thể truy cập danh sách các cơ hội việc làm đa ngành nghề, bao gồm những vị trí có nhu cầu tuyển dụng cao vào cuối năm như bán hàng, giao hàng, thu ngân, phục vụ, tài xế ô tô, pha chế…

Thông qua chiến dịch, người lao động có thể nhanh chóng tìm được công việc phù hợp, mở ra cơ hội gia tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Anh Nguyễn Hoàng Minh (ngụ quận Gò Vấp, TP HCM) cho hay khi thấy các bảng thông tin vui nhộn, anh đã đến tìm việc làm và nhận được công việc shipper. "Tôi đang muốn tìm thêm công việc phụ để có tiền trang trải cho dịp Tết. Thật may, việc đến với tôi đúng lúc" - anh Minh cho hay.

Ứng viên ấn tượng mạnh với cách tuyển dụng sáng tạo

Bà Hoàng Thị Minh Ngọc, Giám đốc Việc Làm Tốt, chia sẻ thông qua chiến dịch "Việc đi tìm người", Việc Làm Tốt không chỉ kết nối người lao động với cơ hội việc làm, mà còn góp phần mang đến giải pháp trong việc cân đối cung cầu lao động.

"Chúng tôi mang đến cho người lao động cơ hội tiếp cận việc làm dễ dàng, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm nguồn nhân lực nhanh chóng, từ đó thúc đẩy sản xuất và góp phần vào sự phát triển kinh tế, hỗ trợ an sinh xã hội trên địa bàn thành phố" - bà Ngọc nói.