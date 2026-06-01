“Tượng đài” Ngoại hạng Anh giã từ sân cỏ

"Sau 24 mùa giải tại Ngoại hạng Anh, tôi cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để khép lại sự nghiệp thi đấu"- tiền vệ Milner viết trên mạng xã hội hôm 1-6.

Thông báo trên đồng nghĩa với gần 1/4 thế kỷ chơi bóng đỉnh cao, Milner khép lại sự nghiệp bền bỉ với 658 lần ra sân tại giải đấu cao nhất nước Anh.

Cầu thủ sinh năm 1986 vượt qua kỷ lục 653 trận của cựu danh thủ Gareth Barry vào tháng 2, khi cùng Brighton thắng Brentford 2-0. Sau đó, anh ra sân thêm 4 lần nữa để tạo nên cột mốc đặc biệt khó bị xô đổ.

James Milner khép lại sự nghiệp thi đấu với kỷ lục 658 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh. Ảnh: AP

Sự nghiệp của Milner bắt đầu tại Leeds United, đội bóng anh yêu mến từ thời niên thiếu. Anh ra mắt Ngoại hạng Anh năm 2002 khi mới 16 tuổi, trước khi trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại giải đấu vào thời điểm ấy, với pha lập công khi 16 tuổi 356 ngày.

Tiếp đến, tiền vệ Milner lần lượt khoác áo Newcastle United, Aston Villa, Man City, Liverpool và Brighton. Anh cũng từng thi đấu cho Swindon Town theo dạng cho mượn trong giai đoạn đầu sự nghiệp.

Điều khiến Milner được trân trọng không chỉ nằm ở số trận ra sân. Trong suốt hành trình ấy, tiền vệ người Anh luôn sẵn sàng thích nghi với yêu cầu chiến thuật, từ tiền vệ trung tâm, tiền vệ cánh đến hậu vệ biên.

Những năm tháng thành công nhất của Milner gắn với Man City và Liverpool. Trong màu áo Man City, anh giành 2 chức vô địch Ngoại hạng Anh, Cup FA và Cup Liên đoàn Anh.

Sau khi chuyển đến Liverpool, ngôi sao người Anh tiếp tục bổ sung vào bộ sưu tập danh hiệu chức vô địch Ngoại hạng Anh, Champions League, Cup FA và Cup Liên đoàn Anh.

Milner giành nhiều danh hiệu trong sự nghiệp thi đấu 24 năm.

Milner trở thành một phần quan trọng trong giai đoạn thành công của đội bóng vùng Merseyside nhờ kinh nghiệm, tinh thần kỷ luật và khả năng thi đấu ở nhiều vị trí.

Ở cấp đội tuyển, Milner có 61 lần khoác áo tuyển Anh, tham dự 2 kỳ Euro và 2 vòng chung kết World Cup. Tính cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia, anh ra sân tổng cộng 964 trận.

"Có những thời điểm tôi phải chiến đấu để trụ hạng, có lúc giành danh hiệu, thi đấu tại châu Âu và đại diện cho đội tuyển Anh. Điều tôi trân trọng nhất vẫn là những con người và tình bạn có được trong suốt hành trình ấy"- Milner chia sẻ.

Mùa giải cuối cùng mang đến đoạn kết trọn vẹn cho anh. Sau quãng thời gian chấn thương nghiêm trọng đến mức "không thể nhấc nổi bàn chân", Milner trở lại thi đấu, góp phần giúp Brighton giành vé dự Cup châu Âu lần thứ 2 trong lịch sử CLB.