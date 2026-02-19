HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Tuyển dụng, điều động giáo viên ra sao khi Luật Nhà giáo có hiệu lực?

Đặng Trinh

(NLĐO)- Việc phân cấp, ủy quyền cho giám đốc Sở GD-ĐT sẽ bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong tuyển dụng, điều động, biệt phái và sử dụng đội ngũ giáo viên

Ngày 16-6-2025, Quốc hội khóa XV đã chính thức thông qua Luật Nhà giáo. Luật gồm 9 chương, 42 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2026. Trong đó, trong đó quy định thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo từ ngày 1-1-2026.

Theo đó, căn cứ theo Điều 14 Luật Nhà giáo 2025, quy định về tuyển dụng nhà giáo được giao quyền chủ động tuyển dụng, quản lý nhân sự cho ngành giáo dục và đào tạo (GD-ĐT). Trong đó, thống nhất giao thẩm quyền cho ngành GD-ĐT chủ động trong tuyển dụng nhà giáo, phân cấp thẩm quyền tuyển dụng cho người đứng đầu cơ sở giáo dục ĐH, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập được tự chủ tuyển dụng nhà giáo.

Luật giao thẩm quyền cho Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quy định về thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên.

Việc giao thẩm quyền cho ngành GD-ĐT trong tuyển dụng, sử dụng nhà giáo là bước điều chỉnh quan trọng nhằm tháo gỡ những "điểm nghẽn" về chính sách đối với nhà giáo, đặc biệt là giải quyết bài toán thừa thiếu đội ngũ; chủ động điều phối, hoạch định các kế hoạch phát triển đội ngũ ngắn hạn, trung hạn, dài hạn trong tương lai.

Tuyển dụng, điều động, thuyên chuyển giáo viên ra sao khi Luật Nhà giáo có hiệu lực? - Ảnh 1.

Thông tư 01, quy định Giám đốc Sở GD-ĐT có quyền tuyển dụng giáo viên ở tất cả bậc học, từ mầm non đến hết phổ thông

Luật cũng quy định Bộ GD-ĐT là cơ quan chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh xây dựng chiến lược, đề án, kế hoạch phát triển, tổng biên chế đội ngũ nhà giáo thuộc thẩm quyền quản lý trình cấp có thẩm quyền quyết định; Phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh đề xuất cơ quan có thẩm quyền phê duyệt số lượng biên chế nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập.

Theo Bộ GD-ĐT, ngay sau khi được Quốc hội thông qua, Bộ GD-ĐT đã khẩn trương xây dựng 2 Nghị định và gần 20 Thông tư hướng dẫn thi hành để kịp ban hành đồng thời với hiệu lực của Luật vào ngày 1-1-2026. Hệ thống văn bản này sẽ cụ thể hóa các chính sách của luật, đảm bảo tính thống nhất, khả thi và hiệu quả khi đi vào thực tiễn.

Vào ngày 20-1-2026, Bộ GD-ĐT đã ban hành Thông tư 01 quy định thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo.

Theo Bộ GD-ĐT, Thông tư số 01 quy định thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo trong cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt (trừ trường dự bị ĐH) và trường trung học nghề công lập.

Thông tư 01, quy định Giám đốc Sở GD-ĐT có quyền tuyển dụng giáo viên ở tất cả bậc học, từ mầm non đến hết phổ thông.

Cụ thể, Giám đốc Sở GD-ĐT có quyền tuyển dụng giáo viên của các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, trường trung học nghề và trường chuyên biệt.

Riêng với trường dự bị ĐH, Trường Hữu nghị T78, Trường Hữu nghị 80, Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, việc tuyển dụng giáo viên do hiệu trưởng quyết định. Tương tự, người đứng đầu các trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị; trường chính trị của tỉnh, thành được quyền tuyển dụng cho đơn vị mình quản lý.

Các địa phương có đề án, kế hoạch tuyển dụng nhà giáo trước ngày 1-1 được tiếp tục thực hiện đến hết 31-12. Sau thời hạn này, quyền tuyển dụng được thực hiện như nêu trên.

Việc giao quyền tuyển dụng giáo viên cho Giám đốc Sở GD-ĐT căn cứ Nghị quyết 248 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển GD-ĐT.

Tuyển dụng, điều động, thuyên chuyển giáo viên ra sao khi Luật Nhà giáo có hiệu lực? - Ảnh 2.

Kỳ tuyển dụng giáo viên ở TPHCM

Khi lấy ý kiến dự thảo tờ trình Nghị quyết này, Chính phủ cho biết trước đây, việc phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, biệt phái thuộc UBND cấp huyện, dẫn đến tình trạng phân mảnh trong quản lý đội ngũ, gây thừa, thiếu giáo viên cục bộ giữa các huyện. Các nhà trường không thể điều tiết, luân chuyển giáo viên khi cần thiết do khác thẩm quyền.

Ngoài ra, khi ngành GD-ĐT không chủ trì tuyển dụng, kỳ thi thường áp dụng bài thi chung như viên chức ngành khác, không đánh giá được năng lực sư phạm và phẩm chất nghề nghiệp đặc thù, ảnh hưởng chất lượng đội ngũ.

Chính phủ đánh giá để cấp xã tiếp tục chủ trì tuyển dụng sẽ không khả thi vì không có cơ quan chuyên môn, không đủ điều kiện tổ chức thi tuyển. Việc tổ chức thi riêng lẻ ở hơn 3.200 xã sẽ tốn kém ngân sách, tăng thủ tục và thu hẹp cơ hội của người dự thi.

Tuyển dụng, điều động, thuyên chuyển giáo viên ra sao khi Luật Nhà giáo có hiệu lực? - Ảnh 3.Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM nói về việc tuyển dụng, điều động giáo viên năm học mới

(NLĐO)- Việc điều động giáo viên theo Luật Nhà giáo có hiệu lực từ ngày 1-1-2026 nên hiện chưa áp dụng được mà chỉ thực hiện vận động, thuyên chuyển...

Do đó, việc phân cấp, ủy quyền cho giám đốc Sở GD-ĐT sẽ bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong tuyển dụng, điều động, biệt phái và sử dụng đội ngũ giáo viên; khắc phục tình trạng chênh lệch, thiếu hụt cục bộ; đồng thời tạo điều kiện để ngành chủ động bố trí, điều tiết nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục.

Thông tư số 01 có hiệu lực thi hành ngay từ ngày 20-1-2026. Đây là căn cứ để các cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục thực hiện thẩm quyền tuyển dụng để bảo đảm thực hiện có hiệu quả Luật Nhà giáo.

