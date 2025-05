Vì sao hàng chục ngàn lao động "tranh suất" đi Hàn Quốc?

Lừa 349 lao động, chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng

Ngày 7-5-2025, Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Thái Mộng Cầm (SN 1987, ngụ phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Qua quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định: từ tháng 8-2023 đến tháng 4-2024, Thái Mộng Cầm đã đưa ra nhiều thông tin gian dối về điều kiện đưa người lao động Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc theo diện visa E8-2 nhằm tạo lòng tin, nhận hồ sơ và chiếm đoạt tiền của nhiều người dân trên địa bàn TP Cần Thơ. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định đối tượng đã chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng của 349 bị hại.