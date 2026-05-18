Tuyển sinh độc lập, ngành Hán Nôm tạo sức sống mới

Khoa Văn học và Ngôn ngữ học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TPHCM vừa tổ chức Ngày hội truyền thống Hán Nôm 2026 với chủ đề “Hàm Chương”, thu hút đông đảo giảng viên, cựu sinh viên và người học tham gia giao lưu, chia sẻ về hành trình gìn giữ di sản Hán Nôm.

Ngày hội truyền thống Hán Nôm là hoạt động thường niên của ngành Hán Nôm nhằm kết nối sinh viên các khóa, tri ân giảng viên và chào đón tân sinh viên. Trở lại với chủ đề “Hàm Chương”, chương trình năm nay không chỉ mang màu sắc truyền thống mà còn đặt ra nhiều vấn đề thời sự liên quan đến việc bảo tồn, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực Hán Nôm.

Một trong những nội dung nhận được sự quan tâm tại chương trình là câu chuyện ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong nghiên cứu Hán Nôm.

Theo các chuyên gia, AI đang trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực trong việc tra cứu, số hóa, nhận diện văn bản cổ hay hỗ trợ dịch thuật bước đầu. Tuy nhiên, với lĩnh vực đặc thù như Hán Nôm, công nghệ vẫn tồn tại nhiều giới hạn và rủi ro nếu người dùng phụ thuộc hoàn toàn.

Khai bút” là một phần không thể thiếu trong Ngày hội truyền thống Hán Nôm, chủ đề ý nghĩa của Ngày hội năm nay được PGS-TS Lê Quang Trường cùng TS Nguyễn Văn Hoài thể hiện trên tấm liễn trao lại cho tân sinh viên ngành Hán Nôm.

Theo các nhà nghiên cứu, AI có thể hỗ trợ đại chúng tiếp cận nhanh nội dung văn bản cổ, nhưng không thể thay thế vai trò của chuyên gia trong việc hiệu đính, đối chiếu và khai mở giá trị chiều sâu của di sản Hán Nôm. Vì vậy, trong kỷ nguyên số, yếu tố quyết định vẫn là năng lực tư duy và nền tảng học thuật của người nghiên cứu.

Cũng tại ngày hội, thông tin ngành Hán Nôm của trường được tuyển sinh độc lập từ năm nay nhận được sự chú ý của nhiều người. Nhiều giảng viên đánh giá việc tuyển sinh độc lập là bước chuyển quan trọng, góp phần khẳng định vị thế và vai trò của ngành Hán Nôm trong đời sống học thuật cũng như xã hội hiện đại.

Ngày hội truyền thống Hán Nôm được tổ chức thường niên, là dịp để những con người Hán Nôm họp mặt, chia sẻ, tri ân cùng nhau. Không chỉ truyền “lửa” cho thế hệ tân sinh viên, mà còn là dịp để ôn lại những kỷ niệm đã qua, những ký ức khó xoá nhoà.

Phát biểu tại chương trình, PGS-TS Phan Mạnh Hùng, Trưởng khoa Văn học và Ngôn ngữ học, nhấn mạnh: “Kỷ nguyên số không chỉ là công nghệ, mà chính là văn hoá, là chất liệu. Hán Nôm chính là nguồn mạch của dân tộc, sự tồn vong của dân tộc.

Trong thời đại đầy bất định, đầy biến đổi này thì tất cả người học hãy cùng đồng lòng, giữ lửa để đi hết con đường mình đã chọn, và có trách nhiệm với sự lựa chọn của chính mình”.

Không khí ngày hội cũng mang đậm tinh thần gắn kết giữa các thế hệ sinh viên Hán Nôm. Nhiều cựu sinh viên quay trở lại chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp, hành trình làm nghiên cứu và cơ hội phát triển trong các lĩnh vực liên quan đến văn hóa, giáo dục, truyền thông hay bảo tồn di sản.

Hiện nay, ngành Hán Nôm không chỉ đào tạo kiến thức về chữ viết cổ mà còn cung cấp nền tảng về văn hóa, lịch sử và tiếng Trung hiện đại. Sinh viên sau tốt nghiệp có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực như nghiên cứu, bảo tồn, giảng dạy, biên phiên dịch, truyền thông, xuất bản hoặc quản lý nhà nước. Năm nay, ngành Hán Nôm có chỉ tiêu tuyển sinh 50 sinh viên với các tổ hợp xét tuyển C00, D01 và D14. Theo nhiều giảng viên, việc tuyển sinh độc lập không chỉ mở thêm cơ hội cho người học mà còn góp phần chứng minh với xã hội rằng Hán Nôm vẫn là ngành học cần thiết, giữ vai trò kết nối hiện tại với cội nguồn văn hóa dân tộc.



