Vadim Nguyễn tạo ấn tượng trong lần đầu lên tuyển U23 Việt Nam

Đội tuyển U23 Việt Nam đã hội đủ quân số và có buổi tập đầu tiên trong dịp FIFA Days tháng 10-2025. Trong danh sách tập trung kỳ này, ban huấn luyện U23 Việt Nam chủ động thử nghiệm nhiều nhân tố mới.

Thực hiện kế hoạch chuẩn bị dài hơi mà LĐBĐ Việt Nam (VFF) triển khai từ sớm, hướng đến hai mục tiêu quan trọng là SEA Games 33 và Vòng chung kết U23 châu Á 2026, đội tuyển U23 Việt Nam được tập luyện trùng thời điểm với tuyển quốc gia trong dịp FIFA Days.

Do HLV trưởng Kim Sang-sik đang dẫn dắt đội tuyển quốc gia thi đấu hai trận với Nepal tại Vòng loại Asian Cup 2027, công tác huấn luyện của U23 Việt Nam tiếp tục được giao cho Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đến hết ngày 6-10, trước khi lên đường sang UAE tập huấn.

Tại đây, đội sẽ có hai trận giao hữu được đánh giá cao về chất lượng chuyên môn, lần lượt thi đấu với U23 Qatar vào các ngày 9 và 13-10.

Chuyến tập huấn, thi đấu giao hữu của U23 Việt Nam kỳ này cũng là một phần trong chương trình hợp tác phát triển bóng đá giữa VFF và LĐBĐ Qatar được triển khai từ năm 2023, mang lại cơ hội quan trọng giúp tài năng trẻ Việt Nam rèn luyện chiến thuật, hoàn thiện đội hình và tích lũy kinh nghiệm.

Tiếp đó, vào tháng 11-2025, U23 Việt Nam sẽ tham dự giải quốc tế tại Trung Quốc theo Bản ghi nhớ hợp tác đã được lãnh đạo hai Liên đoàn ký kết vào tháng 8-2025. Giải đấu dự kiến quy tụ U23 Trung Quốc, U23 Việt Nam cùng hai đội bóng mạnh khác của châu lục, hứa hẹn sẽ là bước chuẩn bị giá trị trước những nhiệm vụ trọng điểm cuối năm.

Chia sẻ trước buổi tập, HLV Đinh Hồng Vinh nhấn mạnh: "Hai trận giao hữu với U23 Qatar trong đợt tập huấn sắp tới có ý nghĩa rất quan trọng, giúp kiểm tra và đánh giá một số cầu thủ tiềm năng. Toàn đội đang nỗ lực làm mọi thứ để hướng tới mục tiêu giành HCV SEA Games 33 và tiến sâu tại VCK U23 châu Á 2026".

Vadim Nguyễn là tân binh của U23 Việt Nam

Nhận xét về tân binh Vadim Nguyễn, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết: "Chúng tôi đánh giá cao cầu thủ này. Ban huấn luyện luôn có sự trao đổi thường xuyên với HLV trưởng Kim Sang-sik để xây dựng tiêu chí lựa chọn nhân sự tốt nhất cho đội".

Quyền HLV trưởng U23 Việt Nam cũng chia sẻ thêm về công tác trong ban huấn luyện: "Dù tập trung ngắn hay dài hạn, giao hữu hay đấu tập, tôi đều phân công chi tiết để công việc trôi chảy, giảm bớt sự bỡ ngỡ của các thành viên".

Về trường hợp Viktor Lê lên hội quân muộn, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết cầu thủ này bị chấn thương nhẹ từ sau trận đấu tại CLB cùng điều kiện di chuyển khó khăn vì mưa bão. "Viktor có mặt từ ngày 5-10 và đã có thể tham gia buổi tập cùng toàn đội. Ban huấn luyện đồng cảm và chia sẻ để cầu thủ có sự chuẩn bị tốt nhất".